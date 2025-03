"Hoa hậu cao nhất Vbiz" lên chức "sếp" tại Miss World Vietnam

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Bảo Ngọc vui mừng thông báo về vai trò Giám đốc điều hành Miss World Vietnam 2025. "Ngày đầu tiên đi làm của Giám đốc Điều hành kiểu: Nỗ lực đàm phán để GEN ZERO - Thanh niên vì Phát triển Bền vững đồng hành cùng Miss World Vietnam 2025, nhưng tại họp báo lại quên công bố", nàng hậu hài hước cho biết. Học vấn của Bảo Ngọc được đánh giá cao. Nàng hậu gốc Cần Thơ nhận được học bổng trị giá 10.000 USD của trường Đại học University of New South Wales.Bảo Ngọc còn đạt các thành tích học tập khác như chứng chỉ IELTS 8.0, học bổng SEED do Chính phủ Canada tài trợ, học bổng Nhà lãnh đạo Liên doanh của Quest Venture Singapore, Sinh viên 5 tốt, Trợ lý nghiên cứu khoa Quản trị Kinh doanh, đồng tác giả đề tài kinh tế đoạt giải 3 Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học. Bảo Ngọc có bố là bác sĩ quân y, mẹ là bác sĩ phụ sản. Nàng hậu được gia đình ủng hộ hoạt động trong showbiz. Sở hữu chiều cao 1m86, Lê Nguyễn Bảo Ngọc được xem là hoa hậu cao nhất Vbiz. Ảnh: FB Bảo Ngọc. Có chiều cao "khủng", Bảo Ngọc nổi bật khi xuất hiện trước đám đông. Bảo Ngọc là Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 trước khi đăng quang Miss Intercontinental 2022- Hoa hậu Liên lục địa 2022. Sau 3 năm vào showbiz, Bảo Ngọc thăng hạng về nhan sắc. Tài sắc vẹn toàn, Bảo Ngọc được nhiều cư dân mạng yêu mến. Xem video: "Á hậu Bảo Ngọc thi bikini". Nguồn Sen Vàng

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Bảo Ngọc vui mừng thông báo về vai trò Giám đốc điều hành Miss World Vietnam 2025. "Ngày đầu tiên đi làm của Giám đốc Điều hành kiểu: Nỗ lực đàm phán để GEN ZERO - Thanh niên vì Phát triển Bền vững đồng hành cùng Miss World Vietnam 2025, nhưng tại họp báo lại quên công bố", nàng hậu hài hước cho biết. Học vấn của Bảo Ngọc được đánh giá cao. Nàng hậu gốc Cần Thơ nhận được học bổng trị giá 10.000 USD của trường Đại học University of New South Wales. Bảo Ngọc còn đạt các thành tích học tập khác như chứng chỉ IELTS 8.0, học bổng SEED do Chính phủ Canada tài trợ, học bổng Nhà lãnh đạo Liên doanh của Quest Venture Singapore, Sinh viên 5 tốt, Trợ lý nghiên cứu khoa Quản trị Kinh doanh, đồng tác giả đề tài kinh tế đoạt giải 3 Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học. Bảo Ngọc có bố là bác sĩ quân y, mẹ là bác sĩ phụ sản. Nàng hậu được gia đình ủng hộ hoạt động trong showbiz. Sở hữu chiều cao 1m86, Lê Nguyễn Bảo Ngọc được xem là hoa hậu cao nhất Vbiz. Ảnh: FB Bảo Ngọc. Có chiều cao "khủng", Bảo Ngọc nổi bật khi xuất hiện trước đám đông. Bảo Ngọc là Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 trước khi đăng quang Miss Intercontinental 2022- Hoa hậu Liên lục địa 2022. Sau 3 năm vào showbiz, Bảo Ngọc thăng hạng về nhan sắc. Tài sắc vẹn toàn, Bảo Ngọc được nhiều cư dân mạng yêu mến. Xem video: "Á hậu Bảo Ngọc thi bikini". Nguồn Sen Vàng