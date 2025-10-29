Hà Nội

Xã hội

Giao cấu với bé gái, nam thanh niên ở Lào Cai bị khởi tố

Do có quan hệ tình cảm yêu đương với G.T.C., mặc dù biết rõ C. chưa đủ 16 tuổi, G.A.T. vẫn rủ C. đi chơi và nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Gia Đạt

Ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can tạm giam đối với G.A.T. (SN 2005, trú tại xã Lao Chải) để điều tra về hành vi phạm tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, quy định tại khoản 2 Điều 145 Bộ luật Hình sự.

gen-h-duc-bong-bay.jpg
Cơ quan chức năng làm việc với các đối tượng có liên quan.

Quá trình điều tra xác định: Do có quan hệ tình cảm yêu đương với G.T.C. (SN 2011, trú tại xã Mù Cang Chải), mặc dù biết rõ C. chưa đủ 16 tuổi, nhưng từ ngày 22 đến ngày 24/10/2025, G.A.T. vẫn rủ C. đi chơi và nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Hành vi của G.A.T. đã xâm phạm nghiêm trọng đến sự phát triển lành mạnh về thể chất, tinh thần, nhân cách của người chưa thành niên, vi phạm pháp luật hình sự và các chuẩn mực đạo đức xã hội. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguồn: ĐTHĐT.
Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố hai đối tượng xâm hại hai bé gái sau bữa rượu ốc ở Lai Châu

Sau khi đưa 2 bé gái đi ăn ốc và uống rượu, Giàng A Do và Giàng A Nủ đã thuê nhà nghỉ để thực hiện hành vi giao cấu với các nạn nhân.

Ngày 8/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” và “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” xảy ra ngày 28/10/2024 tại phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu.

capture.png
Hai đối tượng bị khởi tố.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ nam thanh niên có hành vi hiếp dâm ở Quảng Trị

Trong lúc đi làm rẫy, chị H.T.H (Quảng Trị) bị một nam thanh niên dùng rựa khống chế và thực hiện hành vi giao cấu.

Ngày 5/6, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với H.V.C (SN 1999 trú tại xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) vì hành vi hiếp dâm.

Trước đó, khoảng 13h15 ngày 4/6, Phòng Cảnh sát Hình sự nhận được tin báo từ Công an xã Lìa về việc chị H.T.H (SN 1999, trú xã Lìa, huyện Hướng Hóa) bị một nam thanh niên dùng rựa khống chế và thực hiện hành vi giao cấu khi đang đi làm rẫy chiều 3/6.

Xem chi tiết

Bắt kẻ bị truy nã vì giao cấu với người dưới 16 tuổi

Sau khi bị khởi tố về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, Đào Văn Thanh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 7/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, vừa bắt giữ đối tượng truy nã Đào Văn Thanh (SN: 1986; HKTT: Đông Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội) về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.
Bat ke bi truy na vi giao cau voi nguoi duoi 16 tuoi

Đối tượng Đào Văn Thanh. 
Xem chi tiết

