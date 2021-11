Thu Quỳnh đăng hình xăm lớn ở chân ngực, giải thích ý nghĩa

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Thu Quỳnh vừa khoe hình xăm cá heo xanh và em bé ở chân ngực. Thy của “Hương vị tình thân” cho biết, dù biết chắc sẽ có nhiều người đánh giá không hay hoặc có những bình luận khiếm nhã nhưng cô vẫn quyết định đăng tải hình xăm. Thu Quỳnh khẳng định cô chưa từng chán hay hối hận vì bất kì hình xăm nào trên người. Về hình xăm cá heo xanh và em bé ở chân ngực, nữ diễn viên giải thích: “Dưới hình con cá voi là chữ "Believe" với chữ "Be" màu đỏ, tên con tôi, "Be" trong "Believe"- niềm tin, sự tin tưởng và "be" trong "to be" - tồn tại. Tôi đã xăm nó ngay sau khi con tôi vượt qua được ranh giới giữa sự sống và cái chết! Điều ấy thật sự ý nghĩa với tôi. Nếu bạn hiểu về loài cá voi... bạn sẽ hiểu vì sao tôi quyết định giữ hình này bên mình”. Hồi tháng 4/2021, Thu Quỳnh từng khoe hình xăm cá heo xanh và em bé ở chân ngực. Thu Quỳnh còn có hình xăm trên ngón tay. Hình xăm này lần đầu được cô khoe vào cuối tháng 12/2015. Vào thời điểm đó, Thu Quỳnh gặp biến cố hôn nhân. Nữ diễn viên có một hình xăm ở cổ tay. Trước khi lập gia đình, Thu Quỳnh xăm chữ “home” trên bàn chân như là lời nhắc nhở cô mỗi khi “quá chân” hãy nhìn xuống và nhắc nhở bản thân sẽ quay về nhà. Nữ diễn viên xăm hình bông hoa hồng nghệ thuật ở bả vai. Đến nay, Thu Quỳnh có tổng cộng 5 hình xăm. Xem video "Hương vị tình thân tập 69". Nguồn VTV

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Thu Quỳnh vừa khoe hình xăm cá heo xanh và em bé ở chân ngực. Thy của “Hương vị tình thân” cho biết, dù biết chắc sẽ có nhiều người đánh giá không hay hoặc có những bình luận khiếm nhã nhưng cô vẫn quyết định đăng tải hình xăm. Thu Quỳnh khẳng định cô chưa từng chán hay hối hận vì bất kì hình xăm nào trên người. Về hình xăm cá heo xanh và em bé ở chân ngực, nữ diễn viên giải thích: “Dưới hình con cá voi là chữ "Believe" với chữ "Be" màu đỏ, tên con tôi, "Be" trong "Believe"- niềm tin, sự tin tưởng và "be" trong "to be" - tồn tại. Tôi đã xăm nó ngay sau khi con tôi vượt qua được ranh giới giữa sự sống và cái chết! Điều ấy thật sự ý nghĩa với tôi. Nếu bạn hiểu về loài cá voi... bạn sẽ hiểu vì sao tôi quyết định giữ hình này bên mình”. Hồi tháng 4/2021, Thu Quỳnh từng khoe hình xăm cá heo xanh và em bé ở chân ngực. Thu Quỳnh còn có hình xăm trên ngón tay. Hình xăm này lần đầu được cô khoe vào cuối tháng 12/2015. Vào thời điểm đó, Thu Quỳnh gặp biến cố hôn nhân. Nữ diễn viên có một hình xăm ở cổ tay. Trước khi lập gia đình, Thu Quỳnh xăm chữ “home” trên bàn chân như là lời nhắc nhở cô mỗi khi “quá chân” hãy nhìn xuống và nhắc nhở bản thân sẽ quay về nhà. Nữ diễn viên xăm hình bông hoa hồng nghệ thuật ở bả vai. Đến nay, Thu Quỳnh có tổng cộng 5 hình xăm. Xem video "Hương vị tình thân tập 69". Nguồn VTV