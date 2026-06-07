Pakistan tiếp tục nỗ lực thúc đẩy đàm phán Mỹ - Iran

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đã có mặt tại Tehran trong nỗ lực mới nhằm khởi động lại các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ.

AP đưa tin, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đã có mặt tại Tehran trong nỗ lực mới nhằm khởi động lại các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ khi căng thẳng giữa hai nước leo thang.

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đang ở Tehran để chuyển thông điệp từ Thống chế Asim Munir, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Pakistan, tới Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi. Ảnh tư liệu: Tribune.

Theo truyền thông chính thức của Iran, ông Naqvi đã gặp Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni vào tối 6/6 và có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi vào sáng 7/6.

Giới chức Pakistan cho biết Islamabad, với sự hỗ trợ từ các nước trong khu vực bao gồm Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập, đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa Mỹ và Iran, đồng thời thúc đẩy các hoạt động nhằm giảm căng thẳng và đảm bảo việc mở lại eo biển Hormuz.

Quân đội Mỹ hôm 6/6 tuyên bố đã bắn hạ một số tên lửa và máy bay không người lái của Iran phóng về phía eo biển Hormuz và các đồng minh Ả Rập vùng Vịnh của Washington, đồng thời tấn công một số trạm radar giám sát ven biển của nước Cộng hòa Hồi giáo.

"Các máy bay không người lái tấn công gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với giao thông hàng hải trong khu vực", Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ nhấn mạnh.

Trong khi đó, theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố họ đã nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân Ali Al Salem, nơi đóng quân của lực lượng Mỹ tại Kuwait, và Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ ở Bahrain.

Quân đội Mỹ cho biết không có thương vong trong vụ tấn công của Tehran.

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