Hoàn Mỹ trúng gói thầu xây lắp gần 19 tỷ tại BQLDA khu vực Long Hồ, tiết kiệm 4.13%

Công ty TNHH Xây dựng Hoàn Mỹ vừa trúng gói thầu xây lắp tại Ban QLDA khu vực Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) với tỷ lệ tiết kiệm 4.13%, trong bối cảnh chỉ có một đối thủ và bên mời thầu là đơn vị tư vấn quen thuộc.

Mới đây, Ban quản lý dự án (QLDA) khu vực Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Xây dựng các hạng mục công trình, thuộc dự án Đường từ Quốc lộ 53 (Bờ ông chủ) đến giáp đường Hậu Thành - Ba Hóa, xã Long An, huyện Long Hồ. Theo Quyết định phê duyệt số 15/QĐ-BQLDA ký ngày 15/10/2025, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Hoàn Mỹ (địa chỉ tại tỉnh Vĩnh Long; MST: 1500163043).

Quyết định số 15/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Xây dựng các hạng mục công trình, thuộc dự án Đường từ Quốc lộ 53 (Bờ ông chủ) đến giáp đường Hậu Thành - Ba Hóa, xã Long An, huyện Long Hồ. Nguồn: MSC

Giá trúng thầu của Công ty TNHH Xây dựng Hoàn Mỹ là 18.694.195.651 đồng, thấp hơn so với giá dự toán của gói thầu là 19.500.293.011 đồng. Điều này đồng nghĩa với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt khoảng 4.13% so với dự toán. So với giá gói thầu được phê duyệt là 19.861.409.549 đồng, tỷ lệ tiết kiệm ở mức 5.88%.

Đối thủ bị loại vì giá cao

Đáng chú ý, gói thầu có giá trị gần 20 tỷ đồng này chỉ thu hút sự tham gia của 02 nhà thầu. Ngoài Công ty TNHH Xây dựng Hoàn Mỹ, nhà thầu còn lại là Công ty Cổ phần Đầu tư LH E&C (địa chỉ tại TP. Hồ Chí Minh; MST: 0309216861).

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 115A/BCĐG.25 ngày 28/07/2025 do Bên mời thầu là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Covico (Công ty Covico) lập, cả hai nhà thầu đều được đánh giá đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm.

Trong phần đánh giá về kỹ thuật theo phương pháp chấm điểm, Công ty TNHH Xây dựng Hoàn Mỹ đạt 85.5/100 điểm, còn Công ty CP Đầu tư LH E&C đạt 81.5/100 điểm. Cả hai đều vượt qua bước đánh giá kỹ thuật.

Tuy nhiên, ở bước đánh giá về tài chính, Công ty TNHH Xây dựng Hoàn Mỹ chào giá 18.694.195.651 đồng, trong khi Công ty CP Đầu tư LH E&C chào giá 19.799.720.939 đồng. Do có giá dự thầu thấp hơn, Công ty TNHH Xây dựng Hoàn Mỹ được xếp hạng thứ nhất và được đề nghị trúng thầu. Công ty CP Đầu tư LH E&C bị loại vì "giá dự thầu cao hơn".

Việc một gói thầu xây lắp gần 20 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách, áp dụng đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, nhưng chỉ có hai nhà thầu tham gia và nhà thầu duy nhất cạnh tranh bị loại vì giá cao hơn (dù vẫn thấp hơn giá gói thầu), với tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt 4.13% so với dự toán, đang đặt ra những nghi vấn về tính cạnh tranh thực chất và hiệu quả kinh tế của gói thầu này. Luật Đấu thầu 2023 (đã được sửa đổi, bổ sung) luôn nhấn mạnh nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Nhà thầu trúng thầu từng phải làm rõ hồ sơ

Công ty TNHH Xây dựng Hoàn Mỹ, do ông Nguyễn Tấn Tài làm Giám đốc, là một doanh nghiệp có lịch sử hoạt động lâu năm (thành lập từ năm 1996) và được xếp vào quy mô doanh nghiệp lớn/tập đoàn. Theo dữ liệu, công ty này đã tham gia 111 gói thầu và trúng 70 gói.

Tuy nhiên, tại gói thầu IB2500219077-00, Báo cáo đánh giá E-HSDT cho thấy, trong quá trình đánh giá năng lực và kinh nghiệm, Bên mời thầu (Công ty Covico) đã phải hai lần gửi văn bản yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng Hoàn Mỹ làm rõ hồ sơ dự thầu (lần 1 vào ngày 04/06/2025 và lần 2 vào ngày 22/07/2025). Công ty TNHH Xây dựng Hoàn Mỹ sau đó đã có văn bản phản hồi và cung cấp tài liệu bổ sung làm rõ theo yêu cầu. Chi tiết về nội dung cần làm rõ không được nêu cụ thể trong báo cáo tóm tắt, nhưng việc phải làm rõ đến lần thứ hai cho thấy E-HSDT ban đầu của nhà thầu trúng thầu có thể chưa hoàn toàn đầy đủ hoặc rõ ràng theo yêu cầu của E-HSMT.

Vai trò của Công ty Covico

Một điểm đáng lưu ý khác là vai trò của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Covico. Tại gói thầu này, Covico không chỉ là đơn vị lập Báo cáo đánh giá E-HSDT (với tổ chuyên gia thuộc công ty) mà còn là Bên mời thầu - đơn vị được Chủ đầu tư (Ban QLDA khu vực Long Hồ) ủy quyền thực hiện lựa chọn nhà thầu.

Mối quan hệ giữa nhà thầu và đơn vị tư vấn/bên mời thầu luôn là yếu tố nhạy cảm, cần được xem xét kỹ lưỡng dưới góc độ đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 Luật Đấu thầu và Điều 4 Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Liệu việc một đơn vị vừa tư vấn, đánh giá, vừa mời thầu có ảnh hưởng đến tính khách quan của quá trình lựa chọn nhà thầu hay không?

Với tỷ lệ tiết kiệm thấp, số lượng nhà thầu tham gia hạn chế và vai trò của đơn vị mời thầu, Gói thầu số 01: Xây dựng các hạng mục công trình (Mã TBMT: IB2500219077-00) cần được các cơ quan chức năng xem xét, làm rõ thêm để đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc cốt lõi của Luật Đấu thầu, đặc biệt là về cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả kinh tế.