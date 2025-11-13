Đồng Nai: Gói thầu 1,76 tỷ tại phường Tam Hiệp tiết kiệm... 483 nghìn đồng?

Văn phòng HĐND - UBND phường Tam Hiệp chỉ định thầu rút gọn cho Công ty Đa Điểm thực hiện gói thầu 1,76 tỷ, với mức chênh lệch 483.787 đồng so với dự toán.

Thời gian qua, công tác đấu thầu qua mạng được đẩy mạnh nhằm tăng cường tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, theo đúng tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Tuy nhiên, thực tế tại một số địa phương vẫn ghi nhận những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm "siêu thấp", đặt ra nhiều câu hỏi về hiệu quả sử dụng vốn ngân sách.

Mới đây, tại phường Tam Hiệp (tỉnh Đồng Nai), dư luận đang quan tâm đến một gói thầu sửa chữa trụ sở làm việc có giá trị 1,76 tỷ đồng, nhưng mức tiết kiệm cho ngân sách chỉ đạt 483.787 đồng.

Chỉ định thầu gói 1,76 tỷ, tiết kiệm 0,027%

Theo tài liệu thu thập được, ngày 18/09/2025, UBND phường Tam Hiệp đã ban hành Quyết định số 415/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) công trình Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Đảng ủy và UBND phường Tam Hiệp.

Trong KHLCNT này, Gói thầu số 01 (Thi công xây dựng) có giá gói thầu là 1.760.483.787 đồng. Nguồn vốn từ dự phòng ngân sách cấp tỉnh. Đáng chú ý, hình thức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp này là Chỉ định thầu rút gọn. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu là từ Quý III/2025.

Chỉ 7 ngày sau, vào ngày 25/09/2025, Văn phòng HĐND và UBND phường Tam Hiệp (Chủ đầu tư, Bên mời thầu) đã ban hành Quyết định số 76/QĐ-VP về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng.

Quyết định số 76/QĐ-VP về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng. Nguồn: MSC

Theo Quyết định 76/QĐ-VP (căn cứ theo Biên bản thương thảo hoàn thiện hợp đồng ngày 24/09/2025), đơn vị được chỉ định thầu là Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Đa Điểm (địa chỉ tại Phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai).

Giá trị gói thầu được phê duyệt trúng là 1.760.000.000 đồng, đã bao gồm thuế VAT. Loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 30 ngày.

Như vậy, so với giá gói thầu được duyệt (1.760.483.787 đồng), giá trúng thầu của Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Đa Điểm chỉ thấp hơn 483.787 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu này chỉ đạt mức 0,027%.

Mức tiết kiệm 0,027% này đặt ra câu hỏi về công tác lập dự toán và hiệu quả kinh tế của việc lựa chọn nhà thầu.

Năng lực nhà thầu được chỉ định ra sao?

Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu (bao gồm cả chỉ định thầu rút gọn) được quy định chặt chẽ tại Điều 23 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Hình thức này thường áp dụng cho các gói thầu cấp bách, khắc phục sự cố, hoặc các gói thầu có tính chất đặc thù. Ngay cả khi chỉ định thầu, chủ đầu tư vẫn phải đảm bảo nhà thầu được lựa chọn có đủ năng lực, kinh nghiệm.

Tìm hiểu về đơn vị trúng thầu, Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Đa Điểm có mã số doanh nghiệp 3602389484, thành lập ngày 12/10/2010. Địa chỉ trụ sở (sau sáp nhập) tại Khu Phố 1, Phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.

Công ty đăng ký hai lĩnh vực kinh doanh chính là Xây lắp và Tư vấn. Theo dữ liệu công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, số lượng nhân viên của Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Đa Điểm là 7 người.

Quy mô doanh nghiệp nhỏ, nhân sự mỏng đặt ra nghi vấn về khả năng đảm bảo nguồn lực (nhân công, kỹ sư, chỉ huy trưởng công trường...) để thực hiện một gói thầu xây lắp trị giá 1,76 tỷ đồng, đặc biệt khi thời gian thi công được yêu cầu chỉ trong 30 ngày. Liệu doanh nghiệp có phải sử dụng hoàn toàn thầu phụ, và công tác quản lý chất lượng, tiến độ sẽ được đảm bảo ra sao?

Phân tích hoạt động đấu thầu năm 2025

Theo dữ liệu thống kê, trong năm 2025, Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Đa Điểm có tham gia 4 gói thầu, trong đó trúng 2 gói và trượt 2 gói (đạt tỷ lệ trúng 50%).

Gói thầu tại phường Tam Hiệp là một trong hai gói thầu doanh nghiệp này trúng trong năm nay. Ngoài lĩnh vực xây lắp, lịch sử đấu thầu cũng ghi nhận Công ty Đa Điểm từng tham gia 3 gói thầu với vai trò tư vấn (trong đó có 2 gói tư vấn lập hồ sơ thiết kế, dự toán).

Việc một doanh nghiệp hoạt động ở cả hai vai trò (Tư vấn lập dự toán và Thi công xây lắp) luôn là vấn đề nhạy cảm trong lĩnh vực đấu thầu. Mặc dù pháp luật không cấm, nhưng điều này đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ từ các chủ đầu tư để đảm bảo tính độc lập, khách quan, tránh trường hợp "vừa đá bóng, vừa thổi còi" trong các dự án khác nhau.

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) cùng Nghị định 214/2025/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn như Thông tư 79/2025/TT-BTC, đều hướng tới mục tiêu tối thượng là tăng cường cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Việc một gói thầu chỉ định thầu có tỷ lệ tiết kiệm 0,027% và được trao cho một doanh nghiệp có quy mô nhân sự khiêm tốn là những vấn đề cần được Văn phòng HĐND và UBND phường Tam Hiệp, cũng như các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, xem xét, rà soát lại quy trình, nhằm đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đạt hiệu quả cao nhất và tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về đấu thầu.