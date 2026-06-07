Công ty Nhật Tiến trúng thầu dự án xây dựng trường Võ Công Tồn tại xã Mỹ Yên

Chi tiết gói thầu hơn 5,8 tỷ đồng tại xã Mỹ Yên

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, vào ngày 29/05/2026, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Mỹ Yên, ông Lê Thanh Bình, đã chính thức ký Quyết định số 128/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu: Thi công xây dựng cải tạo Trường TH và THCS Võ Công Tồn thuộc dự án cùng tên. Theo nội dung quyết định này, đơn vị được xướng tên trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên TM-DV Nhật Tiến với giá trúng thầu được phê duyệt là 5.860.000.000 đồng. Hợp đồng giữa các bên được ký kết theo hình thức trọn gói với thời gian thực hiện kéo dài trong 120 ngày.

Quyết định số 128/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Được biết, dự án cải tạo Trường TH và THCS Võ Công Tồn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cấp cơ sở hạ tầng giáo dục tại địa phương. Dự án này sử dụng nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất của ngân sách tỉnh kết hợp với nguồn vốn tập trung của ngân sách xã và các nguồn hợp pháp khác. Trước đó, theo Quyết định số 70/QĐ-BQLDA ngày 28/04/2026, gói thầu này có giá dự toán được phê duyệt ban đầu ở mức 6.175.282.000 đồng. Trong đó, chi phí xây dựng chiếm 5.995.419.000 đồng và chi phí dự phòng khối lượng phát sinh được thiết lập ở mức 179.863.000 đồng.

Quá trình mời thầu được tiến hành công khai rộng rãi theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) do Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Xây dựng Toàn Tâm lập và được Ban Quản lý dự án xã Mỹ Yên phê duyệt tại Quyết định số 91/QĐ-BQLDA ngày 11/05/2026. Ngay sau đó, Thông báo mời thầu (Mã TBMT: IB2600200165) được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ lúc 15h51 ngày 11/05/2026. Thời điểm đóng thầu được ấn định vào 15h00 ngày 20/05/2026.

Quá trình đánh giá hồ sơ và phê duyệt trúng thầu

Theo biên bản mở thầu hoàn thành lúc 15h14 ngày 20/05/2026 cho thấy, tính đến thời điểm đóng thầu, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận chỉ có duy nhất một đơn vị nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) là Công ty TNHH Một thành viên TM-DV Nhật Tiến. Giá dự thầu ban đầu được doanh nghiệp này đưa ra là 5.966.706.293 đồng. Cùng với đó, nhà thầu đính kèm thư giảm giá với tỷ lệ giảm 1,5%, kéo giá dự thầu sau khi giảm giá xuống mức 5.877.205.698 đồng.

Bước sang giai đoạn đánh giá, Tổ chuyên gia của Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Xây dựng Toàn Tâm (do chuyên gia Nguyễn Văn Hà làm Tổ trưởng và chuyên gia Nguyễn Gia Hân làm thành viên) đã tiến hành rà soát kỹ lưỡng các tiêu chí. Tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 46-BC-2026-TA ban hành ngày 25/05/2026, tổ chuyên gia kết luận Công ty TNHH Một thành viên TM-DV Nhật Tiến đã vượt qua tất cả các bước kiểm định. Từ tính hợp lệ của hồ sơ, năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện các dự án tương tự cho đến các yêu cầu về kỹ thuật, nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công chủ yếu, nhà thầu đều đạt chuẩn "Đạt" theo yêu cầu do E-HSMT đề ra.

Sau bước đánh giá về giá đánh giá cuối cùng được chốt lại ở mức 5.877.205.698 đồng. Căn cứ trên cơ sở này, Ban Quản lý dự án xã Mỹ Yên đã tiến hành thương thảo hợp đồng với nhà thầu. Đi đến thống nhất, giá trúng thầu chính thức được phê duyệt là 5.860.000.000 đồng. Như vậy, so với giá dự toán ban đầu của gói thầu là 6.175.282.000 đồng, ngân sách nhà nước tiết kiệm được khoảng hơn 315 triệu đồng. Kết quả này phản ánh toàn bộ quy trình đã được thực hiện minh bạch, hồ sơ được đánh giá hợp lệ và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của một gói thầu xây lắp công khai trên môi trường mạng.

