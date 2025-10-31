Hà Nội

Bạn đọc

Gói thầu 5,3 tỷ ở Ngã Bảy: Vì sao đối thủ bị loại sớm?

Công ty Quang Minh trúng gói thầu thi công dự án Tuyến Cống Đá, sau khi đối thủ duy nhất trong 2 nhà thầu tham dự bị loại vì lỗi bảo lãnh dự thầu.

Hải Đăng - Hà Linh

Mới đây, Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực Ngã Bảy (Cần Thơ) đã hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu "Thi công xây dựng công trình" (Mã TBMT: IB2500259967-01), thuộc dự án Tuyến Cống Đá (bờ phải, bờ trái). Đơn vị được giao mời thầu là Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại và Dịch vụ STD (Công ty STD).

Dự án này được phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1501/QĐ-UBND ngày 02/6/2025 do UBND thành phố Ngã Bảy ban hành. Gói thầu thi công xây lắp nêu trên có giá trị 5.298.099.000 đồng, sử dụng nguồn vốn đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Đối thủ duy nhất "Không đạt" vì lỗi bảo lãnh

Theo Biên bản mở thầu ngày 24/06/2025, gói thầu thu hút sự tham gia của 02 nhà thầu, gồm: Công ty TNHH Quang Minh (Công ty Quang Minh) và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hiếu An Phát (Công ty Hiếu An Phát).

Tuy nhiên, kết quả cạnh tranh sớm ngã ngũ ngay tại bước đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu (E-HSDT).

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 33/BCĐG.2025 ngày 03/07/2025 do Công ty STD lập, Công ty Hiếu An Phát bị đánh giá "Không đạt". Lý do được nêu rõ: "Bảo lãnh dự thầu có hiệu lực 180 ngày kể từ ngày 20/6/2025 không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT 180 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu là ngày 24/6/2025".

Việc bảo lãnh dự thầu của Công ty Hiếu An Phát được phát hành trước 4 ngày so với thời điểm đóng thầu, dẫn đến việc nhà thầu này bị loại sớm khỏi cuộc đua.

Sau khi đối thủ duy nhất bị loại, Công ty Quang Minh trở thành nhà thầu duy nhất tiếp tục được xem xét. Báo cáo đánh giá ghi nhận Công ty Quang Minh "Đạt" về tính hợp lệ , "Đạt" về năng lực và kinh nghiệm và "Đạt" về kỹ thuật.

Trong E-HSDT, Công ty Quang Minh kê khai giá dự thầu là 5.203.973.364 đồng và đề xuất giảm giá 17,05% (tương đương 887.277.458 đồng ).

Ngày 13/10/2025, ông Nguyễn Duy Anh - Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực Ngã Bảy (CĐT) - đã ký Quyết định số 04/QĐ-BQLDA phê duyệt Công ty Quang Minh trúng thầu với giá 4.316.695.905 đồng (giá sau giảm giá).

Quyết định số 04/QĐ-BQLDA phê duyệt Công ty Quang Minh trúng thầu với giá 4.316.695.905 đồng. Nguồn: MSC

Như vậy, so với giá gói thầu (5.298.099.000 đồng ), giá trúng thầu của Công ty Quang Minh đã tiết kiệm cho ngân sách 981.403.095 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 18,52%. Mặc dù gói thầu có 2 nhà thầu tham dự và đạt tỷ lệ tiết kiệm rất tốt, nhưng trên thực tế, quá trình cạnh tranh về giá đã không diễn ra do Công ty Quang Minh là nhà thầu duy nhất vượt qua vòng đánh giá sơ bộ.

Nhà thầu trúng thầu là ai?

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Quang Minh có mã số thuế 6300047190, do bà Nguyễn Thị Cẩm Loan làm Giám đốc. Sau đợt sáp nhập đơn vị hành chính, công ty có địa chỉ tại Số 296, Quốc Lộ 61, Ấp Xẻo Cao, Xã Thạnh Xuân, TP. Cần Thơ. Doanh nghiệp đăng ký quy mô nhỏ.

Dữ liệu đấu thầu của Công ty Quang Minh cho thấy một lịch sử hoạt động đáng chú ý. Tính đến nay, công ty đã tham gia 107 gói thầu và được ghi nhận trúng 56 gói, trượt 47 gói. Tổng giá trị trúng thầu đạt 137.259.305.898 đồng.

Một đặc điểm nổi bật trong hoạt động của Công ty Quang Minh là việc nhà thầu này gần như chỉ trúng thầu với tư cách độc lập. 100% tổng giá trị trúng thầu (137,2 tỷ đồng) đều đến từ vai trò độc lập. Dữ liệu cũng ghi nhận công ty này từng tham gia 2 gói với tư cách liên danh nhưng đều thất bại.

Riêng trong năm 2025, Công ty Quang Minh tham gia 22 gói thầu, trúng 7 gói và trượt 15 gói. Gói thầu IB2500259967-01 là một trong 7 gói thầu công ty được phê duyệt trúng trong năm nay.

Điều đáng quan tâm là mối quan hệ giữa Công ty Quang Minh và Bên mời thầu Công ty STD. Gói thầu tại dự án Tuyến Cống Đá không phải là lần đầu tiên hai đơn vị này "gặp nhau". Thống kê cho thấy, Công ty Quang Minh đã tham gia 5 gói thầu do Công ty STD mời, và được ghi nhận trúng 4 gói, đạt tỷ lệ trúng 80%.

Bên cạnh đó, Công ty Quang Minh cũng là nhà thầu "quen mặt" tại nhiều đơn vị khác, đặc biệt là tại Hậu Giang cũ, nơi dữ liệu ghi nhận tỷ lệ trúng thầu của doanh nghiệp này đạt mức 100% tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang cũ (trúng 9/9 gói) và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Mỹ cũ (trúng 6/6 gói).

Việc một nhà thầu bị loại vì lỗi cơ bản về bảo lãnh dự thầu, tạo điều kiện cho nhà thầu còn lại "một mình một ngựa" về đích, đặt ra vấn đề về tính cạnh tranh thực chất. Luật Đấu thầu 2023 (số 22/2023/QH15) và các văn bản hướng dẫn được ban hành nhằm tăng cường tính minh bạch, cạnh tranh, hiệu quả kinh tế. Do đó, dư luận kỳ vọng vào vai trò của chủ đầu tư và bên mời thầu trong việc đảm bảo quá trình lựa chọn nhà thầu diễn ra cạnh tranh đúng nghĩa, ngay cả khi đấu thầu qua mạng.

