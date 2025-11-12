Gói thầu 2,2 tỷ đồng tại Cảng Đồng Nai: Cuộc đua của hai nhà thầu "quen mặt"

Gói thầu "Thi công sửa chữa đường bãi bến tổng hợp số 1" (Mã TBMT: IB2500438129) do Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai làm chủ đầu tư, đang bước vào giai đoạn xét thầu sau khi mở thầu vào ngày 21/10/2025. Gói thầu này thu hút sự tham gia của hai nhà thầu, và dữ liệu cho thấy cả hai đều là những cái tên quen thuộc, với lịch sử trúng thầu dày đặc tại chính chủ đầu tư này.

Theo Quyết định số 1288/QĐ-CĐN-QLDA ngày 30/09/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, do ông Trần Thanh Hải (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai) ký, gói thầu "Thi công sửa chữa đường bãi bến tổng hợp số 1" có giá trị là 2.227.771.814 đồng, sử dụng nguồn vốn khác (vốn doanh nghiệp + vốn vay). Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Nguồn: MSC

Biên bản mở thầu ngày 21/10/2025 ghi nhận sự tham dự của 2 nhà thầu. Cụ thể:

1. Công ty TNHH Tẻm (MST: 3600609494) có giá dự thầu là 2.029.238.178 đồng.

2. Công ty Cổ phần Xây dựng Quý Lộc (MST: 0313335533) có giá dự thầu là 2.105.373.914 đồng.

Cả hai nhà thầu đều không đề xuất giảm giá, cùng đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng là 50 ngày và nộp bảo đảm dự thầu 33.000.000 đồng dưới hình thức cam kết.

Xét về giá, Công ty TNHH Tẻm đang có lợi thế khi đưa ra mức giá thấp hơn Công ty Cổ phần Xây dựng Quý Lộc 76.135.736 đồng. Nếu trúng thầu, mức giá của Công ty TNHH Tẻm sẽ giúp tiết kiệm cho gói thầu 198.533.636 đồng (tương đương tỷ lệ tiết kiệm 8,91% so với giá gói thầu).

Tuy nhiên, trong đấu thầu, giá thấp nhất không phải là yếu tố duy nhất quyết định. Kết quả cuối cùng phụ thuộc vào việc đánh giá năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật của từng nhà thầu. Đáng chú ý, cả hai doanh nghiệp tham gia gói thầu này đều có mối quan hệ "thân thiết" với chủ đầu tư qua hàng loạt gói thầu đã trúng trong quá khứ.

Năng lực nhà thầu và lịch sử tại Cảng Đồng Nai

Công ty TNHH Tẻm (MST: 3600609494), do ông Nguyễn Phước Hòa làm Giám đốc, có địa chỉ tại Xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai (theo Nghị quyết 1662/NQ-UBTVQH15, xã Phước Thái được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã cũ, bao gồm cả xã Phước Thái).

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy Công ty TNHH Tẻm tham gia 19 gói thầu và đã trúng 17 gói, trượt 1 gói và 1 gói đang chờ kết quả (chính là gói thầu đang phân tích). Tỷ lệ trúng thầu tổng thể rất cao.

Mối quan hệ giữa Công ty TNHH Tẻm và Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai đặc biệt đáng chú ý. Nhà thầu này đã tham gia 18 gói thầu do Cảng Đồng Nai mời thầu, trong đó trúng tới 16 gói, trượt 1 gói và 1 gói đang chờ. Tổng giá trị trúng thầu của Tẻm tại Cảng Đồng Nai là 39.030.541.086 đồng.

Chỉ riêng trong năm 2025, Công ty TNHH Tẻm đã liên tiếp trúng 4 gói thầu tại Cảng Đồng Nai:

Gói "Thi công nền móng trạm cân" (trúng ngày 27/10/2025).

Gói "Thi công mở rộng mặt đường bê tông xi măng" (trúng ngày 01/08/2025).

Gói "Thi công sửa chữa bãi bê tông cốt thép" (trúng ngày 05/06/2025).

