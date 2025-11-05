Gói thầu tại Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2: Chênh lệch giá thầu lớn, "thử thách" năng lực nhà thầu

Gói thầu hơn 4,5 tỷ đồng của Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ghi nhận 5 nhà thầu, giá dự thầu chênh lệch lớn. Nhà thầu chào giá thấp nhất, đặt ra bài toán về năng lực và tính minh bạch.

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) hiện đang trong quá trình xét thầu Gói thầu "Mua sắm vật tư phục vụ xử lý tồn tại bất thường đợt 3 năm 2025", thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) được phê duyệt tại Quyết định số 506/QĐ-CPNT2 ngày 21 tháng 08 năm 2025.

Gói thầu này (Mã KHLCNT: PL2500195445; Mã TBMT: IB2500386837) sử dụng nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá gói thầu được phê duyệt là 4.557.253.086 đồng.

Theo biên bản mở thầu được công bố lúc 10 giờ 02 phút ngày 24/09/2025, có 5 nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) đúng quy định. Tuy nhiên, dữ liệu về giá chào của các nhà thầu đang cho thấy một bức tranh chênh lệch đáng chú ý, đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Nguồn: MSC

Giá dự thầu chênh lệch "bất thường"

Dữ liệu mở thầu ghi nhận, 5 nhà thầu tham dự đều có giá trị bảo đảm dự thầu là 68.000.000 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng đề xuất là 170 ngày, phù hợp với yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Tuy nhiên, về giá dự thầu (chưa bao gồm giảm giá, do cả 5 nhà thầu đều không đề xuất giảm giá), có sự phân hóa rõ rệt.

Cụ thể, nhà thầu đưa ra mức giá thấp nhất là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Phúc An (MSDN: 0311563809; Địa chỉ trụ sở sau sáp nhập: 597/60/44 Quang Trung, Phường Thông Tây Hội, TP HCM) với giá dự thầu 3.199.583.786 đồng. Mức giá này thấp hơn giá gói thầu tới 1.357.669.200 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 29,79%.

Hai nhà thầu tiếp theo có mức giá khá cạnh tranh, gồm: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thành Đô (MSDN: 0105562912; Địa chỉ trụ sở sau sáp nhập: Thôn Thọ Sơn, Xã Mỹ Đức, Hà Nội) với giá dự thầu 3.390.582.240 đồng (tiết kiệm 25,6%); và Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động hóa Vi Na (MSDN: 0302706779; Địa chỉ trụ sở sau sáp nhập: 203/38/34 Đường Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, TP HCM) với giá dự thầu 3.404.160.000 đồng (tiết kiệm 25,3%).

Điều đáng chú ý nằm ở hai nhà thầu còn lại, khi mức giá dự thầu đưa ra rất cao, gần như bằng với giá gói thầu.

Công ty Cổ phần Thương mại - Kỹ thuật Hải Anh (MSDN: 0101360707; Địa chỉ trụ sở sau sáp nhập: Số Nhà 39, Ngõ 184 Phố Hoa Bằng, Phường Yên Hòa, Hà Nội) dự thầu với giá 4.498.406.886 đồng, chỉ thấp hơn giá gói thầu 58.846.200 đồng (tiết kiệm 1,29%).

Cao nhất là Công ty TNHH Phát triển Công nghệ G7 (MSDN: 0106222700; Địa chỉ trụ sở sau sáp nhập: 17.10 BT1, KĐT Nhà Ở Sinh Thái Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Hà Nội) với giá dự thầu 4.510.963.784 đồng, thấp hơn giá gói thầu 46.289.302 đồng (tiết kiệm 1,02%).

Sự chênh lệch giữa nhà thầu bỏ giá thấp nhất (Phúc An) và nhà thầu bỏ giá cao nhất (G7) lên đến hơn 1,3 tỷ đồng. Thực tế này đặt ra cho chủ đầu tư (NT2) bài toán kép: Liệu nhà thầu có giá thấp nhất có đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật, xuất xứ hàng hóa... theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu? Và vì sao các nhà thầu khác lại đưa ra mức giá cao gần như "trần" dự toán?

Năng lực nhà thầu và lịch sử tham dự tại Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Phân tích dữ liệu đấu thầu của các doanh nghiệp tham gia gói thầu này trong năm 2025 cho thấy nhiều điểm đáng lưu tâm.

