Nam Em: "Sau khi anh Giang mở trái tim tôi, tôi không biết cách đóng lại"

Chào Nam Em, sau một khoảng thời gian dài không gặp, bạn ốm đi rất nhiều. Có phải bạn đã cố gắng ép cân?



Không phải. Tôi bị bệnh rối loạn hoảng sợ. Mỗi ngày tôi sẽ bị lên cơn. Có đôi khi tôi không đủ sức vượt qua. Sau đó, tôi phải đi chữa bệnh ở nước ngoài. Đó là khoảng thời gian không ai biết được tin tức của tôi. Khi đã khỏi bệnh, cảm thấy bản thân thật sự ổn, tôi mới quay lại Việt Nam, tiếp tục hoạt động nghệ thuật, showbiz. Có lúc, tôi từng có cảm khác không còn có cơ hội để gặp lại mọi người.

Khi trở lại, bạn có suy nghĩ cân nhắc bản thân sẽ làm gì tiếp theo sau một khoảng lặng khá dài?

Không. Ngày xưa, tôi làm nghệ thật vì đam mê, có thể sống chết vì đam mê. Bây giờ, khi quay lại, tôi lại xác định rõ tư duy, đến với showbiz và xem nó như một cuộc chơi. Giống như mua một chiếc vé để chơi một cuộc chơi mạo hiểm. Nếu chơi vui và hài lòng thì tiếp tục, còn không vui thì tìm một thế giới khác để cuộc sống thêm mới mẻ. Tôi sẽ không bị hụt chân thêm một lần nào nữa.

Khi tôi yêu anh Giang, anh ấy như một chiếc chìa khoá, anh ấy là người mở trái tim của tôi ra. Sau khi anh mở ra, tôi không biết cách đóng lại nên phải tìm người này người khác để lấp vào vị trí đó. Một khoảng thời gian sau đó, tôi cảm thấy mình không thể tiếp tục yêu như thế nữa. Vì mình liên tục tìm người thay thế, yêu người khác thế chỗ người cũ... Tôi cảm thấy quá mất thời gian và không yêu bản thân mình. Tôi tỉnh táo và học lại cách yêu người khác, cũng học lại cách yêu bản thân mình.

Bản thân bạn đã sẵn sàng tâm thế đón nhận tình yêu mới chưa?

Bây giờ, tôi không dám yêu. Tôi chỉ đầu tư cho những sản phẩm của mình để trở lại showbiz, tiếp tục niềm đam mê ca nhạc. Còn tình yêu, tôi nghĩ bản thân sẽ phải giữ mình. Trước đây, tôi đã yêu mù quáng và yêu bất chấp. Tôi nghĩ mình đã lo cho mẹ, cho gia đình ổn thoả. Đến lúc tôi cần nghĩ cho mình. Tôi rất thích yêu. Khi xem phim tình cảm, tôi cảm thấy nam nữ chính sống chết vì nhau. Khi yêu còn thích hơn cái cảm giác xem phim một ngàn lần nên lúc nào cũng cắm đầu vào yêu.

Nhiều người nói tình yêu là yếu đuối. Riêng tôi, tình yêu khiến tôi mạnh mẽ, khi yêu tôi có một lá gan lớn hơn. Tôi quyết đoán hơn. Tôi làm điều gì cũng không e dè. Khi chưa yêu, có nhiều điều tôi không dám làm. Đã yêu, tinh thần sắt thép hơn, có suy nghĩ là: “Còn gì để mất nữa đâu”.

Nhìn lại khoảng thời gian bị chỉ trích và phong độ nhan sắc xuống dốc, có khi nào Nam Em hối hận vì đã bất chấp yêu mà hành hạ bản thân?