Gói "Thi công mương thoát nước ngang đường B3 kéo dài" (trúng ngày 02/06/2025).

Công ty Cổ phần Xây dựng Quý Lộc (MST: 0313335533), do ông Nghiêm Xuân Hoàn làm Tổng giám đốc, có địa chỉ tại Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh (theo Nghị quyết 1685/NQ-UBTVQH15, Phường Tăng Nhơn Phú là đơn vị hành chính mới được sáp nhập từ 4 phường cũ).

Nhà thầu này cũng là một "gương mặt thân quen" tại Cảng Đồng Nai. Công ty Cổ phần Xây dựng Quý Lộc đã tham gia 33 gói thầu do Cảng Đồng Nai mời thầu, trúng 26 gói, trượt 5 gói và 2 gói đang chờ kết quả. Tổng giá trị trúng thầu tại Cảng Đồng Nai là 34.126.344.055 đồng.

Lịch sử đấu thầu chung của Công ty Cổ phần Xây dựng Quý Lộc đa dạng hơn, với tổng số 62 gói đã tham gia, trúng 40, trượt 19 và 2 gói chưa có kết quả.

Trong năm 2025 (tính đến ngày 11/11/2025), nhà thầu này tham gia 14 gói thầu tại nhiều bên mời thầu khác nhau, ghi nhận 4 gói trúng và 8 gói trượt. Riêng tại Cảng Đồng Nai trong năm 2025, Công ty Cổ phần Xây dựng Quý Lộc tham gia 5 gói thầu, kết quả: 2 gói trúng (gói "Thi công sửa chữa gờ chắn xe..." ngày 10/11/2025 và gói "Thi công cầu nối số 2" ngày 22/07/2025), 1 gói trượt (gói "Thi công sửa chữa bến B2"), và 2 gói đang chờ kết quả (bao gồm gói thầu đang phân tích).

Việc cả hai nhà thầu tham dự gói thầu đều có lịch sử trúng thầu hàng chục gói tại cùng một chủ đầu tư đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh thực chất của các cuộc thầu.

Góc nhìn pháp lý: Đảm bảo cạnh tranh và trách nhiệm giải trình

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, được ban hành nhằm siết chặt quản lý, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả kinh tế trong hoạt động mua sắm công và mua sắm của doanh nghiệp nhà nước.

Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho rằng: "Mục tiêu hàng đầu của đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Luật Đấu thầu 2023 đã quy định rất rõ tại Điều 6 về đảm bảo cạnh tranh và Điều 16 về các hành vi bị cấm. Việc một chủ đầu tư có các nhà thầu 'quen' liên tiếp trúng thầu không phải là hiếm, nhưng cần được giám sát chặt chẽ. Dữ liệu lịch sử trúng thầu, như được ghi nhận trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, là một công cụ quan trọng để cơ quan quản lý và cộng đồng giám sát, đánh giá tính cạnh tranh".

Về trách nhiệm của chủ đầu tư, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích:

"Theo Điều 78 của Luật Đấu thầu, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu. Điều này bao gồm cả việc đảm bảo hồ sơ mời thầu không đưa ra các tiêu chí hạn chế cạnh tranh, và quá trình đánh giá hồ sơ phải khách quan. Nghị định 214/2025/NĐ-CP (tại Điều 20) và Thông tư 79/2025/TT-BTC (tại Điều 22) cũng quy định rất rõ về việc chủ đầu tư phải đăng tải công khai thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu. Đây là cơ sở để đánh giá uy tín, năng lực thực tế của nhà thầu trong các gói thầu tương lai, thay vì chỉ dựa trên hồ sơ trên giấy".

Tại gói thầu "Thi công sửa chữa đường bãi bến tổng hợp số 1", Công ty TNHH Tẻm đang có lợi thế về giá. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào việc đánh giá năng lực của chủ đầu tư. Dư luận đang chờ đợi một quyết định khách quan từ Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai, đảm bảo các nguyên tắc cốt lõi của Luật Đấu thầu, đặc biệt là tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế cho nguồn vốn của doanh nghiệp.