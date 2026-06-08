Xây dựng Sáu Dũng trúng thầu tại xã Tân Thành Bình, tiết kiệm ngân sách 10,47%

Với sự tham gia của ba đơn vị tại dự án sửa chữa đường ĐX.01 đã tạo ra một cuộc cạnh tranh thực chất. Đơn vị trúng thầu là Công ty Xây dựng Sáu Dũng, tiết kiệm 444 triệu đồng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 26/05/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Thành Bình - Nguyễn Văn Thanh đã ký Quyết định số 330/QĐ-PKT, chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu Thi công xây dựng. Đây là gói thầu đóng vai trò then chốt thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo Đường ĐX.01 (Đoạn từ đường tỉnh 882 đến cầu Năm Đồng). Dự án được kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng xuống cấp của hạ tầng giao thông địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông, giao thương hàng hóa, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Hiệu quả kinh tế từ mức tiết kiệm ấn tượng

Quyết định phê duyệt số 330/QĐ-PKT ghi nhận Công ty TNHH Xây dựng Sáu Dũng là đơn vị trúng thầu với giá là 3.798.455.510 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng được ấn định là 180 ngày theo hình thức hợp đồng trọn gói.

Quyết định số 330/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Sự góp mặt của ba nhà thầu trong cuộc đua này đã mang lại lợi ích thiết thực cho chủ đầu tư. So với giá gói thầu được phê duyệt ban đầu là 4.242.861.553 đồng, mức giá trúng thầu của Công ty TNHH Xây dựng Sáu Dũng đã giúp ngân sách nhà nước tiết kiệm được xấp xỉ 444 triệu đồng. Tỷ lệ giảm giá tương đương 10,47%.

Trong bối cảnh công tác quản lý đấu thầu tại nhiều nơi vẫn còn tình trạng nhà thầu trúng thầu sát giá, tỷ lệ tiết kiệm nhỏ giọt dưới một phần trăm, thì con số tiết kiệm hơn 10% tại dự án sửa chữa đường ĐX.01 được đánh giá là một điểm sáng. Mức tiết kiệm ở phân loại cao này không chỉ làm lợi trực tiếp cho ngân sách mà còn tạo ra một khoản dư địa tài chính đáng kể để địa phương có thể tiếp tục tái đầu tư vào các hạng mục phúc lợi xã hội khác.

Lỗi trượt thầu của đối thủ

Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng Gia Long đã tiến hành một quá trình bóc tách, đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) vô cùng sát sao. Báo cáo đánh giá E-HSDT số 12/BCĐG lập ngày 21 tháng năm năm 2026 phản ánh rõ sự nghiêm túc, không có sự nể nang hay thỏa hiệp với những hồ sơ yếu kém.

Cụ thể, đối thủ nặng ký đầu tiên là Liên danh Công ty TTN-1715 đã bị loại tại bước đánh giá kỹ thuật. Báo cáo của tổ chuyên gia vạch rõ những thiếu sót cơ bản trong hồ sơ của liên danh này. Tại tiêu chí tiến độ thi công, biểu đồ bố trí nhân lực do nhà thầu cung cấp không hề khớp nối với danh sách nhân sự đã đề xuất (chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật, an toàn lao động). Về biện pháp bảo đảm chất lượng, nhà thầu đã bỏ sót việc đề xuất các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật hiện hành và hoàn toàn không có thuyết minh về biện pháp khắc phục, sửa chữa những hư hỏng phù hợp với tính chất gói thầu.

Mặc dù trong quá trình làm rõ E-HSDT, Liên danh Công ty TTN-1715 đã có văn bản xin bổ sung biểu đồ nhân lực và đề xuất thêm các tiêu chuẩn, biện pháp khắc phục. Tuy nhiên, căn cứ vào khoản ba Điều 30 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc bổ sung này bị tổ chuyên gia từ chối vì nó làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp. Sự kiên quyết này là minh chứng cho việc chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đã tuân thủ triệt để nguyên tắc cốt lõi của pháp luật đấu thầu: Sự công bằng phải dựa trên hồ sơ gốc.

Khi Liên danh Công ty TTN-1715 bị loại, cuộc cạnh tranh về giá chỉ còn lại Công ty TNHH Hoàng Đông Á và Công ty TNHH Xây dựng Sáu Dũng. Cả hai đơn vị đều vượt qua vòng đánh giá kỹ thuật với năng lực đáp ứng trọn vẹn yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Lúc này, lợi thế cạnh tranh hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực tài chính và chiến lược bỏ thầu của doanh nghiệp. Trong khi Công ty TNHH Hoàng Đông Á giữ nguyên giá dự thầu bằng đúng giá gói thầu (tỷ lệ giảm giá 0%), Công ty TNHH Xây dựng Sáu Dũng đã cho thấy sự quyết tâm và khả năng tối ưu hóa chi phí khi mạnh dạn đưa ra tỷ lệ giảm giá 10,2%, giành vị trí xếp hạng thứ nhất.

Năng lực đơn vị trúng thầu

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH Xây dựng Sáu Dũng (MSDN:vn1300355774), có địa chỉ tại số 237/39 Ấp Thanh Điền, Xã Hưng Khánh Trung, Vĩnh Long, doanh nghiệp được thành lập năm 2002 và tham gia mạng đấu thầu quốc gia năm 2014 do ông Nguyễn Văn Dũng, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp chủ yếu là mua sắm hàng hóa và xây lắp.

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến cuối tháng 05/2026 doanh nghiệp đã tham gia khoảng 72 gói thầu, trong đó trúng 44 gói, trượt 25 gói, 2 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 398.135.071.164 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập: 281.139.283.508 đồng, với vai trò liên danh: 116.995.787.656 đồng.

Góc nhìn chuyên gia

Đánh giá về kết quả của gói thầu này chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định tỷ lệ tiết kiệm cao luôn đi kèm với một môi trường đấu thầu mở, nơi thông tin được minh bạch tuyệt đối trên môi trường mạng. Khi không có sự can thiệp từ các yếu tố chủ quan, các doanh nghiệp buộc phải vắt óc suy nghĩ cách quản trị chi phí vật liệu, nhân công để đưa ra con số cạnh tranh nhất. Kết quả tại xã Tân Thành Bình là một hình mẫu cho thấy hiệu quả thiết thực của việc tuân thủ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.

Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP HCM đánh giá cao sự công tâm của tổ chuyên gia trong việc loại bỏ hồ sơ không đạt chuẩn kỹ thuật. Vị luật sư này phân tích việc từ chối cho phép nhà thầu bổ sung các tài liệu làm thay đổi bản chất hồ sơ dự thầu là một quyết định chuẩn xác về mặt pháp lý, giúp ngăn chặn từ xa tình trạng nhà thầu mượn danh năng lực, "chắp vá" hồ sơ để đối phó. Khi rào cản kỹ thuật được kiểm soát chặt chẽ, chủ đầu tư sẽ loại bỏ được những rủi ro về chất lượng công trình trong tương lai.

Từ những con số và dữ liệu thực tế, có thể khẳng định gói thầu Thi công xây dựng đường ĐX.01 đã diễn ra minh bạch, khách quan và đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Những tín hiệu tích cực từ việc tiết kiệm hàng trăm triệu đồng ngân sách không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công mà còn củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào tính công bằng của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.