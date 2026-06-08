Kính viễn vọng Hubble sẽ đưa bạn khám phá "vườn ươm sao" của Đám mây Magellan nhỏ, trong đó có cả 20.000 ngôi sao loại O quý hiếm.

Các nhà thiên văn học sử dụng Kính viễn vọng không gian Hubble, đã quan sát thấy cụm sao NGC 460 trong Đám mây Magellan nhỏ đang sinh ra một lượng lớn sao mới. Cụm sao NGC 460 nằm trong vùng N83 của Đám mây Magellan nhỏ đồng hành gần nhất của Dải Ngân hà, cách Trái đất chúng ta khoảng 200.000 năm ánh sáng.

Theo những hình ảnh do NASA công bố vào, cụm sao NGC 460 này chứa khoảng 20.000 ngôi sao loại O (loại sao nóng nhất, nặng nhất và hiếm nhất trong vũ trụ). Ảnh: @NASA.

NGC 460 chứa hàng ngàn ngôi sao trẻ và là một cụm sao mở, chúng liên kết lỏng lẻo bởi lực hấp dẫn và được bao quanh bởi các tinh vân (đám mây khí và bụi) với kích thước khác nhau, cung cấp nhiên liệu cho sự hình thành sao mới.

Theo những hình ảnh do NASA công bố, cụm sao NGC 460 này chứa khoảng 20.000 ngôi sao loại O (loại sao nóng nhất, nặng nhất và hiếm nhất trong vũ trụ), nhiệt độ cao và bức xạ sáng của chúng thúc đẩy sự sụp đổ của các đám mây khí, kích hoạt một chuỗi hình thành sao mới diễn ra liên tục.

Trong một tuyên bố, NASA cho biết: "Vụ va chạm của các đám mây hydro đã kích hoạt sự hình thành của cụm sao NGC 460 và thúc đẩy sự hình thành các ngôi sao loại O và tinh vân trong vùng N83. Bức xạ và gió sao từ các ngôi sao loại O đã nén các đám mây khí xung quanh, tạo ra các vụ bùng nổ hình thành sao mới.

Về mặt thị giác, các đám mây hydro bị ion hóa bởi bức xạ sao, phát ra ánh sáng đỏ (giống như tinh vân), trong khi các ngôi sao trẻ được bao bọc trong các lớp khí lại cực kỳ sáng, giống như "trẻ sơ sinh được quấn trong tã". Các ngôi sao trong NGC 460 có thể giãn nở ra ngoài khi chúng già đi, cuối cùng hợp nhất vào Đám mây Magellan Nhỏ.