Hồng Nhung hóa quý cô gợi cảm khi “trốn con” dự sinh nhật bạn thân

Hà Kiều Anh là bạn thân của diva Hồng Nhung. Chính vì vậy, Hồng Nhung không thể bỏ lỡ tiệc sinh nhật của Hà Kiều Anh. Đến chúc mừng Hà Kiều Anh bước sang tuổi mới, Hồng Nhung hóa quý cô quyến rũ. "Cô Bống" diện chiếc váy chất liệu ren quyến rũ. Nữ ca sĩ kết hợp trang phục màu be chất liệu linen với phụ kiện mây, cói. Hà Kiều Anh cũng gợi cảm không kém cạnh Hồng Nhung khi khoác lên mình mẫu thiết kế lệch vai. "Hoa hậu 16 tuổi" duy nhất của Việt Nam đón tuổi mới bên ông xã Huỳnh Trung Nam. Hà Kiều Anh còn đón tuổi mới bên hội bạn thân toàn mỹ nhân Việt. Hiện tại, Hà Kiều Anh có cuộc sống khá bận rộn khi vừa tập trung cho việc kinh doanh, vừa chăm sóc gia đình và đảm nhận thêm nhiều vai trò khác ngoài xã hội. Được biết, sắp tới đây, cô sẽ làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Ngoài Hồng nhung, hội bạn thân của Hà Kiều Anh gồm Giáng My và Diễm My. Hình ảnh nữ hoàng ảnh lịch Diễm My tại tiệc sinh nhật của Hà Kiều Anh. Vũ Cẩm Nhung cũng đến chúc mừng Hà Kiều Anh bước sang tuổi mới. Nghệ sĩ múa Linh Nga có mối quan hệ khá thân thiết với Hà Kiều Anh. Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo cũng dự tiệc sinh nhật của Hà Kiều Anh. Đến chúc mừng Hà Kiều Anh, Lê Thúy gây chú ý khi diện mẫu váy che vòng 2 giữa tin đồn bầu bí. Xem video "Hồng Nhung lên tiếng sau thông tin ly hôn". Nguồn Youtube/vtc

