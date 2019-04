Hoàng Thùy hẹn hò Rocker Nguyễn sau khi chia tay bạn trai Tây?

Á hậu Hoàng Thùy đang bị đồn bí mật hẹn hò nam ca sĩ Rocker Nguyễn. Nghi vấn xuất phát từ bức ảnh Rocker Nguyễn bên một cô gái giấu mặt diện trang phục giống Hoàng Thùy. Ảnh: Yeah1 Cặp đôi tin đồn này còn bị cho là đến cùng một địa điểm trong cùng một thời gian. Ảnh: Vietnamnet Năm 2018, Hoàng Thùy từng là sao Việt duy nhất Rocker Nguyễn mời đến dự tiệc sinh nhật của anh cùng gia đình. Ảnh: Yan Hoàng Thùy cũng từng gửi lời chúc mừng sinh nhật Rocker Nguyễn kèm lời khẳng định anh là một người bạn. Mối quan hệ giữa Hoàng Thùy và Rocker Nguyễn gây tò mò từ năm 2018 và đến nay một lần nữa nhận được sự quan tâm của fan. Giữa tin đồn hẹn hò Rocker Nguyễn, Hoàng Thùy vừa có chia sẻ đầy ẩn ý. Trên trang cá nhân, cô trích dẫn một câu nói: "No blame, no reasoning, no argument, just understanding" (Tạm dịch: Không đổ lỗi, không lý luận, không tranh luận, chỉ cần hiểu). Hoàng Thùy từng công khai hẹn hò một chàng trai Tây vào năm 2016. Lần hiếm hoi chia sẻ về bạn trai, Hoàng Thùy khen nửa kia của mình chững chạc, có lối suy nghĩ tích cực và đang làm việc tại Anh. Năm 2017, bạn trai của Hoàng Thùy không ngại sang Việt Nam để thăm người yêu. Ảnh: Khám phá Bạn trai ngoại quốc cũng chính là người ủng hộ Hoàng Thùy tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Ảnh: Khám phá Năm 2018, Hoàng Thùy bất ngờ tiết lộ cô và bạn trai ngoại quốc đã chia tay do khoảng cách địa lý. Ảnh: FBNV Hoàng Thùy cho biết, cô muốn phát triển sự nghiệp ở Việt Nam thay vì chọn tình yêu với bạn trai đang làm việc ở Anh quốc. Ảnh: Yan Xem video "Hoàng Thùy thay đổi ra sao khi trở thành á hậu". Nguồn Youtube/vtc

