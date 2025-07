Tự ý xuống xe khách, bé gái 14 tuổi bị đi lạc ở Tuyên Quang

Ngày 4/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, khoảng 10h sáng 3/7/2025, Công an xã Thái Sơn, tỉnh Tuyên Quang nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một bé gái khoảng 12-14 tuổi đi lạc tại địa phận Thôn 3 Thái Thuỷ, xã Thái Sơn. Ngay sau khi nhận được tin báo, cán bộ Công an xã đã đón cháu về trụ sở Công an xã, kịp thời động viên, trấn an, bố trí chỗ nghỉ ngơi, mua đồ ăn cho cháu và tiến hành xác minh tìm người thân.

Cháu bé tại cơ quan Công an.

Qua xác minh, cháu bé tên là Lý Thị Thảo, sinh năm 2011, là người dân tộc Mông trú tại thôn Quang Phìn, xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang. Chiều ngày 2/7/2025, cháu Thảo được gia đình bắt xe khách từ bến xe Hà Giang xuống Hà Nội để làm việc. Khi xe dừng nghỉ tại địa phận xã Thái Sơn, do đợi lâu nên cháu đã tự ý xuống xe và muốn tìm xe ô tô khác để đi tiếp. Do lần đầu tiên đi xa, không thông thạo đường, không có tiền và điện thoại di động, khả năng nói tiếng phổ thông còn hạn chế nên cháu đã bị lạc.

Sau khi xác minh, Công an xã Thái Sơn đã khẩn trương liên hệ với người nhà cháu Thảo, đến 20h cùng ngày đã bàn giao cháu cho người thân. Gia đình cháu Thảo đã gửi thư bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an xã Thái Sơn và nhân dân Thôn 3 Thái Thuỷ, xã Thái Sơn vì đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ cháu trong lúc khó khăn.



