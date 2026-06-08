Thi tốt nghiệp THPT: Hà Nội chú trọng bảo mật đề thi, rà soát cơ sở vật chất

Hà Nội chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, nhấn mạnh an ninh, bảo mật đề thi và đảm bảo điều kiện thi nghiêm ngặt.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra trong các ngày 11 và 12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi trên cả nước.

Trong đó, thành phố Hà Nội có hơn 129.000 thí sinh, chiếm 1/10 tổng số thí sinh cả nước. Với quy mô tăng hơn 5.000 thí sinh so với năm trước, công tác bảo đảm an ninh, an toàn ở tất cả các khâu, đặc biệt là bảo mật đề thi được thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT, Sở GD&ĐT Hà Nội quán triệt toàn bộ các trưởng điểm thi về việc tổ chức, thực hiện nghiêm túc với tinh thần, trách nhiệm cao để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế.

Không được phép chủ quan ở bất kỳ khâu nào

Ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, để kỳ thi diễn ra thuận lợi, công tác chuẩn bị tại các điểm thi cần được thực hiện kỹ lưỡng, chi tiết và không được phép chủ quan ở bất kỳ khâu nào.

Trong đó, phó trưởng điểm thi cùng các bộ phận liên quan phải rà soát toàn bộ điều kiện cơ sở vật chất của phòng thi, bảo đảm các phòng thi đúng quy chế, thông thoáng, đủ ánh sáng, quạt mát...

Học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Hoàng Hiền/Nguồn nongnghiepmoitruong.vn

"Bàn ghế cho thí sinh phải chắc chắn, tránh tình trạng lung lay, lỏng lẻo có thể ảnh hưởng đến tâm lý và việc làm bài của các em", ông Bình nói.

Mỗi điểm thi phải chuẩn bị ít nhất một phòng thi dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh. Máy photocopy cũng phải được bố trí sẵn sàng nhằm phục vụ việc in sao đề thi bổ sung khi cần thiết và phải được niêm phong nghiêm ngặt khi không sử dụng.

Đối với phòng bảo quản đề thi và bài thi, ngoài yêu cầu lắp đặt camera giám sát hoạt động liên tục 24/24 giờ, các điều kiện an ninh, an toàn khác cũng phải được đáp ứng đầy đủ theo quy định.

Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh quy tắc, "3 không" gồm: không lơ là, không tạo áp lực cho thí sinh và không tự ý xử lý các tình huống phát sinh.

Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm quy trình bảo quản, phát đề thi

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, quy trình bảo quản và phát đề thi được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng quy chế. Tại phòng thi, trước khi mở đề, giám thị phải công khai tình trạng niêm phong của các túi đề thi để thí sinh trực tiếp chứng kiến.

Giám thị 1 có trách nhiệm giơ cao toàn bộ các túi đề thi để thí sinh quan sát rõ cả mặt trước và mặt sau còn nguyên nhãn niêm phong; đồng thời mời hai thí sinh xác nhận và ký biên bản chứng kiến.

Khi có hiệu lệnh phát đề, hai giám thị cùng mở bì đựng đề thi, kiểm tra số lượng đề. Nếu phát hiện thừa, thiếu hoặc lẫn đề thi khác phải báo cáo ngay với trưởng điểm thi để xử lý. Đề thi được phát lần lượt cho từng thí sinh theo đúng quy định.

Sau khi nhận đề, thí sinh phải đặt đề dưới giấy làm bài hoặc phiếu trả lời trắc nghiệm, không được xem nội dung đề thi. Chỉ khi toàn bộ thí sinh trong phòng đã nhận đủ đề, giám thị cho phép lật đề để kiểm tra tình trạng đề thi, môn thi, mã đề và thực hiện các bước ghi thông tin theo hướng dẫn.

Trong thời gian làm bài, giám thị phải thường xuyên bao quát phòng thi, thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, không được đứng gần thí sinh hoặc hỗ trợ làm bài dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi thắc mắc của thí sinh chỉ được giải đáp công khai trong phạm vi quy định.

Với quy mô thí sinh lớn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các điểm thi, giám thị coi thi tuyệt đối không chủ quan, tuân thủ đầy đủ quy chế ở từng khâu tổ chức.

Một trong những yêu cầu được ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng (Sở GD&ĐT Hà Nội) quán triệt toàn bộ trưởng điểm thi là công tác bảo mật đề thi tại điểm thi.

Các trưởng điểm thi phải quán triệt đầy đủ cho toàn bộ cán bộ làm nhiệm vụ về trách nhiệm bảo vệ đề thi ở mức độ “Tối mật”, chủ động phòng ngừa các nguy cơ làm lộ, lọt đề thi dưới mọi hình thức.

Giám thị phổ biến cho thí sinh quy chế thi, thông báo rõ: mọi hành vi cung cấp, tiết lộ đề thi đều bị coi là làm lộ bí mật Nhà nước và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Bình lưu ý, trong trường hợp vi phạm quy chế, tuyệt đối không để thí sinh bị đình chỉ rời khỏi điểm thi trước khi hết thời gian làm bài nhằm bảo đảm an toàn, bảo mật cho kỳ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tiếp tục được tổ chức theo hướng phân cấp rõ ràng từ trung ương và địa phương. Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức ra đề thi, đồng thời thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát. Các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện các khâu còn lại như in sao đề thi, coi thi, chấm thi, xét công nhận tốt nghiệp, công bố kết quả và cấp bằng tốt nghiệp...