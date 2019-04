Sao Việt cứ phải trễ giờ mới là “đỉnh“!

Những ngày qua, vụ việc diễn viên Huỳnh Anh bỏ vai trong phim “Truyền thuyết về Quán Tiên” trước một ngày thu hút sự quan tâm của nhiều người những ngày gần đây. Lý do bởi nam diễn viên bị ngộ độc thực phẩm nên đã không thể tới được cuộc hẹn đúng giờ. Huỳnh Anh tiếp tục bị tố trễ hẹn Đây không phải lần đầu tiên Huỳnh Anh gây xôn xao vì chuyện đến trễ, bất kể vì lý do gì. Nam diễn viên từng bị nghệ sĩ Việt Hương chỉ trích gay gắt là không biết điều, để người lớn và cả êkip hơn 100 người chờ đợi suốt nhiều giờ và gọi tới 78 cuộc điện thoại vẫn không nghe máy. Trước Huỳnh Anh, đã có nhiều ngôi sao Việt bị tố trễ giờ. Hoa hậu Kỳ Duyên từng đến muộn họp báo chương trình Hoa hậu Việt Nam 2016 dù chương trình đã rời lịch tận một tiếng đồng hồ. Lan Khuê, Minh Tú cũng từng đến trễ họp báo ra mắt The Face 2018 đến gần 2 tiếng đồng hồ và bị chỉ trích nặng nề. Bùi Anh Tuấn cũng từng bị MC Nguyên Khang bức xúc tố đến muộn buổi ghi hình chương trình Chuyên cơ số 6 hơn hai tiếng, bắt cả đoàn 100 người chờ đợi. Nguyên Khang cho biết trước đó, Bùi Anh Tuấn còn đơn phương hủy chương trình 2 lần. Minh Tú và Lan Khuê từng bị chỉ trích vì đến muộn trong buổi họp báo The Face 2017.

Rất nhiều lý do được các sao Việt biện minh cho lý do đến trễ như tình hình sức khỏe không tốt, thời tiết, tắc đường… nhưng đều không làm hài lòng dư luận và chính những người trong cuộc. Huỳnh Anh bị cắt vai diễn, bị nhà sản xuất tuyên bố “cạch mặt”, Bùi Anh Tuấn cũng từng bị cắt show khi vắng mặt trong buổi tổng duyệt chương trình “Bài hát yêu thích” mà không có lý do, những người đẹp như Kỳ Duyên, Lan Khuê… cũng bị ảnh hưởng xấu tới hình ảnh.

Trễ hẹn vốn là điều quen thuộc trong showbiz mà không ít nghệ sĩ Việt làm việc nghiêm túc cảm thấy ngán ngẩm. Đành rằng, có nhiều sự việc đột xuất có thể xảy ra để làm lý do chính đáng cho việc đến trễ nhưng đôi khi ngay cả với việc việc đến muộn, có những người còn không thông báo cho đối tác được biết. Điều này thể hiện cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của nhiều nghệ sĩ trong giới showbiz và còn cho thấy sự thiếu tôn trọng của bản thân họ đối với người khác.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng từng cho rằng, nhiều người trẻ bây giờ ngông cuồng, đã đi muộn, bước lên sân khấu vẫn nhởn nhơ chào khán giả, không nhận ra lỗi lầm. Đây là điều không hay ho chút nào. “Hôm nay, họ còn tồn tại có thể bởi công ty quản lý, đối tác còn nhỏ, chưa có sức ảnh hưởng. Nhưng đến khi các đối tác lớn mạnh hơn còn vinh quang của nghệ sĩ lại mất đi dần, những người thiếu ý thức sẽ bị loại thôi”, nam ca sĩ chia sẻ.