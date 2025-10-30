Gói thầu gần 7 tại Tân Hiệp, TP HCM: Nhà thầu nào có ưu thế?

Hai nhà thầu An Sinh Phát và Mai Sơn tham dự gói thầu gần 7 tỷ đồng tại UBND phường Tân Hiệp, TP HCM. Mức giá chênh lệch và lịch sử đấu thầu đang đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh.

Ngày 27/10/2025, UBND phường Tân Hiệp (TP HCM) đã tiến hành mở thầu Gói thầu Thi công xây lắp (Mã Thông báo mời thầu: IB2500454312). Gói thầu thuộc Dự án Nâng cấp BTNN, xây dựng HTTN tuyến đường Tân Hiệp 54, khu phố Tân Hội và Nâng cấp BTNN đường Tân Hiệp 24, khu phố Tân Bình, phường Tân Hiệp.

Dự án này có tổng mức đầu tư 8.455.511.970 đồng, được phê duyệt tại Quyết định số 3457/QĐ-UBND ngày 11 tháng 06 năm 2025 của UBND thành phố Tân Uyên cũ.

Gói thầu đang xét thầu được phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) tại Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 26/09/2025 do bà Trần Thị Cẩm Tú, Chủ tịch UBND phường Tân Hiệp ký. Giá gói thầu (đồng thời là giá dự toán) được duyệt là 6.911.741.921 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố.

Biên bản mở thầu ghi nhận sự tham gia của 02 nhà thầu. Hiện gói thầu đang trong giai đoạn xét thầu, chưa có kết quả.

Giá dự thầu chênh lệch hơn 414 triệu đồng

Theo biên bản mở thầu được công bố, hai doanh nghiệp tham dự đều có trụ sở tại TP.Hồ Chí Minh (sau sáp nhập) với mức giá chào thầu chênh lệch đáng kể:

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Công ty TNHH một thành viên thương mại xây dựng An Sinh Phát (Mã định danh: vn3702465185) đưa ra mức giá dự thầu là 6.428.495.941 đồng. Công ty TNHH xây dựng - thương mại - dịch vụ Mai Sơn (Mã định danh: vn3701633373) có giá dự thầu là 6.843.471.220 đồng.

Như vậy, so với giá gói thầu (6.911.741.921 đồng), giá dự thầu của Công ty TNHH một thành viên thương mại xây dựng An Sinh Phát thấp hơn 483.245.980 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm giả định khoảng 6,99%.

Trong khi đó, giá dự thầu của Công ty TNHH xây dựng - thương mại - dịch vụ Mai Sơn thấp hơn 68.270.701 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm giả định rất sát, ở mức 0,99%.

Mức chênh lệch giá dự thầu giữa hai doanh nghiệp là 414.975.279 đồng. Dư luận đặt câu hỏi, liệu yếu tố giá thấp nhất có phải là lợi thế tuyệt đối trong việc xét thầu gói thầu này, hay năng lực, kinh nghiệm và các yếu tố khác sẽ đóng vai trò quyết định?

Năng lực nhà thầu: Tỷ lệ trúng/trượt năm 2025 nói lên điều gì?

Để có cái nhìn đa chiều, việc phân tích lịch sử hoạt động và năng lực của hai nhà thầu tham dự là cần thiết.

Về phía Công ty TNHH một thành viên thương mại xây dựng An Sinh Phát (MSDN: 3702465185), doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở (sau sáp nhập theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội) tại 006/A, Tổ 1, Khu Phố 2, Phường Tân Uyên, TP.Hồ Chí Minh, do bà Nguyễn Thị Thúy An làm người đại diện pháp luật.

Dữ liệu đấu thầu (tính đến ngày 27/10/2025) ghi nhận nhà thầu này đã tham gia 79 gói thầu trên cả nước, trong đó trúng 66 gói, trượt 8 gói, 4 gói chưa có kết quả và 1 gói đã bị hủy.

Riêng trong năm 2025, Công ty An Sinh Phát đã tham gia 13 gói thầu, trong đó trúng 5 gói, trượt 5 gói, và 3 gói đang chờ kết quả (bao gồm gói thầu đang phân tích). Tỷ lệ trúng/trượt 5/5 trong năm 2025 phản ánh điều gì về khả năng cạnh tranh của nhà thầu này trong bối cảnh thị trường hiện tại?

Đối với nhà thầu còn lại, Công ty TNHH xây dựng - thương mại - dịch vụ Mai Sơn (MSDN: 3701633373), có địa chỉ tại Số 156, Khu Phố Khánh Lộc, Phường Tân Khánh, TP.Hồ Chí Minh, do ông Mai Hoàng Sơn làm giám đốc.

Lịch sử đấu thầu của doanh nghiệp này (tính đến ngày 27/10/2025) cho thấy đã tham gia 117 gói, trúng 91 gói, trượt 21 gói và 5 gói chưa có kết quả.

Tính riêng trong năm 2025, Công ty Mai Sơn đã tham gia 22 gói thầu, trúng 12 gói, trượt 6 gói, 4 gói đang chờ kết quả. Với tỷ lệ trúng 12 gói và trượt 6 gói (tỷ lệ 2:1) trong năm 2025, dường như Công ty Mai Sơn đang có một năm hoạt động đấu thầu khá sôi nổi?

Dữ liệu về mối quan hệ với chủ đầu tư

Hồ sơ Gói thầu Thi công xây lắp (IB2500454312) được phê duyệt Hồ sơ mời thầu (HSMT) tại Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch UBND phường Tân Hiệp. Đơn vị lập HSMT là Công ty TNHH thương mại dịch vụ Việt Trí Tín.

Về phía chủ đầu tư là UBND phường Tân Hiệp, Công ty An Sinh Phát đã tham gia 4 gói, trúng 1 gói, 3 gói chưa có kết quả (bao gồm gói thầu đang phân tích). Công ty Mai Sơn mới tham gia 1 gói thầu duy nhất từ chủ đầu tư này (là gói thầu đang phân tích) và đang chờ kết quả.

Góc nhìn chuyên gia: Luật Đấu thầu mới đề cao cạnh tranh và trách nhiệm giải trình

Hoạt động đấu thầu hiện nay được điều chỉnh bởi khung pháp lý mới, bao gồm Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15; cùng các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC.

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho rằng: "Luật Đấu thầu (Luật số 22/2023/QH15 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn) được xây dựng trên tinh thần thượng tôn pháp luật, với mục tiêu cốt lõi là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Quy trình xét thầu không chỉ đơn thuần là chọn giá thấp nhất, mà là cả một quá trình đánh giá năng lực, kinh nghiệm, và đặc biệt là tính độc lập, khách quan của các bên tham gia."

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh) nhận định: "Một trong những điểm tiến bộ của khung pháp lý mới là trách nhiệm giải trình. Mọi thông tin, từ KHLCNT, HSMT đến kết quả lựa chọn nhà thầu, đều phải được công khai minh bạch (theo Thông tư 79/2025/TT-BTC). Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự thiếu minh bạch hay 'ưu ái', ví dụ như việc nhà thầu quen thuộc liên tục trúng thầu từ một số chủ đầu tư hoặc bên mời thầu nhất định, đều là đối tượng cần được các cơ quan chức năng giám sát, làm rõ, nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn nhà nước."

Gói thầu Thi công xây lắp (IB2500454312) hiện vẫn đang trong giai đoạn xét thầu. Dư luận và người dân phường Tân Hiệp đang chờ đợi một kết quả lựa chọn nhà thầu khách quan, minh bạch, lựa chọn được đơn vị có năng lực tốt nhất với chi phí hiệu quả nhất, tuân thủ nghiêm túc tinh thần của Luật Đấu thầu.