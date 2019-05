Ồn ào sao nhí đóng cảnh nóng, “Người vợ ba” sẽ đi về đâu?

“Người vợ ba” là bộ phim của nữ đạo diễn trẻ Nguyễn Phương Anh (Ash Mayfair). Trước khi công chiếu tại Việt Nam trong tháng 5/2019, tác phẩm điện ảnh này đã đoạt không ít giải thưởng quốc tế và được báo chí nước ngoài chú ý.



Tháng 9/2018, “Người vợ ba” được NET PAC ( Mạng lưới các nhà phê bình phim Châu Á Thái Bình Dương) trao tặng giải thưởng Phim châu Á hay nhất khi công chiếu trong hạng mục Khám phá (Discovery) dành cho các tài năng mới của LHP Toronto (Canada).

Ngoài ra, phim còn đoạt một số giải thưởng như Đạo diễn trẻ xuất sắc nhất ở LHP quốc tế Chicago của Mỹ, giải Phim có đóng góp nghệ thuật xuất sắc nhất tại LHP quốc tế Cairo của Ai Cập và giải Phim truyện xuất sắc nhất của LHP quốc tế Kolkata - Ấn Độ.

Báo chí nước ngoài cũng dành sự quan tâm cho bộ phim “Người vợ ba”. Hãng tin Ifeng của Trung Quốc đánh giá “Người vợ ba” có nội dung táo bạo hơn hai tác phẩm kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ khai thác cùng vấn đề là “Đèn lồng đỏ treo cao” và “Mùa quýt chín”.

Tờ New York Times của Mỹ cũng có bài bình luận về "Người vợ ba". Theo cây bút A.O. Scott của tờ này, đây là một tác phẩm hay ở thể loại melodrama (melodrama là thể loại phim tình cảm tâm lý, nội dung thường được đào sâu vào tâm hồn và tính cách của các nhân vật).

Còn tờ Variety đánh giá đạo diễn Phương Anh của bộ phim "Người vợ ba" đã mang đến một câu chuyện cuồng nhiệt, gợi cảm và u ám về thân phận của những người phụ nữ tại Việt Nam trong thế kỷ XIX.

"Người vợ ba". Ảnh: Người đưa tin

Được đánh giá khá cao ở nước ngoài nhưng khi về Việt Nam công chiếu, “Người vợ ba” lại vấp phải những ý kiến trái chiều từ dư luận. Ồn ào này xuất phát từ việc ê-kíp phim sử dụng nữ diễn viên Nguyễn Phương Trà My đóng cảnh nóng khi cô mới 13 tuổi.

Trong “Người vợ ba”, Trà My được giao vai chính. Đó là Mây - một cô gái 14 tuổi bị gả làm vợ ba cho một người đàn ông trung niên, giàu có. Điều đáng nói, Trà My lại tự mình thực hiện các cảnh quay nhạy cảm như tân hôn, sinh con, hôn đồng giới.

Phần đông khán giả không đồng tình việc Trà My đóng cảnh nóng ở độ tuổi còn nhỏ bởi lo ngại những ảnh hưởng tiêu cực có thể ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của Trà My sau khi cô rời vai diễn.

Ngoài lo ngại cho Trà My, khán giả còn đưa ra quan điểm đạo diễn phim không nên để diễn viên nhí tự mình đóng các cảnh quay nhạy cảm khi hoàn toàn có thể sử dụng diễn viên đã đủ tuổi trưởng thành.

Bên cạnh luồng ý kiến cho rằng 13 tuổi diễn cảnh nóng là không phù hợp, thì một số người lên tiếng bênh vực ê-kíp phim rằng nếu chọn diễn viên lớn tuổi hơn thì sẽ khó lột tả cảm xúc của nhân vật là cô gái ở tuổi 14.

Nhân vật Mây trong phim "Người vợ ba". Ảnh: Gia đình Việt Nam

Giữa ồn ào của phim “Người vợ ba”, người trong giới đã lên tiếng. Trên Người lao động, biên kịch Thanh Hương bày tỏ quan điểm, việc cho diễn viên 13 tuổi đóng cảnh nóng trong phim không sai nếu nhân vật cùng độ tuổi và các cảnh này phù hợp tuyến truyện.

Còn theo đạo diễn Trần Ngọc Giàu, việc sử dụng diễn viên 13 tuổi để đóng cảnh nhạy cảm giống như con dao hai lưỡi, tức là nếu không khéo sẽ gây ra tác động tiêu cực. Trên Dân Trí, đạo diễn Trần Ngọc Giàu chia sẻ:

“Tôi chưa xem phim nhưng đọc thông tin thì tôi cũng rất ngại. Cháu bé mới 13 tuổi mà đóng những cảnh nhạy cảm quá sẽ có những tác động không hay về mặt tâm lý vì cháu vẫn còn đời sống riêng của cháu nữa.

Điều quan trọng hơn cả vẫn là mục đích của đạo diễn khi đưa một đứa trẻ 13 tuổi đóng các cảnh nóng là gì và cách thức xử lý những cảnh quay đó ra sao? Nếu người ta làm khéo thì sẽ tạo ra tác dụng tốt nhưng không khéo thì tác động xấu”.

Trước những ý kiến trái chiều về phim, ê-kíp đã lên tiếng. Theo Zing, nhà sản xuất khẳng định bản thân và đoàn phim ý thức được việc đảm bảo an toàn cho các diễn viên, đặc biệt là diễn viên nhí.

Mẹ của Trà My cũng chia sẻ, con gái được bảo vệ tuyệt đối và cảnh nóng của Trà My không hề phản cảm. Bản thân Trà My khẳng định cô thoát vai rất nhanh chóng nên không có một chút ám ảnh nào về vai diễn. Tuy vậy, dư luận vẫn tranh cãi.

Thực tế, việc sao nhí đóng cảnh nóng là câu chuyện nhạy cảm, thậm chí đối với điện ảnh thế giới khi đã có nhiều phim bị chỉ trích, thậm chí có phim bị cấm chiếu vì diễn viên chưa đủ trưởng thành diễn xuất nhạy cảm.

Quay trở lại phim “Người vợ ba”, phim đang dấy lên những ý kiến trái chiều ngay từ khi chưa công chiếu tại các rạp khiến nhiều người đặt câu hỏi bộ phim được đầu tư đến 28 tỷ này sẽ đi về đâu ở thị trường quê nhà.

Không thể phủ nhận ồn ào cảnh nóng của diễn viên khiến “Người vợ ba” được dư luận chú ý. Tuy nhiên, vẫn khó có thể phán đoán tác phẩm này thắng lớn hay thất bại về doanh thu trong nước khi chưa rõ phản hồi từ những khán giả xem phim.