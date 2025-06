Bắt giữ nam thanh niên có hành vi hiếp dâm ở Quảng Trị

Theo hồ sơ và tư liệu vụ án, Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Thanh Giang (SN 1972, ngụ phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), nhưng đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú và cắt đứt liên lạc với mọi người trong gia đình... Ngày 6/11/2011, Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định truy nã trên toàn quốc đối với Hồ Thanh Giang về tội "hiếp dâm trẻ em". (Ảnh minh họa, nguồn internet)