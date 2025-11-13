Gói thầu 7 tỷ tại Đồng Tháp: Hai nhà thầu "rơi rụng" vì bảo lãnh dự thầu?

Bốn nhà thầu tham dự Gói thầu số 03: Xây lắp tại Đồng Tháp. Tuy nhiên, Báo cáo đánh giá E-HSDT cho thấy 2 nhà thầu đã bị loại vì lý do liên quan đến bảo lãnh dự thầu.

Ngày 28/10/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 (tỉnh Đồng Tháp) đã ban hành Quyết định số 180/QĐ-QLDAĐTXDKV1 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Xây lắp (Mã TBMT: IB2500287020). Gói thầu thuộc Dự án Cứng hóa bờ bao mương Cả Khánh (đoạn từ nhà Giảng xã Tân Huề đến Rạch Mã Trường).

Quyết định số 180/QĐ-QLDAĐTXDKV1 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Xây lắp. Nguồn: MSC

Đơn vị trúng thầu là Liên danh Hòa Thái – Tân Nghĩa (bao gồm Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hoà Thái và Công ty TNHH Tân Nghĩa).

Hai nhà thầu bị loại vì bảo lãnh dự thầu

Theo các tài liệu thu thập được, Gói thầu số 03: Xây lắp được mời thầu rộng rãi qua mạng bởi Bên mời thầu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng XD15. Gói thầu có giá 7.018.645.000 đồng. Chủ đầu tư ban đầu của dự án là Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình.

Tuy nhiên, ngày 28/6/2025, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 108/QĐ-UBND-TL về việc thành lập Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực, trên cơ sở tổ chức lại các Ban Quản lý dự án cấp huyện. Do đó, Chủ đầu tư của gói thầu được thay đổi thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1. Sự thay đổi tên Chủ đầu tư này dường như đã ảnh hưởng trực tiếp đến tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu (E-HSDT) của một số nhà thầu.

Biên bản mở thầu ngày 03/07/2025 ghi nhận có 4 nhà thầu đã nộp E-HSDT, bao gồm: Công ty Cổ phần SSD Việt Nam, Liên danh Hòa Thái – Tân Nghĩa, Liên danh số 2-715 và số 1-715, và Liên danh gói thầu IB2500287020.

Tuy nhiên, Báo cáo đánh giá E-HSDT số 57/BCĐG-XD15 ngày 13/10/2025 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng XD15 (do Giám đốc Nguyễn Phúc Thái ký) đã chỉ ra 2/4 nhà thầu "không đạt" ở bước đánh giá tính hợp lệ.

Cụ thể, trường hợp Công ty Cổ phần SSD Việt Nam (trụ sở tại Hà Nội), báo cáo đánh giá nêu rõ: Bên mời thầu đã gửi Công văn số 57.01/YCLR-XD15 ngày 21/9/2025 yêu cầu nhà thầu làm rõ 2 nội dung. Thứ nhất, bảo lãnh dự thầu bị thiếu nội dung cam kết "thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang" theo mẫu của hồ sơ mời thầu. Thứ hai, đề nghị nhà thầu cập nhật lại thư bảo lãnh và cam kết thu xếp vốn theo tên Chủ đầu tư mới (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1) do sáp nhập.

Mặc dù thời hạn trả lời được đưa ra là 25/9/2025, báo cáo đánh giá ghi nhận: "Đến hết thời hạn trả lời, nhà thầu không có văn bản trả lời làm rõ các nội dung này". Do đó, Công ty Cổ phần SSD Việt Nam bị đánh giá "không đạt" vì sai tên đơn vị thụ hưởng và bảo lãnh dự thầu bị coi là có điều kiện, gây bất lợi cho chủ đầu tư.

Trường hợp thứ hai là Liên danh gói thầu IB2500287020 (trụ sở tại Cần Thơ). Nhà thầu này cũng được yêu cầu làm rõ tại Công văn số 57.04/YCLR-XD15 ngày 23/9/2025 về việc cập nhật bảo lãnh dự thầu và cam kết thu xếp vốn theo tên Chủ đầu tư mới. Tương tự, "Đến hết thời hạn trả lời, nhà thầu không có văn bản trả lời làm rõ các nội dung này". Nhà thầu này bị loại vì bảo lãnh dự thầu sai tên đơn vị thụ hưởng.

Như vậy, cuộc thầu chỉ còn lại 2 nhà thầu hợp lệ là Liên danh Hòa Thái – Tân Nghĩa và Liên danh số 2-715 và số 1-715.

Liên danh Hòa Thái – Tân Nghĩa trúng thầu

Sau khi 2 đối thủ bị loại, 2 liên danh còn lại được tiếp tục đánh giá năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật, kết quả đều "Đạt".

Tại Quyết định số 180/QĐ-QLDAĐTXDKV1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 (do Phó Giám đốc Nguyễn Huy Thông ký) đã phê duyệt Liên danh Hòa Thái – Tân Nghĩa trúng thầu.

Giá trúng thầu là 6.337.842.000 đồng. Giá dự thầu sau giảm giá (9,7%) của liên danh này là 6.337.842.371,838 đồng. So với giá gói thầu 7.018.645.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 9,7%. Liên danh số 2-715 và số 1-715 (giá sau giảm giá 6.447.288.907 đồng) xếp hạng 2.

Được biết, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hoà Thái (liên danh chính) là một doanh nghiệp mới được phê duyệt trên mạng đấu thầu quốc gia vào ngày 24/10/2023, có địa chỉ tại Xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp. Trong khi đó, Công ty TNHH Tân Nghĩa (liên danh phụ) là một nhà thầu hoạt động từ năm 2014, có trụ sở tại Xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp.

Việc hai nhà thầu bị loại sớm vì lý do liên quan đến bảo lãnh dự thầu, đặc biệt là việc không cập nhật tên chủ đầu tư mới sau sáp nhập, đặt ra câu hỏi về sự cẩn trọng của nhà thầu. Đồng thời, dư luận cũng quan tâm đến năng lực của liên danh trúng thầu, đặc biệt là vai trò của "tân binh" Hoà Thái khi đứng đầu liên danh.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho biết: "Bảo lãnh dự thầu là yêu cầu bắt buộc về tính hợp lệ của E-HSDT. Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, E-HSDT bị đánh giá là không hợp lệ nếu có sai lệch hoặc không tuân thủ các yêu cầu trong E-HSMT. Việc ghi sai tên đơn vị thụ hưởng (Chủ đầu tư) là một lỗi nghiêm trọng, khiến bảo lãnh có thể không còn giá trị pháp lý. Mặc dù Bên mời thầu đã cho phép làm rõ, nhưng việc nhà thầu không phản hồi làm rõ E-HSDT trong thời hạn quy định là căn cứ để loại nhà thầu theo quy định".

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ phân tích: "Việc sáp nhập, thay đổi tên Chủ đầu tư trong quá trình mời thầu là tình huống có thể xảy ra. Tuy nhiên, các nhà thầu chuyên nghiệp phải theo dõi sát thông báo từ Bên mời thầu và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để cập nhật hồ sơ kịp thời. Việc 2/4 nhà thầu, tức 50% số lượng nhà thầu tham gia, bị loại vì cùng một nhóm lỗi liên quan đến bảo lãnh dự thầu đã làm giảm đáng kể tính cạnh tranh của gói thầu. Mặc dù gói thầu vẫn có tỷ lệ tiết kiệm 9,7%, nhưng nếu cả 4 nhà thầu đều hợp lệ, sự cạnh tranh về giá có thể đã khác".