Lùm xùm tình ái của diễn viên Việt Anh vừa ly hôn

Mới đây, thông tin nam diễn viên Việt Anh ly hôn lần 2 được bà xã của anh - Trần Hương xác nhận. Thời điểm hẹn hò và mới kết hôn, Việt Anh và Trần Hương không gây điều tiếng. Cả hai tỏ ra rất hạnh phúc. Tuy nhiên, từ năm 2017 đến 2019, vợ chồng nam diễn viên phim “Người phán xử” nhiều lần bị đồn rạn nứt, thậm chí rộ nghi vấn có người thứ ba. Bảo Thanh và Quế Vân là hai mỹ nhân Việt vướng lùm xùm tình cảm với Việt Anh khi anh còn chung sống với Trần Hương. Thời điểm đóng chung phim “Sống chung với mẹ chồng”, Bảo Thanh bị đồn thả thính Việt Anh khiến Trần Hương ngầm lên tiếng cảnh cáo. Việt Anh từ chối trả lời về ồn ào với Bảo Thanh. Còn Bảo Thanh mãi sau này mới khẳng định hai người chỉ là đồng nghiệp bình thường. Năm 2018, Việt Anh - Quế Vân đóng chung một quảng cáo nhưng cả hai lại úp mở mối quan hệ. Về phía bà xã của Việt Anh, cô dằn mặt Quế Vân giống như Bảo Thanh. Ảnh: Dân Việt Ngoài Quế Vân và Bảo Thanh, Việt Anh từng vướng tin đồn phim giả tình thật với Lý Nhã Kỳ khi đóng “Gió nghịch mùa”. Ảnh: An ninh thủ đô Thời điểm vướng ồn ào với Lý Nhã Kỳ, Việt Anh đã lập gia đình. Vì vậy, khi anh ly hôn, rộ tin đồn nam diễn viên chia tay vợ vì Lý Nhã Kỳ. Ngay lập tức, Lý Nhã Kỳ phủ nhận nghi vấn. Ảnh: An ninh thủ đô Từng có tin đồn Việt Anh và Lý Nhã Kỳ có clip "giường chiếu" trong ngôi nhà được thuê làm bối cảnh quay phim. Về phía Lý Nhã Kỳ, cô khẳng định không có việc này. Ảnh: An ninh thủ đô Khi đó, gia đình, sự nghiệp và danh tiếng của Việt Anh đều bị ảnh hưởng trầm trọng khi vướng những tin đồn với Lý Nhã Kỳ. Xem video "Từ thiếu gia Phan Hải đến thiếu gia Việt Anh". Nguồn Youtube/vtc

