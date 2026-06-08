Liên danh Sơn Nam - Huỳnh Ngọc Lương trúng gói thầu thi công Đường THU.36

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, vừa qua, tại tỉnh Tây Ninh, gói thầu thi công xây dựng công trình Đường THU.36 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Tân Phú làm chủ đầu tư đã ghi nhận một tín hiệu tích cực khi thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, qua đó mang lại tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức khả quan.

Cạnh tranh sòng phẳng, tiết kiệm hơn 79 triệu đồng

Gói thầu thi công xây dựng công trình Đường THU.36 thuộc dự án cùng tên được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo hình thức chào hàng cạnh tranh, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh Tây Ninh kết hợp với ngân sách xã. Theo Quyết định số 09/QĐ-BQLDA ngày 10/04/2026, gói thầu có giá dự toán là 2.668.219.541 đồng.

Đến thời điểm đóng thầu, hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận có hai doanh nghiệp nộp hồ sơ tham dự là: Liên danh thi công Đường THU.36 (bao gồm Công ty TNHH Thiết kế và Đầu tư xây dựng Sơn Nam và Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Huỳnh Ngọc Lương) và đối thủ là Công ty TNHH Một thành viên Thuận Anh Đạt.

Theo báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 213/BC-TCG/NPD ngày 18/05/2026 do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Nguyễn Phi Dũng lập, cả hai nhà thầu đều vượt qua các bước kiểm tra về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm cũng như các tiêu chuẩn về kỹ thuật. Sự cạnh tranh được quyết định tại vòng đánh giá tài chính. Tại đây, Công ty TNHH Một thành viên Thuận Anh Đạt đưa ra mức giá dự thầu là 2.652.284.649 đồng (không có thư giảm giá). Trong khi đó, Liên danh thi công Đường THU.36 đưa ra giá dự thầu ban đầu là 2.665.934.223 đồng, tuy nhiên đơn vị này đã chủ động nộp thư giảm giá với tỷ lệ giảm 3%, đưa giá dự thầu sau cùng xuống còn 2.585.956.196,31 đồng.

Với mức giá cạnh tranh hơn, Liên danh Sơn Nam - Huỳnh Ngọc Lương đã được Tổ chuyên gia xếp hạng thứ nhất. Ngày 25/05/2026, Phụ trách Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Tân Phú Nguyễn Thị Trang đã ký Quyết định số 277/QĐ-BQLDA chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Liên danh nói trên trúng thầu với giá 2.585.956.196,31 đồng. So với giá gói thầu ban đầu là 2.668.219.541 đồng, ngân sách nhà nước đã tiết kiệm được xấp xỉ 79,9 triệu đồng, tương đương tỷ lệ 3,1%.

Quyết định số 277/QĐ-BQLDA chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Hồ sơ năng lực của Liên danh trúng thầu

Thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Thiết kế và Đầu tư xây dựng Sơn Nam (MSDN: vn0312946459), thành lập ngày 30/03/2016, trụ sở chính đăng ký tại đường Nơ Trang Long, Phường Bình Lợi Trung, TP HCM. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Duy Hiếu. Dữ liệu ghi nhận tính đến cuối tháng 05/2026 doanh nghiệp này từng tham gia khoảng 38 gói thầu, trong đó trúng 27 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng tham gia với tư cách độc lập và liên danh 32.879.215.741 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Sơn Nam duy trì ở mức xấp xỉ 91,6%.

Ngoài trúng gói thầu đang phân tích nêu trên thì trong tháng 05/2026 doanh nghiệp này còn trúng thêm 2 gói thầu khác. Cụ thể: Thi công xây dựng tại Văn phòng HĐND - UBND xã Tân Hội, trị giá 3.306.567.809 đồng; Gói thầu: Thi công xây dựng + thiết bị tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Tân Phú, trị giá 1.194.492.000 đồng.

Thành viên còn lại của liên danh là Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Huỳnh Ngọc Lương. Doanh nghiệp có mã số thuế 3901163372, trụ sở tại xã Tân Châu, tỉnh Tây Ninh do ông Huỳnh Ngọc Lương làm đại diện pháp luật. trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến cuối tháng 05/2026, Công ty đã tham gia khoảng 133 gói thầu, trúng 74 gói và trượt 56 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 198.757.347.620 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập khoảng 107.014.294.424 đồng, với vai trò liên danh khoảng 91.743.053.196 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Huỳnh Ngọc Lương đạt xấp xỉ 95,22%.

Trong nửa đầu năm 2026 ngoài gói thầu đã trúng đang phân tích nêu trên thì trong tháng 03/2026 nhà thầu này cũng đã trúng 2 gói có giá trị tại Phòng Kinh tế xã Tân Hòa. Cụ thể: Gói thầu: Thi công xây dựng, trị giá 4.544.202.508 đồng; Gói thầu: Thi công xây dựng, trị giá 2.486.992.751 đồng;

Sự kết hợp giữa một doanh nghiệp có trụ sở tại TP HCM và một doanh nghiệp bản địa tại Tây Ninh đã tạo nên một liên danh có đủ tiềm lực tài chính và kinh nghiệm thi công, giúp họ dễ dàng vượt qua vòng đánh giá năng lực khắt khe của chủ đầu tư và đưa ra mức giá cạnh tranh nhất.

Góc nhìn chuyên gia:

Bình luận về kết quả của gói thầu thi công Đường THU.36, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, việc một gói thầu cấp cơ sở (cấp xã) thu hút được hai doanh nghiệp lớn tham gia và đạt tỷ lệ tiết kiệm hơn ba phần trăm là một điểm cộng rất lớn cho chủ đầu tư.

"Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, mục tiêu hàng đầu là nâng cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Khi hồ sơ mời thầu được lập một cách khách quan, không cài cắm các tiêu chí phụ nhằm 'chỉ định thầu trá hình' hay làm khó nhà thầu, tự khắc các doanh nghiệp sẽ có cơ hội tham gia. Tại gói thầu này, việc có hai nhà thầu nộp hồ sơ hợp lệ và bám đuổi nhau về giá, cuối cùng liên danh trúng thầu nhờ thư giảm giá ba phần trăm đã cho thấy sự cạnh tranh thực chất. Nếu các địa phương đều làm tốt khâu mời thầu rộng rãi, không hạn chế nhà thầu thì ngân sách nhà nước mỗi năm sẽ tiết kiệm được những khoản tiền khổng lồ," chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ phân tích.

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Thị Hương chia sẻ thêm: "Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất rõ về các hành vi bị cấm và việc bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu. Việc công khai, minh bạch thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã giúp những gói thầu ở tận cấp xã vẫn tiếp cận được các nhà thầu ở TP HCM. Sự cạnh tranh sòng phẳng tại dự án Đường THU.36 là một minh chứng cho thấy hành lang pháp lý mới về đấu thầu đang phát huy hiệu quả tích cực trong thực tiễn."