Chủ Shop Huyền Lộc ở Hưng Yên bị khởi tố tội trốn thuế

Dù hoạt động kinh doanh phát sinh doanh thu lớn lên đến hơn 24 tỷ đồng, nhưng Lộc không kê khai, nộp thuế theo quy định.

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 26/9 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bảo Lộc (SN 1989, trú tại phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên) - chủ hộ kinh doanh Huyền Lộc về tội “Trốn thuế” theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Bảo Lộc

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện đối tượng Nguyễn Bảo Lộc có dấu hiệu lợi dụng việc kinh doanh online trốn thuế.

Quá trình điều tra xác minh, xác định, Nguyễn Bảo Lộc đứng tên chủ hộ kinh doanh Huyền Lộc được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có hoạt động kinh doanh quần áo, đồ gia dụng các loại trên nền tảng mạng xã hội Facebook qua trang fanpage “Shop Huyền Lộc”.

Cơ quan điều tra xác định hoạt động kinh doanh của Lộc phát sinh doanh thu lớn lên đến hơn 24 tỷ đồng, nhưng không kê khai, nộp thuế theo quy định. Tại Cơ quan điều tra, Lộc đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của bị can và các đối tượng khác có liên quan.

>>> Mời độc giả xem thêm video lừa đảo chơi hụi online: