Giữ đề xuất bỏ án tử hình với tội tham ô, nhận hối lộ, vận chuyển ma túy...

Bộ Công an nhận định, cơ quan quản lý nhà nước có dấu hiệu tiếp tay cho vi phạm hàng giả, thậm chí có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che.

Thông tin với báo chí về chiến dịch truy quét hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại trong thời hạn qua, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng - Người phát ngôn Bộ Công an khẳng định: Vấn đề liên quan đến các cơ sở kinh doanh hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đặc biệt là các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm... không phải là vấn đề mới. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Bộ Công an triển khai quyết liệt hơn, thể hiện quyết tâm thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.