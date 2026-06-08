Thí sinh cần lưu ý gì tại kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh 2026?

Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học có nhiều điểm mới, thí sinh cần chú ý các mốc thời gian quan trọng và đăng ký trực tuyến để không bỏ lỡ.

Bộ GD&ĐT đã chuẩn bị sẵn sàng đề thi

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, kỳ thi thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra vào các ngày 10, 11, 12/6 (trong đó, ngày 10/6 là ngày làm thủ tục dự thi, ngày 11/6 tổ chức thi môn Ngữ văn vào buổi sáng và môn Toán vào buổi chiều; ngày 12/6 tổ chức thi hai môn tự chọn). Công tác chấm thi được thực hiện theo kế hoạch chung từ ngày 13/6 đến ngày 30/6. Công bố kết quả thi vào 8h ngày 1/7 (sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm trước nhằm giúp thí sinh và các cơ sở đào tạo chủ động hơn trong xét tuyển đại học, cao đẳng).

GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho hay, chỉ còn ít ngày nữa, các thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT. Đến ngày hôm nay, Bộ GD&ĐT đã chuẩn bị sẵn sàng đề thi.

Theo ông Chương, năm nay số thí sinh đăng ký dự thi cao nhất từ trước đến nay, đạt 1.223.776 em (tăng 61.642 thí sinh so với năm trước).

Về công tác đề thi, Bộ đã thành lập Hội đồng ra đề thi, quy mô là các giáo viên trên toàn quốc, trong đó tiếp tục huy động sự tham gia của đội ngũ chuyên gia. Hiện, 34 tỉnh, thành đã nhận đủ đề để sẵn sàng in sao.

Ông Chương cũng lưu ý một số địa phương có số thí sinh tăng cao so với năm ngoái do sáp nhập tỉnh, thành như TPHCM có 142.000 thí sinh, gấp 1,5 lần so với năm 2025. Một số tỉnh khác cũng có lượng thí sinh lớn như Ninh Bình, Lâm Đồng,..

Ngoài ra, ông Chương cũng đề nghị các địa phương, nhà trường không tạo áp lực cho thí sinh, để các em có không gian thoải mái, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Lưu ý điểm mới quy định xét tuyển 2026

Bộ GD&ĐT đã có văn bản hướng dẫn tuyển sinh ĐH, CĐ 2026. Văn bản này hướng dẫn các bước cụ thể thí sinh cần thực hiện khi tham gia xét tuyển năm nay.

Trong đó, một lưu ý quan trọng nhất là tất cả thí sinh (bao gồm cả thí sinh được xét tuyển thẳng) phải thực hiện đăng ký xét tuyển trực tuyến, đưa tất cả nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia trong thời gian quy định.

Nhiều điểm mới trong Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026. Ảnh minh họa/nguồn moet.gov.vn

Việc đăng ký các nguyện vọng này không phân biệt trường, ngành hay phương thức xét tuyển nào. Thí sinh không thực hiện các bước đăng ký trên hệ thống này coi như không tham gia quy trình xét tuyển năm nay.

Năm nay, khi đăng ký nguyện vọng thí sinh lưu ý những điểm mới của quy chế tuyển sinh.

Thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển. Trong đó, các trường đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển thí sinh đăng ký ở các nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 5; các trường khối quốc phòng, công an thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Để đủ điều kiện tham gia xét tuyển ĐH (bất kể theo phương thức nào), thí sinh phải đạt tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu từ 15 điểm trở lên trên thang điểm 30.

Năm nay không còn xét học bạ theo các học kỳ riêng lẻ, quy định mới bắt buộc phải dựa trên kết quả học tập của toàn bộ 6 học kỳ (lớp 10, 11 và 12). Trong đó, tổ hợp xét phải có ít nhất 3 môn, bắt buộc có môn toán hoặc ngữ văn (với trọng số không thấp hơn 1/3 tổng điểm).

Tổng điểm cộng từ chứng chỉ quốc tế và thành tích đặc biệt không quá 1,5 điểm (theo thang điểm 30). Chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng theo 1 trong 2 cách: quy đổi điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp hoặc tính điểm cộng, không được áp dụng đồng thời cả hai.

Các mốc thời gian quan trọng

Thí sinh cần đặc biệt lưu ý các mốc thời gian xét tuyển quan trọng trước và trong thời gian thực hiện đăng ký trên Hệ thống của Bộ GD-ĐT để không bỏ lỡ cơ hội.

Trước 17 giờ ngày 6/6: Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để rà soát kết quả điểm học tập (học bạ) cấp THPT trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT; Đề nghị với hiệu trưởng hoặc cán bộ có trách nhiệm nơi thí sinh học cấp THPT để điều chỉnh nếu phát hiện sai sót.

Trước 17h ngày 20/6: Hạn chót nộp hồ sơ xét tuyển thẳng theo quy định chung của Bộ GD-ĐT.

Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7: Thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trong tổng số nguyện vọng được phép đăng ký.

Từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7: Thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng đăng ký bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Trước 17h ngày 21/8: Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống. Tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học).

Từ ngày 22/8 đến tháng 12/2026: Thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của cơ sở đào tạo, thực hiện theo thông tin tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của trường (nếu trường xét tuyển bổ sung, thí sinh đã trúng tuyển và đã xác nhận nhập học không được xét tuyển bổ sung, trừ các trường hợp được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học).

Thí sinh, phụ huynh tìm hiểu thông tin ở đâu?

Để có thông tin chính xác nhất, tránh các nguồn tin nhiễu loạn, thí sinh và phụ huynh nên tiếp cận qua 3 kênh chủ lực:

Cổng thông tin của Bộ GD&ĐT: Tra cứu toàn văn quy chế, các thông tư hướng dẫn, và thực hiện các thao tác đăng ký/đổi nguyện vọng trực tiếp tại Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&-ĐT.

Website/Fanpage chính thức của từng trường ĐH, tìm hiểu đề án tuyển sinh từng trường mình mong muốn xét tuyển.

Báo chí chính thống cũng là nơi cập nhật nhanh nhất thông tin tuyển sinh, xu hướng điểm chuẩn, phân tích quy chế, các bài viết tư vấn từ chuyên gia…

Mời độc giả xem video Bộ trưởng tài chính cảnh báo tác động cộng hưởng khi điều chỉnh giá điện, y tế, giáo dục năm 2025

​