Nhật Kim Anh nói gì về tin đồn liên quan đến Mr Pips?

Gần đây, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá băng nhóm lừa đảo thông qua sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips) cầm đầu. Sau đó, một số trang mạng xã hội đã ghép ảnh Nhật Kim Anh và Mr Pips đồng thời đặt nghi vấn Nhật Kim Anh có liên quan đến đường dây. Điều này khiến Nhật Kim Anh bức xúc. "Có một kênh TikTok nói tôi dính vào đường dây lừa đảo Mr Pips. Tôi không biết Mr. Pips là ai", diễn viên Nhật Kim Anh cho biết trong livestream. Nhật Kim Anh liên tục vướng tin đồn thất thiệt. Cách đây không lâu, cô phủ nhận đã sinh con thứ hai. Còn ít ngày nữa, nữ diễn viên phim Tiếng sét trong mưa mới vượt cạn. Nhật Kim Anh cho biết, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội là lần sinh con trai đầu lòng cách đây 10 năm. Thông tin Nhật Kim Anh mang bầu lần 2 gây xôn xao vào tháng 12/2024 khi lần đầu cô khoe bụng bầu. Nữ diễn viên có con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Nhật Kim Anh được chồng cũ và gia đình chồng cũ ủng hộ có thêm con. Nữ diễn viên tăng 22 kg so với thời điểm chưa mang thai. Con trai của Nhật Kim Anh rất mong đợi em gái chào đời. Con trai của Nhật Kim Anh đang sống cùng bố và ông bà nội. Mỗi cuối tuần, Nhật Kim Anh sẽ về thăm quý tử. Xem video: "Nhật Kim Anh mang bầu lần 2". Nguồn FB Nhật Kim Anh

