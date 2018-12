Kiều Minh Tuấn không còn sống chung với Cát Phượng sau ồn ào

Mới đây, Kiều Minh Tuấn chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh tự tay vào bếp. Sẽ không có gì đáng nói nếu nam diễn viên không viết dòng chú thích gây nhiều tò mò, đặc biệt là giữa thời điểm nhạy cảm khi ồn ào tình tay ba có liên quan đến 2 người phụ nữ là Cát Phượng và An Nguy vẫn chưa đi đến hồi kết.

Diễn viên Kiều Minh Tuấn viết trên trang cá nhân: “Em gái bán thịt heo hỏi anh sao hay đi chợ, vợ anh đâu?”. Ngay lập tức, dòng trạng thái đầy ẩn ý của Kiều Minh Tuấn thu hút sự chú ý. Nhiều thông tin đồn đoán về việc nam diễn viên đã không còn sống chung cùng Cát Phượng sau ồn ào chuyện tình cảm cách đây không lâu.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến lại cho rằng, tất cả chỉ là thông tin đồn đoán, suy diễn khi Kiều Minh Tuấn có sở thích tự vào bếp và một mình làm đồ ăn cho cả gia đình.

Trước đó, ồn ào tình ái của An Nguy - Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng đã chiếm sóng làng giải trí Việt. Theo đó, nam diễn viên họ Kiều và vlogger đình đám đã vướng nghi án "phim giả tình thật" sau loạt khoảnh khắc thân thiết trên mức bạn bè khi cả hai đóng chung phim.

Trước những thông tin trái chiều bủa vây, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đồng loạt lên tiếng. Nữ danh hài khẳng định: "Tôi chắc chắn 100% không có chuyện Kiều Minh Tuấn yêu An Nguy", trong khi người tình họ Kiều lại ỡm ờ: "Nếu người thứ ba xuất hiện và có tình yêu đủ lớn, tôi sẽ lựa chọn". Giữa thời điểm nóng, An Nguy lại "ngó lơ".

Sau thời gian im lặng, An Nguy và Kiều Minh Tuấn mới đây đã chính thức mở lời trong Lần đầu kể thật trên 2Sao.vn. An Nguy xác nhận: "Tôi khẳng định chuyện tình cảm của tôi và Kiều Minh Tuấn là có thật. Sau khi phim đóng máy, tôi sang Mỹ và cắt toàn bộ liên lạc với anh Tuấn.

Tôi kiểm soát để tình cảm ấy không lớn hơn, và cũng để cảm xúc nhân vật trong phim 'chết' hẳn. Sau đó tôi trở lại Việt Nam vì có một số công việc. Chỉ có điều khi gặp lại anh Tuấn, tình cảm trong tôi đã không còn đơn giản chỉ là vai diễn nữa rồi. Tôi vô cùng bối rối và có nói với anh Tuấn, nhưng chúng tôi thống nhất để mọi chuyện được tự nhiên".

Về phía Kiều Minh Tuấn, anh khẳng định tình yêu với Cát Phượng hiện ít hơn tình thương. Nam diễn viên cũng bộc bạch về chuyện tình với An Nguy: "Chúng tôi yêu nhau. Tôi biết tình cảm An dành cho tôi là thật, tôi rất cảm động với những gì An đối với tôi, có thể nói là biết ơn vì An rất hiểu tôi.

Cũng có lúc tôi tưởng tượng đến tương lai 2 đứa sẽ sống cùng nhau hạnh phúc, có con cái rồi cùng nhau đi chơi. Tính tôi cứ hay thích tưởng tượng vậy đó, chỉ cần một chút sự việc thôi cũng có thể khiến tôi mơ mộng được rồi".

Lời thú nhận đã trở thành chủ đề gây tranh cãi. Một số ý kiến phản đối đã dùng lời lẽ nặng nề chỉ trích Kiều Minh Tuấn và An Nguy. Mắng họ Kiều là đàn ông trăng hoa "nói một đằng làm một nẻo" phụ tình Cát Phượng, trong khi An Nguy lại bị tiếng kẻ thứ 3 phá vỡ mối tình nhiều năm của Phượng - Tuấn.