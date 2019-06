Nam Em gây hoang mang với khuôn mặt khác lạ và dòng chữ sốc

>>> Mời quý độc giả xem video "Nam Em hát Trả lại thời gian". Nguồn Youtube/ Sen Vàng Tivi:

Thời gian gần đây, Nam Em dần lấy lại cuộc sống bình thường, mọi thị phi và scandal tình cảm đều bắt đầu lắng xuống. Tuy nhiên, mới đây người đẹp lại khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng với khuôn mặt khác lạ sau khi chỉnh sửa đôi nét.



Cụ thể, bức ảnh do Hoa khôi sinh năm 1996 đăng tải trên instagram kèm nội dung: "Anh còn nhận ra em không?" đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Trong ảnh, Nam Em khoe màu tóc mới nhưng điều khiến công chúng chú ý chính là phần mắt có dấu hiệu vừa nhấn mí và mở góc mắt.

Nam Em dễ dàng bị phát hiện "tân trang" nhan sắc với đôi mắt khác lạ.

Dưới phần bình luận, nhiều tài khoản tỏ ra hoang mang và tiếc nuối vì trước đó, nhan sắc của người đẹp đồng bằng sông Cửu Long đã được đánh giá cao: "Trời ơi đôi mắt kìa. Thật phí hoài nhan sắc!", "Trời ơi đẹp sẵn rồi đi nhấn mí chi nữa vậy em? Em để tự nhiên xinh hơn", "Không còn xinh như trước", "Nhấn mí hả sao nhìn lạ vậy chị"...



Nam Em đã trở lại sau thời gian "ở ẩn", bật mí sắp ra MV mới.

Bên cạnh đó, không ít ý kiến "ném đá" thậm tệ và cho rằng với đôi mắt này, trông người đẹp không còn tự nhiên như trước, thậm chí còn tạo cảm giác khó gần: "Đôi mắt không có hồn", "Nhìn dữ quá!", "Nhấn mí nhìn mặt ác hơn chị ơi"...



Trước đó, so sánh với hình ảnh mới đăng quang "Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long" năm 2015, khán giả cũng dễ dàng nhận ra phần mũi thon gọn và nụ cười sáng hơn trước.

Nhan sắc thuở mới nổi tiếng của người đẹp miền Tây.

Đặc biệt, khuôn mặt hốc hác của Nam Em sau quá trình giảm cân càng làm công chúng không khỏi quan tâm. Cô từng thừa nhận là người có cân nặng tăng - giảm thất thường, có lúc xuất hiện với ngoại hình "quá khổ" gây xôn xao dư luận.



Khán giả vẫn cho rằng Nam Em đã đủ đẹp nên quyết định can thiệp "dao kéo" không được ủng hộ.

Chưa dừng lại ở đó, trong clip chia sẻ gần nhất, top 8 "Hoa hậu trái đất 2016" còn gây chú ý bởi dòng chữ dán tường với nội dung: "I will be No 1 Showbiz Vietnam" (Tạm dịch: "Tôi sẽ là số 1 trong showbiz Việt Nam").



Ngay lập tức, dòng chữ này tiếp tục gây tranh cãi với 2 luồng ý kiến trái chiều khi fan hâm mộ cho rằng đây chỉ là mục tiêu phấn đấu của Nam Em, nhưng số đông lại cho rằng đây là tuyên bố có phần thách thức dư luận.

Dòng chữ đính tường gây hoang mang dư luận.

Sau nhiều lần vướng phải scandal và chỉ trích của dư luận, Hoa khôi Nam Em vẫn tỏ ra bình thản, thậm chí không có phản hồi gì với những ý kiến cho rằng mình "tưng tửng". Cũng chính vì điều này, lượng anti-fan của người đẹp đang gia tăng ngang ngửa với lượng người hâm mộ.