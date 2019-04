Ngân 98 chia tay Lương Bằng Quang là chiêu trò PR?

Hot girl Ngân 98 vừa xác nhận đã chia tay ca, nhạc sĩ Lương Bằng Quang sau 3 năm yêu và sống chung. Lý do được người đẹp quê Bình Định đưa ra là vì chán và có người thứ 3 xen vào.

“Thú thật và tôi khá chán với mối quan hệ này. Có lẽ cả hai đã quen quá lâu nên đến giờ tôi không biết chán về điều gì. Cả hai cũng bất đồng quan điểm và có nhiều vướng mắc xảy ra.

Anh Quang là người trưởng thành, nghiêm khắc. Tôi thì khá cứng đầu và bướng bỉnh. Khi ở gần cả hai bắt đầu tranh cãi nhưng làm hòa cũng khá nhanh. Song thời gian gần đây sự việc trở nên trầm trọng và tôi đã nói lời chia tay.

Tôi nghĩ đã có người thứ 3 xen vào. Người đó nhắn tin thân mật với anh Quang. Tôi hỏi chuyện thì anh bảo là không biết khiến tôi rất khó chịu. Anh Quang cứ giữ khư khư điện thoại và không cho ai đụng vào. Tôi biết có rất nhiều cô gái nhắn tin cho anh Quang”, Ngân 98 chia sẻ.

Trước đây, Ngân 98 và Lương Bằng Quang từng khiến dư luận tranh cãi về nhiều phát ngôn, hành động “gây sốc”... Vì vậy, việc cả hai chia tay cũng có nhiều ý kiến cho là chiêu trò gây chú ý tiếp theo của họ.

Trên trang cá nhân, Trần Ngọc Ánh (Mon 2k) – người bạn từng rất thân thiết với Ngân 98 gây chú ý với dòng trạng thái đầy ẩn ý.

Mon 2k viết: “Có cặp đôi ca sĩ, hot girl đang lùm xùm PR cho cái MV. Thôi thì vô xem để ủng hộ lượt xem cho đôi bạn trẻ vào nghề đã lâu mà không biết cách chiêu trò. Đang tắm biển Nha Trang tận hưởng nhưng vẫn ủng hộ 2 bạn nha”.

Ở phần bình luận, người đẹp còn viết: “Mon thấy hay nên ủng hộ mà. Phải kịch tính mới nổi MV nè”. Theo nhiều người cho rằng Á khôi Nét đẹp công sở 2017 đang nhắc đến "nghi án" chia tay của Lương Bằng Quang và bạn gái chỉ là chiêu trò để PR sản phẩm âm nhạc mới.

Ngân 98 và Mon 2k từng tham gia The Face. Nghi án càng đẩy lên cao khi thời điểm Ngân 98 tuyên bố “đường ai nấy đi” với bạn trai thì Lương Bằng Quang cũng cho ra mắt MV ca nhạc, sau cuộc “trùng tru” nhan sắc bằng phẫu thuật thẩm mỹ. Trong MV này, Ngân 98 cũng đảm nhận vai trò là nữ diễn viên chính.



Về dòng trạng thái bị nghi là “đá xéo” bạn thân Ngân 98, Á khôi Trần Ngọc Ánh cho biết hiện nay chiêu trò dùng ồn ào tình cảm để PR sản phẩm âm nhạc đã "xưa như trái đất", nhưng vẫn được nhiều người áp dụng.

“Khán giả giờ họ rất tinh ý, PR chỉ có thể lôi kéo, kích thích sự tò mò khó lòng dắt mũi được dư luận như một số người vẫn nghĩ. Những ai chỉ dựa vào PR, sử dụng chiêu trò để tạo dựng giá trị giả sẽ không bao giờ tìm được chỗ đứng trong lòng công chúng”, cô nhấn mạnh.

Trước đây, Ngân 98 và Mon 2k có mối quan hệ khá thân thiết. Cả hai từng gây “bão” mạng với clip miệt thị người ngực phẳng. Ngoài ra, hai hot girl còn thường xuyên tung ảnh gợi cảm, khoe thân táo. Sau những trò làm lố, cả hai chính thức lên tiếng xin lỗi dư luận và hứa thay đổi bản thân.

Hiện tại, Ngân 98 và Mon 2k đều có những hướng đi riêng nên không còn thân thiết như trước nữa. Ngân 98 lấn sân làm diễn viên cho nhiều MV của ca sĩ. Trong khi đó, Ngọc Ánh có những thay đổi về hình ảnh và tham gia vào nhiều hoạt động nghệ thuật để cộng đồng có cái nhìn thiện cảm hơn về mình.

“Sau bao sóng gió, tôi sống chậm và trưởng thành hơn. Tôi nghĩ, tuổi trẻ, ai cũng có những lúc nông nổi, bồng bột. Cũng nhờ quá khứ mới có được tôi của hiện tại, tôi không hối hận với quá khứ của mình”, Ngọc Ánh bộc bạch với chúng tôi.

Ngoài mẫu ảnh, diễn viên... Ngọc Ánh còn muốn lấn sân làm ca sĩ. Cô cho hay đã học hát được gần 1 năm, khi đủ tự tin sẽ phát hành sản phẩm âm nhạc trong thời gian gần.

Dù hiện tại đã thay đổi nhưng Ngọc Ánh và Ngân 98 luôn bị mang ra so sánh mọi mặt. Về điều này, Á khôi chia sẻ: “Chúng tôi luôn bị mang ra so sánh nhưng theo tôi nghĩ Ngân đã có bến đỗ và một cuộc sống an nhàn, riêng tôi vẫn một mình nên cố gắng phát triển bản thân ở nhiều lĩnh vực hơn”.