Hồ sơ năng lực của Công ty Nhật Tiến

Theo hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Một thành viên TM-DV Nhật Tiến (Mã số doanh nghiệp: 1100821516) chính thức được cấp giấy phép hoạt động từ ngày 11/01/2008. Doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở tại Số 126, Khu Phố Hòa Thuận 1, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh. Dưới sự điều hành của Giám đốc Trương Thái Phong, công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, bao gồm thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông đường bộ, thủy lợi và các công trình dân dụng khác.

Trong hoạt động đấu thầu tính đến cuối tháng 05/2026, đơn vị này đã tham gia khoảng 87 gói thầu khác nhau, trong đó trúng 69 gói, trượt 12 gói, 4 gói chưa có kết quả và 2 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả tư cách độc lập và liên danh) đạt mức 296.083.850.531 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập chiếm tỷ trọng lớn, đạt 182.666.035.230 đồng; giá trị trúng thầu với vai trò liên danh là 113.417.815.301 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán duy trì ở mức ổn định 96.02%.

Chỉ tính riêng trong khoảng thời gian từ năm 2025 đến năm 2026, Công ty TNHH Một thành viên TM-DV Nhật Tiến đã liên tục trúng nhiều dự án có giá trị. Điển hình như các gói thầu: Xây lắp do Ban Quản lý dự án xã Cần Đước mời thầu (trúng tháng 06/2026 với giá trị hơn 6,8 tỷ đồng); Thi công xây dựng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Cần Giuộc mời thầu (trúng tháng 05/2026 với giá trị hơn 13,2 tỷ đồng); Xây dựng do Ban Quản lý dự án xã Mỹ Lộc mời thầu (trúng tháng 04/2026 với giá trị gần 12 tỷ đồng); Cải tạo phòng đặt máy MRI do Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc mời thầu (tháng 03/2026); Xây dựng nhà kho lưu trữ hồ sơ BHXH Cơ sở Cần Đước (tháng 11/2025)...

Góc nhìn chuyên gia: Minh bạch thông tin trong đấu thầu qua mạng

Việc một gói thầu có giá trị hơn 6 tỷ đồng được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ ghi nhận duy nhất một nhà thầu tham gia và trúng thầu là một hiện tượng thực tế, phản ánh bức tranh cung - cầu của thị trường tại từng thời điểm cụ thể.

Bàn về tính pháp lý của quá trình này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Căn cứ theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các Luật sửa đổi, bổ sung (Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15), cùng với Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc có một hay nhiều nhà thầu tham dự không phải là yếu tố tiên quyết để hủy thầu. Pháp luật quy định rõ, nếu quá trình đăng tải thông báo mời thầu, phát hành E-HSMT đã tuân thủ đúng thời gian, quy định công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mà đến thời điểm đóng thầu chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ, chủ đầu tư vẫn tiếp tục mở thầu và đánh giá bình thường. Nếu nhà thầu duy nhất đó đáp ứng trọn vẹn các tiêu chí về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật, đồng thời giá dự thầu không vượt giá gói thầu, thì việc phê duyệt trúng thầu là hoàn toàn hợp lệ."

Cùng chung quan, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ phân tích thêm: "Sự ra đời của Thông tư 79/2025/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành đã hoàn thiện đáng kể quy trình đấu thầu qua mạng, đảm bảo tính Cạnh tranh, Công bằng và Minh bạch. Khi mọi thủ tục được số hóa, sự can thiệp chủ quan vào quá trình lựa chọn nhà thầu được giảm thiểu tối đa. Việc gói thầu tại Trường Võ Công Tồn tiết kiệm được một phần ngân sách (từ hơn 6,1 tỷ đồng xuống còn 5,86 tỷ đồng) cho thấy hiệu quả của bước thương thảo hợp đồng. Tuy nhiên, để gia tăng hơn nữa tính cạnh tranh, các chủ đầu tư trong quá trình lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần tiến hành khảo sát, tham vấn thị trường sâu rộng hơn. Việc thiết lập các tiêu chí kỹ thuật phù hợp, không mang tính hạn chế sẽ thu hút thêm nhiều nhà thầu tranh tài, qua đó tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công."