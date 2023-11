Tối ngày 15/11, trên trang cá nhân, diễn viên Thu Quỳnh bất ngờ thông báo mang bầu lần 2. Cô viết: “Luật hấp dẫn là có thật chúng mình ạ! Khi anh Be kiên trì gửi tín hiệu muốn có em lên vũ trụ thì đến một ngày vô cùng đẹp trời v ũ trụ đã trả lời Be đầy ngọt ngào. Thật tuyệt! Chào mừng em bé bỏng đã đến gia đình mình! Chúc Be của mẹ sẽ là một người anh thật ngầu! Cả nhà yêu các con”.

Thu Quỳnh mang bầu lần 2. Ảnh: FBNV.

Thu Quỳnh còn đăng tải hình ảnh que thử thai và ảnh siêu âm. Nữ diễn viên đón tin vui vào đúng ngày sinh nhật hồi cuối tháng 9. Trước thông tin Thu Quỳnh mang bầu lần 2, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp gửi lời chúc mừng.

Thu Quỳnh đón sinh nhật cuối tháng 9 và biết có bầu vào thời điểm này. Ảnh: FBNV. Ảnh siêu âm và que thử thai của nữ diễn viên. Ảnh: FBNV. Các nghệ sĩ gửi lời chúc mừng đến Thu Quỳnh. Ảnh chụp màn hình.

Thu Quỳnh ly hôn năm 2015 rồi một mình nuôi con trai đầu lòng. Năm 2019, nữ diễn viên thừa nhận hẹn hò một nam quay phim. Đến năm 2021, Thu Quỳnh và người yêu “đường ai nấy đi”.

Vài năm trở lại đây, nữ diễn viên kín tiếng về chuyện tình cảm. Bởi vậy, thông tin bầu bí lần 2 của Thu Quỳnh khiến nhiều người bất ngờ.