Có chứ. Tôi còn nhớ khi đó phim Diên hy công lược đang nổi, tôi cứ ngồi ở nhà coi phim và cảm giác bản thân mình như một nhân vật của phim. Khi đó, tôi không nghĩ mình là Nguỵ Anh Lạc, tôi cảm thấy mình là Phú Sát hoàng hậu. Tôi cứ nghĩ mình đóng một vai yếu đuối hoài là không được. Tôi thử coi lại phim đó lần nữa để tìm nguyên nhân bản thân tự xem mình là Phú Sát Hoàng hậu. Cuối cùng, tôi tự nhủ bản thân phải là Nguỵ Anh Lạc thôi. Không thể nào cứ mãi yếu đuối với cái bóng của mình hoài được. Tôi phải cân bằng lại cuộc sống của tôi.

Động lực nào khiến bạn cân bằng lại cuộc sống của mình?

Tôi nghĩ đó là tình yêu. Tôi rất cởi mở khi yêu nhưng lại yêu phải những người đàn ông rất giỏi về chinh phục phụ nữ. Vì thế, tôi bị hụt hẫng, tự đặt câu hỏi rằng: “Trên đời này có tình yêu đích thực hay không? Có người đàn ông thương mình thật lòng hay không?” Thôi thì, người ta cũng cho mình sức mạnh trong tình yêu.

Có người đàn ông nào ngỏ ý tìm hiểu bạn sau Trường Giang không?

Tôi không cho người đàn ông nào có cơ hội tìm hiểu tôi hay tiếp xúc tôi. Hiện tại, tôi chỉ đi chơi với bạn bè là phụ nữ. Tôi cắm đầu vào công việc. Bác sĩ tâm lí của tôi hay bảo: “Sao cứ gặp con hoài vậy?” Tôi bảo: “Mỗi lẫn vào đây gặp bác là con lại đau đớn vì tình yêu”. Bác sĩ khuyên: “Vậy thôi, con đừng nghĩ như thế. Con hãy nghĩ mình là tay chơi đi, không được thì bỏ, chơi cái khác, không cần đau đớn dằn vặt như vậy. Bây giờ con đang bệnh, con phải lo cho sức khỏe của mình”.

Khoảng thời gian mất phương hướng, xuống tinh thần, việc kinh doanh cũng thất bại, lại phải chữa bệnh. Vậy tiền ở đâu để bạn trang trải cuộc sống?

Nói nghiêm túc là tôi cũng kiếm được tiền để sống nhưng đủ ăn thôi. Tôi bán ngọc trai, công ty truyền thông. Nguồn kinh tế lớn nhất để tôi làm MV, làm phim là có người tài trợ. Anh đó du học ở bên Mỹ. Khi nhà hàng tôi còn mở, anh đã ghé ăn và gặp mẹ tôi. Anh bảo, cho phép anh ấy được nhận mẹ tôi làm mẹ, để anh được thay mặt ba tôi lo lắng cho gia đình của tôi. Vì anh có đọc báo và biết thông tin của tôi. Anh cảm thấy tôi không nên chịu đựng những điều đau khổ trong cuộc sống. Anh có một tài khoản bán hàng bên Mỹ. Khi bán được nhiều, có kinh tế, anh cho tôi làm gì tôi muốn. Khi anh không có nhiều tiền, tôi sẽ gửi lại anh. Trong cuộc sống, đôi khi mua nhà mình cũng phải vay và chi tiêu tiết kiệm lại. Anh ấy là người Việt định cư ở Mỹ.

Bạn có nghĩ anh ấy có tình ý với bạn mới giúp đỡ bạn?

Có chứ. Anh ấy nói thẳng với tôi. Nhưng tôi bảo, mình còn nhỏ, sống độc lập. Nếu anh giúp tôi, là con nuôi mẹ tôi thì tôi rất vui.

Bạn có nghĩ đó là một sự lợi dụng không?

