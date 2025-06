Tiếp tay buôn bán ma túy, lái xe dịch vụ lãnh án tử hình

Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Công an xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý số lượng lớn.

Ngày 3/6, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma tuý về Hà Nam tiêu thụ.