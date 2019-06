Nam Em lộ khuyết điểm sau giảm cân dù mặt xinh, dáng đẹp

Không chỉ biến đổi tâm lý liên tục sau scandal tình cảm với Trường Giang, Nam Em còn liên tục tự tàn phá nhan sắc bản thân. Từ một cô gái có vóc dáng "mình hạc xương mai", Hoa khôi đồng bằng Sông Cửu Long xuất hiện với thân hình phì nhiêu được ví như mệnh phụ phu nhân. Cô thậm chí bị nghi ngờ bầu bí vì lộ vòng 2 lớn lên trông thấy. Nói về ý kiến "bụng to như mang thai", phía Nam Em khẳng định "chỉ là do tăng cân". Sau một thời gian dài "khủng hoảng", Nam Em dường như đã lấy lại được phong độ với màn tái xuất khiến fan cũng phải ngỡ ngàng. Cô xuất hiện ở sự kiện với sự chỉn chu, vóc dáng thanh mảnh và tỏa sáng như một nữ thần khiến fan không tiếc lời trầm trồ. Nam Em rất khôn khéo khi chọn mẫu đầm cut out khoe khéo được phần xương vai mong manh, chi tiết nhún eo giúp vòng 2 trở nên thon gọn. Đôi giày màu nude cũng giúp kéo dài đôi chân cho hoa khôi đáng kể. Gương mặt trang điểm "sương sương" theo phong cách Hàn Quốc của Nam Em cũng được đánh giá cao tuy nhiên do phần bọng mắt của cô vốn đã to nên khi đánh thêm nhũ vào càng khiến đôi mắt sưng húp. Bỏ qua điểm trừ nho nhỏ, Nam Em thực sự thu hút người đối diện, đặc biệt là ở các góc nghiêng. Không biết có phải do Nam Em giảm cân quá đà mà vòng 1 của người đẹp cũng hao hụt đáng kể. Lần xuất hiện này quả là tín hiệu đáng mừng cho fan của Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long bởi sau những lần xuất hiện đáng thất vọng, Nam Em cuối cùng cũng có thể lấy lại phong độ. Không biết quãng thời gian đầu bù tóc rối, gương mặt thất thần và vóc dáng to như lực sĩ đã qua thật hay chưa? Nhìn lại trước đó, Hoa khôi Nam Em hốc hác, vêu vao và mắt sưng như mới cắt mí. Từ xuất phát điểm là một đệ nhất mỹ nhân của Vbiz, Nam Em bỗng tụt dốc nhan sắc không phanh sau cuộc tình rúng động truyền thông. Xem video "Nam Em khoe giọng hát ngọt ngào". Nguồn Youtube/ Sen Vàng Tivi:

