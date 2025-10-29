Giao cấu với bé gái, nam thanh niên ở Lào Cai bị khởi tố

Do có quan hệ tình cảm yêu đương với G.T.C., mặc dù biết rõ C. chưa đủ 16 tuổi, G.A.T. vẫn rủ C. đi chơi và nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can tạm giam đối với G.A.T. (SN 2005, trú tại xã Lao Chải) để điều tra về hành vi phạm tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, quy định tại khoản 2 Điều 145 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng làm việc với các đối tượng có liên quan.

Quá trình điều tra xác định: Do có quan hệ tình cảm yêu đương với G.T.C. (SN 2011, trú tại xã Mù Cang Chải), mặc dù biết rõ C. chưa đủ 16 tuổi, nhưng từ ngày 22 đến ngày 24/10/2025, G.A.T. vẫn rủ C. đi chơi và nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Hành vi của G.A.T. đã xâm phạm nghiêm trọng đến sự phát triển lành mạnh về thể chất, tinh thần, nhân cách của người chưa thành niên, vi phạm pháp luật hình sự và các chuẩn mực đạo đức xã hội. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

