Xã hội

Khởi tố hai đối tượng xâm hại hai bé gái sau bữa rượu ốc ở Lai Châu

Sau khi đưa 2 bé gái đi ăn ốc và uống rượu, Giàng A Do và Giàng A Nủ đã thuê nhà nghỉ để thực hiện hành vi giao cấu với các nạn nhân.

Gia Đạt

Ngày 8/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” và “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” xảy ra ngày 28/10/2024 tại phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu.

capture.png
Hai đối tượng bị khởi tố.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Giàng A Nủ, sinh năm: 2003, trú tại: bản Phìn Ngan Lao Chải, xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu (nay là bản Phìn Ngan Lao Chải, xã Tả Lèng, tỉnh Lai Châu) về hành vi: “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”; Quyết định Khởi tố bị can và áp dụng Biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Giàng A Do, sinh năm: 2005, trú tại: bản Phìn Ngan Lao Chải, xã Tả Lèng, tỉnh Lai Châu về hành vi: “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Theo kết quả điều tra xác định: Vào khoảng 20h, ngày 28/10/2024 Giàng A Do, và Giàng A Nủ rủ 02 cháu S.T.P.G - sinh ngày 11/7/2011 và H.T.M.S, sinh ngày 15/02/2012 xuống khu vực Phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu chơi; sau đó các đối tượng đưa các cháu đi ăn ốc và uống rượu. Khoảng 23h cùng ngày, các đối tượng thuê 2 phòng nghỉ.

Tại phòng nghỉ đối tượng Giàng A Nủ đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu H. T. M S. còn đối tượng Giàng A Do đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu S.T.P.G. Tại thời điểm đó cháu S.T. P. G có độ tuổi: 13 tuổi 3 tháng 7 ngày; cháu H. T. M S có độ tuổi 12 tuổi 8 tháng 13 ngày.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
