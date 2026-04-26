Cần Thơ: Nhà thầu giá thấp trượt gói thầu xây trường mầm non vì lỗi kỹ thuật

Dù bỏ thầu thấp hơn đối thủ hàng trăm triệu đồng, một nhà thầu vẫn bị loại do loạt lỗi kỹ thuật và vi phạm quy chuẩn ATLĐ tại gói thầu Trường Mầm non Mai Hoa.

Kịch bản bất ngờ tại gói thầu 14 tỷ đồng

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Sóc Trăng (TP Cần Thơ) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Thi công Xây dựng Trường Mầm non Mai Hoa (đường Tôn Đức Thắng). Đây là dự án quan trọng nhằm nâng cấp hạ tầng giáo dục địa phương, thu hút sự chú ý của dư luận bởi diễn biến đánh giá hồ sơ dự thầu đầy kịch tính.

Theo Biên bản mở thầu ngày 13/03/2026, có 02 nhà thầu tham gia cạnh tranh là Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Thành phố Cần Thơ và Liên danh Gói thầu số 01: Trường mầm non Mai Hoa (gồm Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Định và Công ty TNHH Xây dựng - PCCC Oanh Liệt).

Dữ liệu cho thấy, Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Thành phố Cần Thơ đưa ra mức giá dự thầu cực thấp là 13.390.000.000 đồng, trong khi Liên danh đối thủ chào giá 14.041.455.000 đồng (giá gói thầu là 14.937.718.927 đồng). Tuy nhiên, hy vọng về một màn "lội ngược dòng" nhờ giá thấp của nhà thầu này đã sớm vụt tắt khi bước vào giai đoạn đánh giá kỹ thuật.

Quyết định công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Thi công Xây dựng Trường Mầm non Mai Hoa (đường Tôn Đức Thắng). Nguồn MSC.

Hàng loạt lỗi kỹ thuật hệ thống

Dẫn chiếu Báo cáo đánh giá E-HSDT số 06/BCĐG.XL, nguyên nhân khiến Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Thành phố Cần Thơ bị loại không chỉ nằm ở việc thiếu hụt hồ sơ mà còn xuất phát từ những sai sót chuyên môn nghiêm trọng. Cụ thể, nhà thầu này không cung cấp được tài liệu chứng minh kinh nghiệm cho nhân sự phụ trách PCCC và thiếu giấy kiểm định an toàn cho máy đào, đồng hồ vạn năng.

Đáng chú ý, bản vẽ biện pháp thi công của nhà thầu này thể hiện sự thiếu thống nhất với thiết kế được duyệt khi ghi chú "cọc đúc sẵn tại bãi" thay vì "cọc bê tông ly tâm" theo yêu cầu của E-HSMT. Nghiêm trọng hơn, đơn vị này còn lập quy trình thanh quyết toán căn cứ vào Thông tư 96/2021/TT-BTC đã hết hiệu lực và đưa ra biện pháp an toàn lao động trái với Quy chuẩn QCVN 18:2021/BXD về điều kiện thi công trong thời tiết thiên tai.

Năng lực thực thi của liên danh trúng thầu

Vượt qua các tiêu chuẩn khắt khe, Liên danh Hoàng Định - PCCC Oanh Liệt đã chính thức trúng thầu với giá 14.041.455.000 đồng theo Quyết định số 95/QĐ-KTHTĐT ngày 06/04/2026 do ông Lê Anh Tuấn – Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị ký.

Thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Định (MST: 2200286744, TP Cần Thơ). Với gần 20 năm hoạt động dưới sự điều hành của Giám đốc Phan Văn Định, tính đến tháng 04/2026 doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 28 gói thầu và trúng tới 24 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng: 134.964.170.634 đồng (trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 120.922.715.634 đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: 14.041.455.000 đồng)

Chỉ riêng trong năm 2025-2026, Hoàng Định đã liên tiếp trúng thầu các gói cải tạo đường Đồng Khởi và xây dựng hạ tầng tại huyện Long Phú với tỷ lệ trúng thầu đạt gần 100%. Cụ thể:

Gói thầu số 01: Thi công Cải tạo, nâng cấp đường Đồng Khởi và đường 3/2 (từ bờ kè giáp đường Lý Thường Kiệt đến đường Nguyễn Văn Trỗi) tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Lợi, trị giá 1.750.000.000 đồng (tháng 01/2026)

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Long Phú, trị giá 943.717.000 đồng (tháng 09/2025)

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng tại Ủy ban nhân dân xã Phú Hữu, trị giá 929.000.000 đồng (tháng 03/2025)

Thành viên thứ hai, Công ty TNHH Xây dựng - PCCC Oanh Liệt (MST: 2200643386, TP Cần Thơ), do ông Trần Oanh Liệt làm Giám đốc, là một "ông lớn" thực thụ. Doanh nghiệp này sở hữu chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I, từng tham gia 181 gói thầu và trúng 98 gói với tổng giá trị tích lũy 1.158.772.017.716 đồng. Riêng giai đoạn 2025-2026, công ty cũng đã trúng một số các gói thầu có giá trị lớn như:

Gói thầu số 1: Thi công xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị tại Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, trị giá 5.345.869.359 đồng (tháng 03/2026)

Gói thầu số 08: Thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị tại Trường Chính trị tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp thành phố Cần Thơ, trị giá 8.787.178.323 đồng (tháng 11/2025)

Gói thầu số 01: Thi công Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy các điểm Trường Mẫu giáo trên địa bàn thành phố Sóc Trăng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Sóc Trăng, trị giá 5.120.522.000 đồng (tháng 06/2025)

Góc nhìn chuyên gia

Trao đổi về dự án này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Việc chủ đầu tư kiên quyết loại bỏ nhà thầu chào giá thấp nhưng không đáp ứng biện pháp thi công và quy chuẩn an toàn lao động là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm giải trình và sự chặt chẽ của Luật Đấu thầu 2023".

Dư luận kỳ vọng với năng lực đã được khẳng định, Liên danh Hoàng Định - PCCC Oanh Liệt sẽ hoàn thành Trường Mầm non Mai Hoa đúng tiến độ 250 ngày, đảm bảo môi trường học tập an toàn cho con em tại địa phương.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất. Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%). Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

​