Thời hoàng kim của Tuấn Hưng trước khi tạm ngưng ca hát

Gần đây, Tuấn Hưng tuyên bố sẽ tạm dừng ca hát để dành thời gian chăm sóc cho con cái và gia đình. Nam ca sĩ cũng bày tỏ, không phải anh giải nghệ mà chỉ là dừng lại để nạp thêm năng lượng cho bước đi tiếp theo. Ảnh: FBNV. Sau tuyên bố gây ồn ào, Tuấn Hưng dành trọn sự quan tâm cho gia đình. Nam ca sĩ còn đồng hành cùng bà xã khai trương các cửa hàng mới. Nhìn lại 22 năm ca hát, giọng ca sinh năm 1978 trải qua một thời quá khứ hoàng kim. Anh sở hữu lượng fan đông đảo hàng đầu Vpop, có mức cát-sê cao ngất ngưởng mà nhiều ca sĩ phải ao ước. Tuấn Hưng được yêu mến từ khi tham gia nhóm nhạc Quả dưa dấu (thành lập vào năm 1998) nhờ ngoại hình điển trai cùng giọng hát trầm nội lực. Quả Dưa Hấu từng ghi dấu ấn với loạt hit như: "Mặt trời dịu êm", "Get Down", "Hè muộn".... Sau khi Quả Dưa Hấu tan rã, tháng 2/2000, Tuấn Hưng quyết định Nam tiến lập nghiệp. Nam ca sĩ nhan chóng gặt hái được thành công với những bản hit kéo dài suốt gần 2 thập niên như: Tìm lại bầu trời, Vũ điệu thần tiên, Tình yêu lung linh, Cầu vồng khuyết, Nắm lấy tay anh... Thù lao của Tuấn Hưng ngày một cao tỷ lệ thuận với sự nổi tiếng của nam ca sĩ. Tuấn Hưng từng chia sẻ, cát-sê của anh dao động ở mức 70 đến 100 triệu đồng, nguồn thu nhập chính của anh chủ yếu là show ở quán bar, phòng trà. Ảnh: Danviet. Năm 2014, ca sĩ Tuấn Hưng nhận cát-sê quảng cáo từ một nhãn hàng cao gấp 5 lần so với ca sĩ Đan Trường, đại sứ cũ của thương hiệu. Ảnh: Eva. Giọng ca "Nắm lấy tay anh" cũng chia sẻ thêm rằng, từ khi lập gia đình, anh gặp rất nhiều thuận lợi trong công việc khi ký 3 hợp đồng quảng cáo lớn, nhận nhiều show ca hát ở trong nước và hải ngoại. Sau 22 năm ca hát, nam ca sĩ sở hữu trong tay khối tài sản đáng mơ ước ở tuổi 42. Ảnh: Bin Leo. Thành công trong sự nghiệp tuy nhiên với Tuấn Hưng gia đình quan trọng hơn tất cả. Thời điểm hiện tại, anh muốn dành thời gian chăm sóc cho các con. Nam ca sĩ chia sẻ: "Mưu cầu cho bản thân thì biết thế nào là đủ? Quan trọng nhất là hạnh phúc và bản thân mình thấy thật sự ấm no. Sống là người chữ hiếu làm đầu. Làm tất cả để bố mẹ thấy vui vẻ thì mình mới yên tâm mà bôn ba chốn thương trường vất vả. Thuận vợ thuận chồng làm gì cũng được, đi đâu cũng được. Của để dành không gì khác chính là 3 thiên thần nhỏ nên mọi vất vả cố gắng cũng là vì các con mà thôi". Xem video "Tuấn Hưng trải lòng sau biến cố". Nguồn VTC14:

