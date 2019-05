Đời thường của cô gái đóng cảnh nóng phim “Người vợ ba” khi 13 tuổi

Bộ phim " Người vợ ba" công chiếu tại Việt Nam trong tháng 5. Đảm nhận vai nhân vật chính là Nguyễn Phương Trà My. Trà My sinh năm 2004, quay phim "Người vợ ba" khi 13 tuổi. Điều đáng nói, cô thực hiện những cảnh nóng trong phim. Việc để nữ diễn viên 13 tuổi đóng cảnh nóng trong bộ phim "Người vợ ba" gây ý kiến trái chiều. Trước "Người vợ ba", nữ diễn viên 10x từng đóng "Dòng sông thương nhớ", "Mỹ nhân Sài thành". Trà My sinh năm 2004. Theo Zing, bố mẹ ly hôn năm cô 10 tuổi và hiện tại, Trà My sống cùng mẹ. Nữ diễn viên phim "Người vợ ba" sở hữu gương mặt khá xinh đẹp, chiều cao ấn tượng. Nhan sắc đời thường của Trà My nhận được những lời khen ngợi. Hình ảnh Trà My đáng yêu năm 8 tuổi. Trên trang cá nhân, mẹ của Trà My thường xuyên cập nhật hình ảnh của con gái. Trà My thường xuyên đi du lịch cùng mẹ. Ở đời thường, nữ diễn viên phim "Người vợ ba" ăn mặc trẻ trung. Trước "Người vợ ba", Trà My là gương mặt khá xa lạ với khán giả. Nữ diễn viên 10X sở hữu nét đẹp mộc mạc, phù hợp với nhân vật trong bộ phim lấy bối cảnh ở thế kỷ 19. Trong buổi họp báo ra mắt phim "Người vợ ba" mới đây, Trà My chọn phong cách khá dừ so với lứa tuổi. Trà My đã phải vượt qua 900 ứng viên khắp cả nước để giành được vai nữ chính trong "Người vợ ba". Xem trailer phim "Người vợ ba". Nguồn Youtube/cgv

Bộ phim " Người vợ ba" công chiếu tại Việt Nam trong tháng 5. Đảm nhận vai nhân vật chính là Nguyễn Phương Trà My. Trà My sinh năm 2004, quay phim "Người vợ ba" khi 13 tuổi. Điều đáng nói, cô thực hiện những cảnh nóng trong phim. Việc để nữ diễn viên 13 tuổi đóng cảnh nóng trong bộ phim "Người vợ ba" gây ý kiến trái chiều. Trước "Người vợ ba", nữ diễn viên 10x từng đóng "Dòng sông thương nhớ", "Mỹ nhân Sài thành". Trà My sinh năm 2004. Theo Zing, bố mẹ ly hôn năm cô 10 tuổi và hiện tại, Trà My sống cùng mẹ. Nữ diễn viên phim "Người vợ ba" sở hữu gương mặt khá xinh đẹp, chiều cao ấn tượng. Nhan sắc đời thường của Trà My nhận được những lời khen ngợi. Hình ảnh Trà My đáng yêu năm 8 tuổi. Trên trang cá nhân, mẹ của Trà My thường xuyên cập nhật hình ảnh của con gái. Trà My thường xuyên đi du lịch cùng mẹ. Ở đời thường, nữ diễn viên phim "Người vợ ba" ăn mặc trẻ trung. Trước "Người vợ ba", Trà My là gương mặt khá xa lạ với khán giả. Nữ diễn viên 10X sở hữu nét đẹp mộc mạc, phù hợp với nhân vật trong bộ phim lấy bối cảnh ở thế kỷ 19. Trong buổi họp báo ra mắt phim "Người vợ ba" mới đây, Trà My chọn phong cách khá dừ so với lứa tuổi. Trà My đã phải vượt qua 900 ứng viên khắp cả nước để giành được vai nữ chính trong "Người vợ ba". Xem trailer phim "Người vợ ba". Nguồn Youtube/cgv