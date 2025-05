Hot face sao Việt: H'Hen Niê khoe góc nghiêng với chiếc cằm nhọn

Tin tức sao Việt 10/5: Sobin Hoàng Sơn tạo dáng chụp ảnh kiểu ''bắn tim", khiến fan nữ đứng ngồi không yên vì quá điển trai. Ảnh: FB Sơn Hoàng Nguyễn Hoa hậu H'Hen Niê khoe góc nghiêng với chiếc cằm nhọn. Ảnh: FB H'Hen NiêQuỳnh Kool tung bộ ảnh diện nội y táo bạo. Ảnh: FB Quỳnh Nguyễn Trúc Anh tung bộ ảnh mới, khoe thân hình thon gọn hơn sau quá trình nỗ lực giảm cân. Ảnh: FB Trúc Anh MC Mai Ngọc chia sẻ bức ảnh tóm tắt hành trình mang thai của mình. Ảnh: FB Mai Ngọc Huyền Baby ăn mặc sang chảnh, gợi cảm check in ở Đà Lạt. Ảnh: FB Đặng Ngọc Huyền Cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc - Ngô Quỳnh Anh mặc trẻ trung như nữ sinh khi dự tiệc mừng tuổi mới. Ảnh: FB Ngô Quỳnh Anh Người đẹp Giáng My khoe sắc vóc, vóc dáng thon thả trên đường tàu. Ảnh: FB Giáng My Trấn Thành tự hào khi có làn da láng mượt, sắc hồng khỏe mạnh. Ảnh: FB Trấn Thành Diễn viên Quốc Trường nói 2 năm mới quay lại với điện ảnh. Anh đùa rằng vai nào cũng được, miễn phải đẹp trai. Ảnh: FB Nguyễn Quốc Trường Lệ Quyên chiêm nghiệm: "Bạn tặng cho cuộc đời năng lượng gì, bạn sẽ thu lại đúng như thế". Ảnh: FB Lệ Quyên Lan Phương thanh mảnh sau sinh. Ảnh: FB Lan Phuong Nguyen

