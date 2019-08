Sao Việt ngày 18/8: Việt Anh rao bán từ nhà đến xe sau ly hôn

Rao bán từ nhà đến xe sau ly hôn, Việt Anh bị người thân hỏi khó: 'Còn gì để bán nữa?'

Cuối tháng 7 vừa qua, nam diễn viên rao bán ngôi nhà gia đình từng ở. Đây là căn hộ mà anh từng tuyên bố để lại cho vợ cũ và con trai sau ly hôn.

Điều này đã khiến Việt Anh chịu không ít chỉ trích. Trước áp lực dư luận, nam diễn viên khẳng định con trai đã có chỗ ở khác sau này, tuyệt nhiên không nhắc tới vợ cũ.

Sau hơn một tháng bán nhà, Việt Anh mới đây lại tiếp tục rao bán xe: "Tìm chủ mới cho em yêu, đồng hành với anh 5 năm với bao thăng trầm, đóng biết bao nhiêu phim với anh. Em ý là diễn viên từ 'Người phán xử' đến gần nhất là 'Mê cung' rồi các TVC quảng cáo đều có em.

Xe nguyên bản chưa dao kéo phẫu thuật gì và còn đang rất sung sức vì mới đi có 7 vạn km. 'Em' ý còn được dán kính cả xe nên đi mùa hè 40 độ C vẫn mát rượi trong xe nhé. Đẹp trai như chủ, nhìn phát yêu luôn, giá tình thương mến thương. Ai yêu em thì inbox nhé".

Ngay khi vừa đăng tải, chiếc xe được diễn viên Việt Anh ví "đẹp trai như chủ" đã nhanh chóng tìm được chủ mới. Tuy nhiên, nam diễn viên lại bị người thân và bạn bè chất vấn. Nhiều người hỏi thăm về lý do bán xe, liệu có phải để lên đời xế hộp sang xịn hơn hay không.

Bên cạnh đó, số khác lại thắc mắc tại sao Việt Anh lại rao bán từ nhà đến xe chỉ trong thời gian ngắn sau ly hôn. Một người chị hỏi: "Còn gì bán nữa nhỉ Việt Anh... Em ơi? Sao bán hết thế, tậu xe sang hơn hả em?". Đáp lại, nam diễn viên Người phán xử cho biết: "Em đang đầu tư chị ơi".

Đỗ Mạnh Cường - ông bố đơn thân của 5 đứa trẻ mồ côi

Đỗ Mạnh Cường đang chăm sóc 5 bé gồm: Tít, Gấu, My My, Linh Đan và Nhím. Ngoài Nhím được nhận nuôi cách đây 5 năm, 4 đứa trẻ còn lại về với anh chỉ trong 2 tháng. Theo nhà thiết kế, quyết định nhận nuôi các con đều xuất phát từ duyên và khao khát được làm bố.

Hồi tháng 5, thông qua một người đang nuôi nhiều trẻ mồ côi, vô gia cư, Đỗ Mạnh Cường đón bé gái bị bố mẹ bỏ rơi lúc mới ba ngày tuổi về nhà. Anh đặt tên cho con là Đỗ Phạm Hà My, tên thân mật là My My. "Khi tôi vừa thấy hình My My trên trang cá nhân chị ấy, tôi nhắn tin liền vì sợ ai đó sẽ nhận con trước mình", anh cho biết. Đến tháng 6, Đỗ Mạnh Cường tiếp tục đón Linh Đan, cô bé ba tuổi, từng sống lang bạt khắp các xó chợ, công viên cùng mẹ. Linh Đan được bố nhận xét là có "đôi mắt đẹp, gương mặt hao hao hoa hậu H'Hen Niê".

Khi ra Hà Nội đón Đan, anh được giới thiệu thêm Gấu, một đứa trẻ sống chung nhà với con gái. Gấu được năm ngày tuổi, mẹ đẻ rớt ngoài đường rồi bỏ đi. Ấn tượng vì bé có nhiều nét giống mình, anh xin nhận con. Đứa trẻ cuối anh nuôi là Tít, năm nay sáu tuổi, mồ côi mẹ, bố có gia đình riêng. Sau Tít, anh cho biết có thể không nhận thêm con nuôi nữa vì khả năng chăm sóc, điều kiện kinh tế có hạn.

