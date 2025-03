Bích Phương “lột xác” ngoạn mục theo thời gian

Tên tuổi của Bích Phương được đông đảo khán giả biết tới sau khi lọt top 7 chương trình Vietnam Idol 2010. Thời điểm này, giọng ca sinh năm 1989 có vẻ ngoài khá mộc mạc, nước da ngăm đen, phong cách không quá nổi bật. Ảnh: FB Bui Bich Phuong Phong cách của ca sĩ Bích Phương thời điểm đó gây nhiều tranh cãi bởi lối trang điểm và làm tóc khiến cô trông già hơn so với tuổi thật. Ảnh: FB Bui Bich Phuong Theo thời gian, sự nghiệp ca hát lẫn ngoại hình của ca sĩ đất mỏ đều có nhiều khởi sắc. Ảnh: FB Bui Bich Phuong Làn da của ca sĩ trắng mịn hơn, sống mũi cao, cánh mũi thon gọn, khuôn mặt nhỏ và thanh thoát. Ảnh: FB Bui Bich Phuong Cô cũng thừa nhận nhờ cậy phẫu thuật thẩm mỹ để có dáng mũi và cằm thanh thoát, xinh đẹp hơn. Ảnh: FB Bui Bich Phuong Thời gian gần đây, có nhiều ý kiến nhận xét gương mặt Bích Phương ngày càng khác lạ, không giống trước đây, cho rằng ca sĩ đã chỉnh sửa thêm để hoàn thiện nhan sắc. Ảnh: FB Bui Bich Phuong Đôi môi của Bích Phương khác hoàn toàn so với thời điểm cô dự thi Vietnam Idol. Ảnh: FB Bui Bich Phuong Từ phong cách nhẹ nhàng, nữ tính quen thuộc, nữ ca sỹ chuyển sang theo đuổi gu thời trang gợi cảm. Ảnh: FB Bui Bich Phuong Nhan sắc của cô được nhận xét là được nâng cấp theo năm tháng. Ảnh: FB Bui Bich Phuong Bích Phương nói thẳng rằng trên mặt cô có một chiếc mũi giả và một chiếc cằm giả; còn gương mặt đẹp lên hay những điểm khác biệt khác là do kỹ năng trang điểm. Cô cũng công khai việc cân chỉnh khuôn mặt bằng chất làm đầy. Ảnh: FB Bui Bich Phuong

