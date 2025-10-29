Gói thầu 9,5 tỷ ở Sở Y tế Đồng Nai: Công ty Quang Minh "Một mình một ngựa" về đích

Gói thầu thiết bị y tế tại Sở Y tế Đồng Nai, dù đấu thầu rộng rãi, chỉ có Công ty Quang Minh tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm "tượng trưng" 0,72%.

Gói thầu mua sắm thiết bị y tế trị giá hơn 9,5 tỷ đồng do Sở Y tế Đồng Nai làm chủ đầu tư, dù áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, nhưng chỉ ghi nhận duy nhất một nhà thầu tham dự và trúng thầu. Tỷ lệ tiết kiệm đạt được qua đấu thầu chỉ ở mức "tượng trưng" 0,72%, đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Nhà thầu duy nhất trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm 0,72%

Ngày 13/10/2025, ông Lê Quang Trung - Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai - đã ký Quyết định số 923/QĐ-SYT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) Gói thầu số 01 (thiết bị): Mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Y dược cổ truyền.

Quyết định số 923/QĐ-SYT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01 (thiết bị): Mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Y dược cổ truyền. Nguồn: MSC

Gói thầu này thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) dự toán Mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Y dược cổ truyền, được phê duyệt tại Quyết định số 643/QĐ-SYT ngày 11/06/2025.

Giá gói thầu được duyệt là 9.575.379.000 đồng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ kinh phí do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết và Dịch vụ Tổng hợp Đồng Nai tài trợ.

Gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trong nước qua mạng, theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Theo biên bản mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật (E-HSĐXKT) vào lúc 09:57 ngày 19/09/2025, chỉ có duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Nhà thầu này là Công ty TNHH Thương mại và Thiết bị Quang Minh (MST: 0103809674; địa chỉ tại Phường Việt Hưng, Hà Nội).

Đơn vị được giao nhiệm vụ tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT (Tổ chuyên gia) là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hùng Thiên. Đơn vị tư vấn thẩm định là Công ty TNHH Tư vấn Thương mại và Dịch vụ Đại Kim.

Trong Báo cáo đánh giá E-HSĐXKT số 04/2025/BCĐG-TCG (ngày 22/9/2025), Tổ chuyên gia (Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hùng Thiên) kết luận Công ty TNHH Thương mại và Thiết bị Quang Minh "Đạt" các yêu cầu về tính hợp lệ, "Đạt" về năng lực và kinh nghiệm, và "Đạt" về kỹ thuật.

Do là nhà thầu duy nhất tham dự và vượt qua vòng đánh giá kỹ thuật, Công ty Quang Minh đã được phê duyệt trúng thầu. Giá trúng thầu là 9.506.600.000 đồng, đúng bằng giá dự thầu mà doanh nghiệp này đã nộp.

Như vậy, so với giá gói thầu là 9.575.379.000 đồng, giá trúng thầu chỉ thấp hơn 68.779.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách (trong trường hợp này là nguồn vốn tài trợ) chỉ đạt 0,72%.

Một diễn biến đáng chú ý, trong quá trình phát hành E-HSMT, gói thầu (Mã TBMT: IB2500366648-01) đã phải tiến hành điều chỉnh hồ sơ. Cụ thể, ngày 11/09/2025, Sở Y tế Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 747/QĐ-SYT về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT. Căn cứ ra quyết định điều chỉnh là dựa trên "các nội dung yêu cầu làm rõ E-HSMT của các Nhà thầu trên trang mua sắm công" vào các ngày 5/9 và 6/9/2025.

Mặc dù hồ sơ mời thầu đã thu hút sự quan tâm và yêu cầu làm rõ từ các nhà thầu khác, nhưng đến thời điểm đóng thầu, chỉ còn lại duy nhất Công ty Quang Minh tham dự và trúng thầu.

Năng lực nhà thầu và "vết gợn" trong quá khứ

Công ty TNHH Thương mại và Thiết bị Quang Minh (gọi tắt là Công ty Quang Minh) được thành lập ngày 07/05/2009. Người đại diện pháp luật là bà Đào Thị Mỹ Hạnh (Giám đốc). Công ty đăng ký quy mô là doanh nghiệp nhỏ, với số lượng nhân viên là 9 người.

Dù quy mô khiêm tốn, Công ty Quang Minh lại là một nhà thầu có lịch sử đấu thầu rất sôi nổi. Thống kê từ dữ liệu công khai cho thấy, tính đến nay, doanh nghiệp này đã tham gia 115 gói thầu, trong đó trúng 85 gói (tỷ lệ trúng 77,98% trên tổng số gói đã có kết quả). Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả độc lập và liên danh) là 149,26 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2025 (tính đến ngày 22/10/2025), Công ty Quang Minh đã tham gia 32 gói thầu và được công bố trúng 22 gói, trượt 9 gói. Tỷ lệ trúng thầu trong năm nay cũng đạt mức cao, gần 71%.

Dữ liệu cũng cho thấy Công ty Quang Minh có "duyên" đặc biệt với một số bên mời thầu. Đơn cử, tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng cũ (Lạng Sơn), nhà thầu này tham gia 10 gói và trúng 9 gói (1 gói đang chờ kết quả). Tại Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang, nhà thầu tham gia 8 gói và trúng cả 8 gói.

Một điểm đáng lưu ý khác, theo dữ liệu vi phạm về đấu thầu, Công ty Quang Minh từng bị Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương xử phạt (Quyết định số 1236/QĐ-BV). Lý do xử phạt được ghi nhận là "Chấm dứt một phần hợp đồng; Tịch thu bảo đảm THHĐ... xử phạt vi phạm hợp đồng 1%/tuần; Nộp chi phí phát sinh do đấu thầu lại mặt hàng STT6 (quả lọc thận nhân tạo)".

Việc một doanh nghiệp với 9 nhân viên đăng ký liên tục trúng thầu với tỷ lệ cao, bao gồm cả gói thầu 9,5 tỷ đồng tại Đồng Nai theo kịch bản "một mình một ngựa", trong khi từng có lịch sử bị xử phạt liên quan đến hợp đồng đấu thầu, đang đặt ra câu hỏi lớn về năng lực thực sự của nhà thầu và tính minh bạch, cạnh tranh trong các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia./.