Đỗ Mạnh Cường nói anh thấy may mắn khi quá trình nhận nuôi bốn đứa con sau khá thuận lợi. Anh đang xúc tiến thủ tục xin nhận con và làm giấy khai sinh cho các con theo quy định pháp luật. Được nhà trường hỗ trợ, dù chưa phải là bố con với nhà thiết kế trên giấy tờ, Tít và Linh Đan đều được đi học ngay khi về TP HCM.

Bốn anh em sống hòa thuận với Nhím (tên thật Đỗ Hoàng Phúc), năm tuổi, con nuôi đầu của Đỗ Mạnh Cường. Anh gặp Nhím trong chuyến đi từ thiện tại ngôi chùa ở Long An nhiều năm trước. Lúc ấy, anh ngỏ ý nuôi Nhím nhưng chưa được đại diện nhà chùa chấp nhận. Để chứng minh tình cảm của mình, trong 4 năm, anh thường xuyên đi về Long An chăm sóc, chơi đùa cùng Nhím. Con trai đầu trong mắt anh là người sống tình cảm và có năng khiếu nghệ thuật. Ở các show diễn gần đây, Nhím được bố đưa ra sân khấu để chào khán giả. Trước khi nuôi thêm đứa trẻ nào, anh đều hỏi ý Nhím và được sự ủng hộ của bé.

Quốc Trường nói về việc sắm xe sang 5 tỷ sau Về nhà đi con: "Một tháng tôi kiếm được 2 tỷ từ việc đóng phim cũng không bằng kinh doanh"

Sau khi bộ phim Về nhà đi con kết thúc, Quốc Trường và các diễn viên của phim vẫn được khán giả quan tâm, đón nhận nồng nhiệt với 5 tập của Về nhà đi con ngoại truyện.

Mới đây, Quốc Trường đã có mặt tại một showroom để lựa chọn xế hộp giá 5 tỷ cho mình càng khiến khán giả tò mò về sự giàu có của nam diễn viên 31 tuổi.

Quốc Trường xuất thân từ người mẫu nhưng anh lại rất thành công với vai trò diễn viên. Sau Gạo nếp gạo tẻ, bộ phim truyền hình ăn khách Về nhà đi con đã mang tên tuổi Quốc Trường ngày càng đến gần hơn với khán giả.

Ngoài ra, diễn viên 31 tuổi cũng thành công trong lĩnh vực kinh doanh khi là chủ sở hữu của khoảng 100 nhà hàng trên toàn quốc.

Trước đó, nam diễn viên sinh năm 1988 hoàn thành căn biệt thự 2 mặt tiền rộng 700m2 tại Cần Thơ cho gia đình. Căn biệt thự này có trị giá 25 tỷ đồng, được anh ấp ủ từ lâu.

Chia sẻ về thu nhập của mình, Quốc Trường chia sẻ: "Lúc tôi chưa nổi tiếng từ phim ảnh thì kiếm tiền đã nhiều rồi. Kể cả một tháng kiếm được 2 tỷ từ việc đóng phim cũng không bằng kinh doanh. Tuy nhiên, tôi luôn trân trọng tất cả, kiếm được bao nhiêu, từ nghề gì cũng quý".

Hiền Hồ lên tiếng về chuyện bí mật hẹn hò rapper B Ray

Những ngày gần đây, khán giả xôn xao nghi vấn Hiền Hồ và rapper B Ray bí mật có quan hệ tình cảm.

Nguyên do xuất phát từ việc rapper B Ray bấm theo dõi Hiền Hồ trên Instagram. Tài khoản của B Ray có 135 nghìn người theo dõi nhưng anh chỉ theo dõi duy nhất Hiền Hồ.

Đáng lưu ý, B Ray từng tuyên bố "chỉ theo dõi một người duy nhất trên mạng xã hội là người yêu mình". Vì vậy, khán giả khẳng định nam rapper và Hiền Hồ có mối quan hệ trên mức bình thường.

Tuy nhiên, mới đây, một khán giả vừa hỏi Hiền Hồ: “Chị và anh B Ray có quan hệ gì không vậy?” thì nữ ca sĩ trả lời: “Chưa một lần chạm mặt, chưa một lần nói chuyện. Có gì nhầm lẫn không vậy em?”.

Phát ngôn của Hiền Hồ khiến mọi người bất ngờ. Không chỉ phủ nhận chuyện yêu đương, nữ ca sĩ còn cho biết chưa từng gặp hay nói chuyện với đàn anh. Trên Instagram, Hiền Hồ cũng không theo dõi "đáp lễ" lại của B Ray.