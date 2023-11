Puka hé lộ hình ảnh ở quê nhà trước đám cưới

Puka - Gin Tuấn Kiệt đã có mặt ở Đồng Tháp để chuẩn bị cho đám cưới. Mới nhất, Puka chia sẻ hình ảnh mặc giản dị ở quê nhà. Puka còn đăng tải hình ảnh trang trí cho đám cưới. Đám cưới của Puka - Gin Tuấn Kiệt được tổ chức tại 3 nơi: Cam Ranh (ngày 4/11), TP HCM (ngày 6/11), Đồng Tháp (ngày 16/11). Dàn sao quy tụ trong đám cưới của Puka tại TPHCM. Gin Tuấn Kiệt và Puka làm lễ tại nhà thờ vào ngày 11/11. Trước đó, đôi uyên ương tổ chức lễ ăn hỏi ngày 1/11. Mới đây, Puka giải thích về việc tổ chức đám cưới ở 3 nơi. Theo nữ diễn viên, vì muốn hôn lễ diễn ra ở biển nên vợ chồng Puka tổ chức tiệc mừng tại Cam Ranh. Buổi tiệc ở TP HCM là sự kiện ở nhà trai. Do Puka là con gái được cả họ mong lấy chồng nên cô muốn tổ chức ngày cưới ở quê nhà Đồng Tháp. Puka và Gin Tuấn Kiệt chia sẻ với Tiền Phong, đám cưới ở Đồng Tháp có đội vệ sĩ kết hợp dân phòng địa phương nhằm đảm bảo sự riêng tư và an toàn cho khách mời di chuyển ra vào nhà cô dâu. Cả hai muốn siết chặt an ninh để đề phòng sự cố mất trật tự có thể xảy ra khi nhiều người hiếu kỳ hoặc các YouTuber, TikToker kéo đến quay hình. Tuy nhiên, cặp đôi sẽ dặn dò phía đội bảo vệ giữ thái độ hòa nhã, lịch sự và bình tĩnh với mọi người. Lê Dương Bảo Lâm làm MC cho đám cưới ở Đồng Tháp của đôi uyên ương. Trong cuộc phỏng vấn với Phụ Nữ Số, Puka cho biết, vợ chồng cô vẫn chưa sắp xếp được thời gian cho tuần trăng mật. Xem video: "Puka lần đầu song ca cùng Gin Tuấn Kiệt". Nguồn Vietalents

