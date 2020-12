Vì sao Chí Tài được cả showbiz khóc thương, triệu khán giả tiếc nhớ?

Mới đây, khi nam danh hài qua đời, bức ảnh ghi lại chữ ký của nghệ sĩ Chí Tài tại khu cách ly được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Theo đó, nghệ sĩ Chí Tài đã để lại hình vẽ tượng trưng con heo cực kỳ đáng yêu kèm lời nhắn: "I was here for cách ly COVID-19" (Tạm dịch: Tôi đã cách ly ở đây vì dịch COVID-19).

Dù nam nghệ sĩ đã ra đi nhưng những hình ảnh đẹp, kỷ niệm về anh sẽ sống mãi trong trái tim đồng nghiệp và người hâm mộ!