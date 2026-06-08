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Quân sự - Thế giới

Iran phóng tên lửa vào Israel, Tel Aviv đáp trả

Iran đã phóng tên lửa vào Israel trong vụ tập kích đầu tiên kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn mong manh có hiệu lực vào đầu tháng 4/2026.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Đài truyền hình nhà nước Iran xác nhận các vụ phóng tên lửa, và Iran đã đóng cửa không phận phía tây để chuẩn bị cho phản ứng có thể xảy ra. Tehran đã cảnh báo về việc trả đũa sau khi Israel tấn công vùng ngoại ô phía nam Beirut, Lebanon, mà không báo trước vào sáng 7/6.

"Nếu những hành động gây hấn này lặp lại, các biện pháp đáp trả sẽ có phạm vi rộng hơn và bao trùm tất cả mục tiêu của Mỹ và Israel trong khu vực", Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố trong một thông cáo, đề cập đến các cuộc tấn công ở Lebanon và trên bờ biển cũng như các tàu thuyền của Iran xung quanh eo biển Hormuz.

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Iran phóng tên lửa vào Israel ngày 7/6/2026. Ảnh: AP/Ohad Zwigenberg.

Còi báo động vang lên ở nhiều khu vực của Israel, khiến hàng triệu người đổ xô đi tìm nơi trú ẩn. Quân đội Israel tuyên bố đã đánh chặn được các tên lửa, và nhiều tiếng nổ được nghe thấy ở phía bắc. Chưa đầy một giờ sau, quân đội cho biết người dân có thể rời khỏi nơi trú ẩn.

“Iran đã phạm một sai lầm nghiêm trọng”, phát ngôn viên quân đội Israel, Chuẩn tướng Effie Defrin, cho biết. Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Eyal Zamir, nói rằng họ sẽ “tấn công kẻ thù một cách quyết liệt ngay khi nhận được lệnh”.

Trong diễn biến mới nhất, Israel đã phát động các cuộc không kích nhằm vào miền trung và tây Iran vào sáng sớm 8/6 để đáp trả Tehran.

Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin về tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan, Karaj, Tabriz và Tehran, nhưng không nêu chi tiết. Một nhân chứng ở Tehran cho biết đã nghe thấy ít nhất một tiếng nổ lớn ở đâu đó phía tây thủ đô. Iran đã đóng cửa không phận xung quanh sân bay quốc tế Imam Khomeini ở Tehran, sân bay chính của nước này, sau vụ tấn công của Israel.

Các quan chức Iran không cung cấp chi tiết về mục tiêu bị tấn công, cũng như thông tin về thiệt hại. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết Israel đã sử dụng tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay trong cuộc tấn công sáng 8/6.

Vào rạng sáng 8/6, quân đội Israel đã đưa ra một tuyên bố ngắn gọn khi các cuộc tấn công trả đũa bắt đầu: “Cách đây không lâu, Không quân Israel đã tấn công các mục tiêu quân sự ở miền tây và miền trung Iran”. Tuyên bố không nêu rõ thêm chi tiết.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Bế tắc đàm phán Mỹ - Iran

Nguồn video: VTV
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