Loạt mỹ nhân Việt gây sốc với cảnh nóng trong phim khi chưa 18 tuổi

Ở độ tuổi 13, Nguyễn Phương Trà My mạnh dạn tham gia các cảnh nóng trong bộ phim điện ảnh “Người vợ ba”. Ảnh: Thể thao văn hóa Trước Nguyễn Phương Trà My, không ít mỹ nhân Việt gây sốc với cảnh phim nhạy cảm khi chưa 18 tuổi. Hà Kiều Anh là một trong số đó. Ảnh: Zing Khi mới 16 tuổi, Hà Kiều Anh dám trút bỏ xiêm y vì nghệ thuật trong một số cảnh quay của phim “Người tình mộng mơ”. Ảnh: FBNV Được biết, trong cảnh quay nhạy cảm, Hà Kiều Anh có màn che chắn và ê-kíp chỉ có quay phim, đạo diễn và diễn viên Lê Tuấn Anh. Ảnh: Khám phá Ở tuổi 17, nữ diễn viên Lưu Đê Ly thực hiện 2 cảnh nóng trong bộ phim của Ba Lan - “Moja Krew”. Ảnh: Lưu Đê Ly hoàn thành cảnh quay nhạy cảm sau 6 lần phải quay đi quay lại nhờ sự thấu hiểu và bản ban của mẹ. Kaity Nguyễn cũng là một trong những mỹ nhân Việt gây sốc với cảnh nóng trên phim khi chưa 18 tuổi. Ở tuổi 17, Kaity Nguyễn có cảnh quay giường chiếu với bạn diễn Kiều Minh Tuấn trong “Em chưa 18”. Ảnh: Một thế giới Đóng phim từ nhỏ, Angela Phương Trinh không ngại những cảnh nhạy cảm trong bộ phim “Biết chết liền” dù khi đó mới 17 tuổi. Ảnh: Vtc Về cảnh nóng, nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi mong khán giả thấy được sự mộc mạc, chân thật, quyến rũ tôi đã thể hiện ở nhân vật Hương..." Khi chưa tròn 18 tuổi, Thanh Trúc đóng cảnh nóng táo bạo trong bộ phim điện ảnh đầu tay "Cha, con và...". Ảnh: Vietnamnet Thanh Trúc không mấy khó khăn thực hiện cảnh nhạy cảm do chuẩn bị kỹ lưỡng. Ảnh: Vietnamnet Xem video "Sao Việt đẹp không cần son phấn". Nguồn Youtube/vtc

