2 đám cưới được mong chờ nhất Vbiz tháng 12

Mới đây, Diễm My 9x tiết lộ, cô và Vinh Nguyễn sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 21/12. Một số bức ảnh cưới của Diễm My được hé lộ.Diễm My và Vinh Nguyễn chụp ảnh cưới ở Melbourne (Australia). Nơi này chính là địa điểm cặp đôi lần đầu gặp gỡ, sau đó hẹn hò. Cặp đôi dành gần 1 năm để chuẩn bị cho hôn lễ. Trước khi về chung một nhà, Diễm My và bạn trai cùng tham gia nhiều đám cưới của showbiz Việt. Đôi uyên ương góp mặt trong hôn lễ của Kathy Uyên. Đám cưới của Diễm My dự kiến quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt như Nhã Phương, Puka, Diệu Nhi... Trong tháng 12, Vân Hugo cũng sẽ tổ chức hôn lễ. Mới đây, cô và ông xã doanh nhân chụp ảnh cưới ở Sydney (Australia). Khoảnh khắc nhí nhảnh của vợ chồng Vân Hugo ở hậu trường chụp ảnh cưới. Trước đó, Vân Hugo tung bộ ảnh cưới chụp trong nước. Nữ MC yêu thích không gian lãng mạn của biển nên chụp ảnh cưới trên bờ biển. Đám cưới của Vân Hugo dự kiến được tổ chức tại Phú Quốc. Vân Hugo và ông xã doanh nhân có con gái chung năm 2022. Cặp đôi dự định tổ chức hôn lễ từ lâu nhưng sau đó Vân Hugo mang thai nên cả hai đợi con gái cứng cáp mới mở tiệc mừng. Xem video: "Hậu trường chụp ảnh của Diễm My". Nguồn FBNV

