Chân dung mỹ nam đóng cảnh nóng với Miu Lê

Trong phim Chiếm đoạt vừa ra mắt, Miu Lê và Lãnh Thanh (ngoài cùng bên phải) có cảnh nóng. Ảnh: FBNV. Ca sĩ Miu Lê chia sẻ trên Tiền Phong: "Khi quay cảnh nóng với Lãnh Thanh, tôi bị sang chấn tâm lý rất lâu. May mắn là Lãnh Thanh chuyên nghiệp, tạo cảm hứng cho tôi để hòa nhập vào vai diễn. Trước đó, có một lần tôi vạ miệng khi tuyên bố không đóng phim có cảnh nóng. Nhưng cái gì cứ tuyên bố là sau này lại lặp. Từ nay, tôi hứa không tuyên bố điều gì nữa". Ảnh: Saostar. Ngoài Miu Lê, Lãnh Thanh đóng cảnh nóng với Phương Anh Đào. Anh chia sẻ trên Vietnamnet, sự hài hước của Miu Lê giúp các cảnh nóng đỡ ngượng ngùng còn Phương Anh Đào bản lĩnh, chuyên nghiệp. Ảnh: An Ninh Thủ Đô. Lãnh Thanh không được đào tạo diễn xuất bài bản. Trong cuộc phỏng vấn với Dân Việt, nam diễn viên cho biết, anh tốt nghiệp ngành IT. Sau khi ra trường, anh được bạn đang học sân khấu năm thứ 3 rủ làm diễn viên. Ban đầu, Lãnh Thanh chủ yếu đóng vai quần chúng sau đó dần được đẩy lên vai diễn lớn hơn. Ảnh: FBNV. Lãnh Thanh gây chú ý khi đóng nhiều cảnh nóng trong bộ phim Chàng dâng cá nàng ăn hoa. Ảnh: Người Đưa Tin. Nam diễn viên từng có loạt cảnh diễn táo bạo với Chi Pu và Thanh Hằng trong Chị chị em em. Ảnh: Saostar. Lãnh Thanh cũng có những cảnh nóng trong phim Nơi giấc mơ tìm về cùng Minh Thu. Ảnh: Vietnamnet. Nam diễn viên còn góp mặt trong các MV ca nhạc như Duyên mình lỡ của Hương Tràm, Anh ơi ở lại của Chi Pu. Ảnh: Pose. Lãnh Thanh và Nam Em bén duyên khi tham gia chương trình Vô lăng tình yêu. Sau một thời gian ngắn công khai chuyện hẹn hò, cả hai chia tay. Lãnh Thanh chia sẻ, việc trở thành cặp đôi ngoài đời thực khác với trong chương trình. Ảnh: Yan. “Thanh với Nam Em có cuộc sống khác nhau và hai hướng đi hoàn toàn khác biệt, do đó dù cả hai đã từng cùng trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc, hay có rất nhiều thời khắc tươi vui và nhiều kỷ niệm đẹp đẽ cùng nhau từ khi tham gia chương trình cho tới nay thì điều mà Thanh phải khẳng định lúc này là: “Hiện tại, chúng tôi đã dừng lại ở tình bạn, tình đồng nghiệp chứ hoàn toàn không phải tình yêu”, anh chia sẻ. Ảnh: Sức Khỏe và Đời Sống. Khi mới vào nghề, Lãnh Thanh từng bị gạ đi khách. Anh kể, có một người hẹn anh đi cà phê và nói rằng có chuyến đi Thái Lan quay quảng cáo với cát-sê 40 triệu đồng nhưng chỉ được đi một mình. Khi biết đây là lời gạ gẫm, Lãnh Thanh từ chối khéo. Ảnh: FBNV. Xem video: "Miu Lê trong chương trình Sao đại chiến". Nguồn VTV3