Nếu là lợi dụng thì tôi phải yêu anh ấy. Tôi và gia đình đều nói thẳng rằng, Nam Em không có hứa gì đâu. Nếu anh muốn giúp đỡ gia đình tôi thì mẹ tôi nhận và xem anh như con. Con cái giúp đỡ cha mẹ là chuyện thường.

Anh là một người rất tử tế. Tôi chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào tốt như thế. Anh có thể ở nhà thuê, mặc những bộ đồ cũ kĩ nhưng lúc nào cũng cầm trong tay tiền tỉ. Anh không chi cho mình. Anh cứ thấy người này hay người kia khổ là giúp. Đôi khi anh kiếm được nhiều, tôi bảo tôi muốn làm cái này, muốn đầu tư cái đó, anh có hứng thú thì tài trợ cho tôi để tôi thực hiện đam mê và đầu tư về nhan sắc, sức khoẻ của mình. Anh đồng ý ngay và chuyển khoản cho tôi.

Đến thời điểm này bạn có bị mất niềm tin vào đàn ông?

Nếu bị mất niềm tin vào đàn ông, đến thời điểm này, tôi sẽ không có một người đàn ông sẵn sàng hi sinh cho tôi nhiều đến thế. Khi người ta thương mình, chưa chắc mình đã thương người ta, Tình yêu là thứ dễ đến dễ đi.

Anh ấy có thử chinh phục bạn chưa?

Anh ấy giống như một người yêu xa và đợi chờ tôi. Tôi có nói với anh: “Em không hứa trước điều gì. Vì tình yêu không phải là điều bắt buộc hay cưỡng chế nếu sau này em yêu anh, em sẽ đến với anh. Còn hiện tại, em vẫn xem anh giống như một người anh trong gia đình”.

Lần này, sự trở lại của bạn khiến mọi người hi vọng Nam Em của trước đây sẽ quay lại. Còn bạn muốn trở thành một Nam Em như thế nào?

Tôi nghĩ tôi sẽ luôn mới mẻ, vui vẻ, khoẻ mạnh, hạnh phúc. Tôi đi event với tinh thần, tâm thế thật vui. Đi du lịch chán, khi quay lại, tôi thấy showbiz vẫn là nơi vui nhất. Kiểu ở đây là nơi gặp gỡ, trò chuyện được nhiều người. Ở nhà chưa chắc tôi được nói nhiều như vậy. Tôi là một người thật lòng khi chia sẻ với phóng viên, báo chí. Tôi cũng không có ý định che đậy về cuộc sống của mình. Vì cuộc đời chỉ sống một lần. Lỡ chết đi sẽ không còn cơ hội được nói. Tôi tận hưởng hết cảm giác được sống và hưởng thụ.

Đi cùng hình ảnh thì hoạt động sắp tới của mình như thế nào?

Tôi sẽ quay lại ca hát với một hình ảnh mới.

Bệnh tình của bạn được điều trị ra sao?

Đó là tâm bệnh, chỉ cần tôi vui và khoẻ thì sẽ khỏi. Còn tôi buồn hoài sẽ bệnh hoài.

Đến thời điểm này, bạn nghĩ mình đã hết hoàn toàn căn bệnh này chưa?

Còn một chút. Khi tôi không cân bằng được, tôi sẽ chọn một giải pháp khác như: tìm một môn thể thao để chơi, đi chụp hình... Tôi đang nuôi thú cưng, đi đánh cầu lông.... để làm cuộc sống trở nên mới mẻ.

Hiện tại bạn đã giảm được bao nhiêu cân?

Đỉnh điểm của tôi là 63kg. Giờ tôi còn 51kg. Giảm trong một tháng. Tôi nghĩ không phải bệnh do ăn uống. Tôi mập là do thuốc điều trị bệnh trầm cảm, rất dễ gây mập. Tôi uống không hợp nên mập lắm. Tôi than với bác sĩ là tôi ghét mập nên bác sĩ đổi thuốc.

Cảm ơn Nam Em về buổi trò chuyện này!