Công ty Thuận Hòa Hưng được chỉ định Gói thầu số 27 tại Cần Thơ

Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp TP Cần Thơ vừa chỉ định Công ty TNHH Thuận Hòa Hưng thực hiện Gói thầu số 27 với tỷ lệ tiết kiệm 3,5%.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ (BQLDA ĐTXD CTDD&CN TP Cần Thơ) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 27: Thi công xây dựng Hàng rào Bệnh viện Chuyên khoa Sản - Nhi.

Đây là một trong 4 gói thầu bổ sung thuộc dự án Đường Vành đai II, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cũ. Gói thầu này (mã IB2500456523-00) được triển khai tại Phường Sóc Trăng, Thành phố Cần Thơ (đơn vị hành chính mới sau sáp nhập ).

Thuận Hòa Hưng được chỉ định thầu, tiết kiệm 3,5%

Ngày 14/10/2025, ông Sử Sấu Em, Phó Giám đốc BQLDA ĐTXD CTDD&CN TP Cần Thơ, đã ký Quyết định số 334/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Gói thầu số 27.

Quyết định số 334/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Gói thầu số 27. Nguồn: MSC

Đơn vị được chỉ định trúng thầu là Công ty TNHH Thuận Hòa Hưng (MST 2200674987). Giá trúng thầu của doanh nghiệp này là 1.400.000.000 đồng.

Trước đó, vào ngày 02 tháng 10 năm 2025, BQLDA ĐTXD CTDD&CN TP Cần Thơ, cũng do ông Sử Sấu Em ký, đã ban hành Quyết định số 306/QĐ-BQLDA phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) bổ sung cho 04 gói thầu thuộc dự án, bao gồm Gói thầu số 27.

Tại KHLCNT, Gói thầu số 27 được phê duyệt hình thức lựa chọn nhà thầu là "Chỉ định thầu rút gọn". Giá gói thầu được duyệt là 1.450.878.279 đồng.

Như vậy, so với giá gói thầu, giá trúng thầu của Công ty TNHH Thuận Hòa Hưng thấp hơn 50.878.279 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 3,5%. Nguồn vốn thực hiện gói thầu là vốn ngân sách trung ương hỗ trợ giai đoạn 2021-2025. Thời gian thực hiện hợp đồng được phê duyệt là 80 ngày.

Việc chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 27 được thực hiện theo các quy định hiện hành của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, áp dụng cho các gói thầu xây lắp có giá trị không vượt quá hạn mức.

Năng lực nhà thầu Thuận Hòa Hưng

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Thuận Hòa Hưng được thành lập từ tháng 03 năm 2013, do ông Lam Bình Như làm Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc.

Sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính từ ngày 01 tháng 7 năm 2025, doanh nghiệp này có địa chỉ trụ sở tại Số 162, Ấp Xóm Lớn, Xã Mỹ Hương, Thành phố Cần Thơ (mới). Xã Mỹ Hương mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã Thuận Hưng, Phú Mỹ và Mỹ Hương (thuộc huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng cũ).

Theo thông tin đăng ký, Thuận Hòa Hưng là doanh nghiệp quy mô nhỏ với số lượng nhân viên là 9 người.

Dữ liệu tổng hợp và phân tích thông tin từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia cho thấy, trong lịch sử hoạt động, Công ty TNHH Thuận Hòa Hưng đã tham gia tổng cộng 125 gói thầu.

Kết quả thống kê cho thấy nhà thầu này đã trúng 84 gói, trượt 33 gói, 7 gói chưa có kết quả và 1 gói bị huỷ. Tỷ lệ trúng thầu tính trên số gói đã có kết quả (117 gói) là khoảng 71,8%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả tư cách liên danh) là 390.983.725.473 đồng.

Riêng với vai trò độc lập, Thuận Hòa Hưng đã trúng thầu với tổng giá trị 202.886.999.912 đồng.

Hoạt động năm 2025: Trúng 13 gói, trượt 15 gói

Trong năm 2025, hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Thuận Hòa Hưng diễn ra khá sôi nổi. Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đã tham gia 33 gói thầu.

Tuy nhiên, kết quả năm 2025 dường như có phần kém khả quan hơn so với lịch sử. Cụ thể, Thuận Hòa Hưng trúng 13 gói, nhưng trượt 15 gói, và 5 gói khác đang chờ kết quả.

Nếu chỉ tính các gói đã có kết quả trong năm 2025 (28 gói), tỷ lệ trúng thầu của doanh nghiệp này là 13/28, đạt khoảng 46,4%. Tỷ lệ này thấp hơn đáng kể so với con số 71,8% của toàn bộ lịch sử hoạt động.

Một điểm đáng chú ý trong hoạt động năm 2025 của Thuận Hòa Hưng là trong 5 gói thầu đang chờ kết quả, có đến 4 gói (các Gói thầu số 01) là do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thạnh Trị mời thầu, được mở thầu trong cùng ngày 08/10/2025.

Địa bàn hoạt động của Thuận Hòa Hưng cũng rất tập trung. Dữ liệu sau sáp nhập cho thấy nhà thầu này tham gia 111 gói tại Cần Thơ (mới, bao gồm Sóc Trăng cũ), 1 gói tại Cà Mau và 13 gói không xác định địa điểm.

Việc trúng Gói thầu số 27 vừa qua là gói thầu thứ 2 mà Thuận Hòa Hưng trúng tại BQLDA ĐTXD CTDD&CN TP Cần Thơ. Trước đó, vào ngày 25/09/2025, nhà thầu này (với vai trò liên danh chính) đã trúng Gói thầu số 61: thi công xây dựng công trình, cũng do BMT này mời thầu, với giá trúng 6.859.241.400 đồng. Tổng cộng, Thuận Hòa Hưng đã tham gia 2 gói tại BMT này và trúng cả 2.

Với quy mô doanh nghiệp nhỏ, việc Thuận Hòa Hưng liên tiếp trúng các gói thầu, dù với giá trị không quá lớn như Gói thầu số 27, đặt ra câu hỏi về năng lực triển khai thực tế của doanh nghiệp. Đồng thời, việc "quen mặt" tại một số chủ đầu tư nhất định cũng là một đặc điểm đáng chú ý trong hồ sơ năng lực của nhà thầu này.