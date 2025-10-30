Gói thầu 3,5 tỷ tại phường Đông Hòa, TP HCM: "Một mình một ngựa" và tỷ lệ tiết kiệm 0,55%

Gói thầu xây dựng do UBND phường Đông Hòa (TP HCM) mời thầu vừa mở thầu, ghi nhận duy nhất Công ty Phước Khang tham dự, chào giá thấp hơn 19,1 triệu đồng.

UBND phường Đông Hòa (TP HCM) hiện đang trong quá trình xét thầu gói thầu "Xây dựng", thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường thuộc địa bàn khu phố Đông A. Gói thầu này có mã thông báo mời thầu (TBMT) là IB2500458313.

Đây là một trong những dự án được triển khai sau giai đoạn sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15, khi phường Đông Hòa (thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương trước đây) được sáp nhập về TP. Hồ Chí Minh. Gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố Dĩ An (nay thuộc TP. Hồ Chí Minh), áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Theo biên bản mở thầu (BBMT) được công bố lúc 08:36 ngày 27/10/2025, sau thời điểm đóng thầu (08:00 cùng ngày), chỉ ghi nhận duy nhất 01 nhà thầu tham dự.

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Một nhà thầu và tỷ lệ tiết kiệm 0,55%

Nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Phước Khang, có mã số doanh nghiệp (MST) 0313509243.

Giá gói thầu được UBND phường Đông Hòa phê duyệt là 3.486.239.091 đồng.

Tại BBMT, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Phước Khang đưa ra giá dự thầu là 3.467.066.041 đồng, không đề xuất giảm giá.

Như vậy, so với giá gói thầu, giá dự thầu của nhà thầu duy nhất thấp hơn 19.173.050 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 0,55%. Việc gói thầu đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ thu hút một nhà thầu tham gia, cùng với tỷ lệ tiết kiệm khá khiêm tốn, đang đặt ra dấu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Về phía nhà thầu, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Phước Khang (địa chỉ tại Phường Hiệp Bình, TP HCM) do ông Phạm Minh Kha làm Giám đốc.

Dữ liệu thống kê cho thấy, trong lịch sử hoạt động, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Phước Khang đã tham gia 50 gói thầu, trong đó trúng 29 gói, trượt 16 gói, và 5 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu (với vai trò độc lập) của doanh nghiệp này là 32.676.084.400 đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này là 97,43%, điều này cho thấy mức giá chào sát giá gói thầu (tiết kiệm 0,55%) tại gói thầu đang xét không phải là điều bất thường trong lịch sử đấu thầu của Phước Khang.

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Phước Khang đã tham gia 25 gói thầu, ghi nhận kết quả 11 gói trúng, 9 gói trượt và 5 gói đang chờ kết quả (bao gồm gói thầu tại UBND phường Đông Hòa).

Mối quan hệ với chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn

Về mối quan hệ với bên mời thầu, dữ liệu cho thấy đây là gói thầu đầu tiên Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Phước Khang tham gia tại UBND phường Đông Hòa.

Theo Quyết định số 3272/QĐ-UBND ngày 30/06/2025 của UBND thành phố Dĩ An (nay là TP. Hồ Chí Minh), các đơn vị tư vấn cho dự án được chỉ định thầu rút gọn. Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 29/09/2025 (ký ngày 17/10/2025) của UBND phường Đông Hòa đã phê duyệt E-HSMT, trong đó nêu rõ các đơn vị liên quan.

Cụ thể, đơn vị lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Đại Lâm Mộc. Đơn vị thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn và Đầu Tư Xây dựng Hải Đăng. Dữ liệu công khai không ghi nhận mối quan hệ liên danh hay đối thủ trong quá khứ giữa Phước Khang và hai công ty tư vấn này.

Một chi tiết khác là bản thân Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Phước Khang cũng từng tham gia tư vấn 2 gói thầu với vai trò "Tư vấn lập E-HSMT".

Góc nhìn chuyên gia về tính minh bạch và hiệu quả

Trao đổi về các quy định mới, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho rằng, tinh thần cốt lõi của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) cùng các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP là tối đa hóa tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

"Một gói thầu đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có một nhà thầu tham gia là điều pháp luật không cấm, miễn là quy trình mời thầu được thực hiện công khai, minh bạch, E-HSMT không cài cắm các điều khoản hạn chế cạnh tranh. Tuy nhiên, khi chỉ có một nhà thầu, mục tiêu 'cạnh tranh' chưa đạt được, và mục tiêu 'hiệu quả kinh tế' thường bị ảnh hưởng. Tỷ lệ tiết kiệm 0,55% là con số rất thấp. Trong trường hợp này, vai trò của tổ chuyên gia và đơn vị thẩm định (Công ty Hải Đăng) trở nên cực kỳ quan trọng. Họ phải đánh giá HSDT một cách nghiêm ngặt, đảm bảo nhà thầu duy nhất đáp ứng đầy đủ yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật trước khi đề nghị trúng thầu", ông Giang phân tích.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhấn mạnh đến "trách nhiệm giải trình" của chủ đầu tư. "Khi một gói thầu có kết quả sát giá và chỉ một nhà thầu tham dự, chủ đầu tư (UBND phường Đông Hòa) phải có trách nhiệm giải trình đầy đủ nếu có yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc dư luận. Đặc biệt trong bối cảnh dự án đang trong giai đoạn chuyển tiếp hành chính nhạy cảm, việc đảm bảo tính minh bạch tuyệt đối càng phải được đặt lên hàng đầu. Tổ chuyên gia phải làm rõ vì sao HSDT của nhà thầu là hợp lệ và giá đề nghị trúng thầu là phù hợp, đảm bảo không có sự ưu ái hay vi phạm các quy định về cạnh tranh", Luật sư Vũ nêu quan điểm.

Hiện gói thầu đang trong giai đoạn xét thầu. Dư luận kỳ vọng UBND phường Đông Hòa và các đơn vị tư vấn liên quan sẽ thực hiện quy trình đánh giá HSDT một cách khách quan, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.