Đối với nhà thầu giá thấp nhất là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Phúc An, dữ liệu ghi nhận nhà thầu này tham gia khoảng 19 gói thầu trong năm 2025, trúng 10 gói và trượt 8 gói (1 gói chưa có kết quả). Đáng chú ý, các gói thầu Phúc An trúng trong năm 2025 chủ yếu là cung cấp bảo hộ lao động, dụng cụ, vật tư tiêu hao. Dữ liệu chưa ghi nhận nhiều về mối quan hệ lịch sử giữa Phúc An và Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.

Trong khi đó, ở nhóm giá cao, hai nhà thầu là Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động hóa Vi Na và Công ty TNHH Phát triển Công nghệ G7 lại là những cái tên "quen thuộc" tại các gói thầu do NT2 mời thầu trong năm 2025.

Cụ thể, dữ liệu ghi nhận vào ngày 08/04/2025, tại Gói thầu "Mua sắm vật tư phục vụ xử lý bất thường phần Điện và CI đợt 1 năm 2025" của NT2, cả Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động hóa Vi Na và Công ty TNHH Phát triển Công nghệ G7 đều tham dự và đã "trượt thầu". Cũng trong ngày 08/04/2025, Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động hóa Vi Na tiếp tục tham dự và "trượt thầu" Gói "Mua sắm vật tư tiêu hao sửa chữa thường xuyên đợt 1 năm 2025" cũng của NT2.

Việc các nhà thầu này tiếp tục "bền bỉ" tham gia gói thầu thứ ba của NT2 (Gói "Mua sắm vật tư phục vụ xử lý tồn tại bất thường đợt 3 năm 2025"), nhưng lại đưa ra mức giá dự thầu cao, chênh lệch lớn so với đối thủ, khiến dư luận đặt câu hỏi về mục tiêu thực sự khi tham gia dự thầu và tính cạnh tranh trong các gói thầu này.

Một nhà thầu khác ở nhóm giá cao là Công ty Cổ phần Thương mại - Kỹ thuật Hải Anh, dữ liệu 2025 ghi nhận một bức tranh đấu thầu khá "ảm đạm" khi tham dự hàng chục gói thầu nhưng tỷ lệ trượt thầu rất cao, bao gồm cả các gói thầu lớn tại Liên doanh Vietsovpetro, Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn, và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Cổ phần.

Góc nhìn chuyên gia: Minh bạch, hiệu quả là yêu cầu bắt buộc

Trước bối cảnh thị trường đấu thầu đang được yêu cầu siết chặt kỷ cương theo tinh thần các văn bản pháp lý mới, việc xét thầu càng phải được thực hiện cẩn trọng, khách quan.

Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho rằng, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn mới như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC đã đặt ra yêu cầu rất cao về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư. "Giá thấp là một lợi thế lớn, thể hiện hiệu quả kinh tế, nhưng không phải là yếu tố duy nhất. Chủ đầu tư có trách nhiệm đánh giá kỹ lưỡng năng lực, kinh nghiệm, và đặc biệt là tính tuân thủ về mặt kỹ thuật, xuất xứ hàng hóa của nhà thầu giá thấp nhất. Việc đánh giá phải dựa trên các tiêu chí đã được phê duyệt trong hồ sơ mời thầu, không được phép có bất kỳ sự 'du di' hay 'ưu ái' nào", ông Giang nhấn mạnh.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích thêm, các quy định sửa đổi, bổ sung trong Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 đã liên tục hoàn thiện hành lang pháp lý để đảm bảo 5 trụ cột của đấu thầu: Cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình. "Pháp luật hiện hành nghiêm cấm các hành vi thông thầu, 'quân xanh quân đỏ', hoặc cố tình cài cắm các tiêu chí kỹ thuật để hướng đến một nhà thầu cụ thể. Khi biên bản mở thầu ghi nhận sự chênh lệch giá lớn, chủ đầu tư càng phải cẩn trọng trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật. Nếu nhà thầu giá thấp đáp ứng yêu cầu, việc lựa chọn nhà thầu này sẽ đảm bảo cao nhất mục tiêu hiệu quả kinh tế", Luật sư Vũ chia sẻ.

Với gói thầu tại NT2, dư luận đang chờ đợi một kết quả xét thầu khách quan, minh bạch. Liệu lợi thế về giá (tiết kiệm gần 30% ngân sách) của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Phúc An có thắng được các yếu tố khác? Hay "lịch sử quen mặt" (dù không thành công) của các nhà thầu giá cao như Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động hóa Vi Na và Công ty TNHH Phát triển Công nghệ G7 sẽ mang lại một kết quả khác?

Câu trả lời nằm ở trách nhiệm của Tổ chuyên gia đấu thầu và Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 trong việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về đấu thầu, đảm bảo lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh công khai, minh bạch.